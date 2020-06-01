Göbek deliği şekline göre kişilik, bilimsel bir kesinlik olmasa da burçlar gibi okuyabileceğiniz eğlenceli analizlerden biridir. Kim, göbek deliği şekline göre karakter analizi hakkında yorumları okumak istemez ki? Kimi alternatif tıpçılara göre göbek deliği, önemli bir enerji noktası ya da çakrası veya şifa noktasıdır. Göbek deliği çeşitlerine göre farklı karakter analizleri hakkında yorumlar hazırlanmış ve bizlere sunulmuş.

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Farklı insanların farklı göbek deliği şekillerine göre kişilikleri hakkında neler yazıldığını merak ediyorsanız, yazımızı okumaya devam edin. Yazı sonunda da bu konu hakkındaki yorumunuzu yazabilirsiniz.

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Göbek Deliği Şekline Göre Kişilik Analizi

1.) Dışa Dönük Göbek Deliği Kişilik Analizi

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Göbek deliği kişilik yönünden incelendiğinde nadir görülenlerden birisi dışa dönük yani ortası çıkık göbek deliğidir. Daha çok bebeklik döneminde görülen dışa dönük göbek deliği, dışa dönük bir karaktere sahip olduğunuzu gösterir.

Gençlik enerjileri olduğu söylenen bu kişiler, genellikle atletik, takım sporlarına yatkın olarak belirtilir. Dikkatleri üzerine çekmeyi seven ve biraz da olsa inatçılığın karakterlerinde olduğu da söylenenler arasındadır.

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2.) Oval Göbek Deliği Kişilik Analizi

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Derin, geniş ve oval bir göbek deliği sahibiyseniz, rehberlik etme ruhuna sahip doğuştan bir lider olabilirsiniz. Başkalarına danışmanlık yapmanızı gerektiren meslek dalları sizin için tatmin edici ve ideal meslek olabilir. Bunlar da öğretmenlik, ebeveynlik, terapistlik ve sosyal hizmetler şeklinde sıralanabilir.

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Başkalarına yardım etmek, onların güçlü yanlarını ortaya çıkarmak için rehberlik etmek oldukça hoşunuza gitmekle beraber ön planda olmaya veya dikkat çekmek için can atan bir yapıda olmaya ihtiyaç duymuyorsunuz.

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Bazıları otoriter, aşırı düşünen, baskın ve kontrolü elinizde tutmayı çok fazla istediğinizi düşünebilir ya da söyleyebilir, ancak birçok kişi sizi bir rehber olarak görür. Migren gibi rahatsızlıklarınız görülebilir ve kemik sağlığınızla ilgili daha dikkatli olmanız gerekir.

3.) Sığ, Derin Olmayan, İnce Göbek Deliği Kişilik Analizi

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Bu tür bir göbek deliği sahibi olan kişiler, rekabetçi ve iddialı olmayı seven cesur ve güçlüdür. Bir şeyler için sonuna kadar savaşan bir yapıda olan bu kişiler, kontrolün ellerinde olmasını isterler ve beklentilerini yerine getirmezlerse biraz endişe duyabildiklerinden mükemmelliyetçidirler.

Sağlık yönünden grip salgınlarına karşı hassas yapıdadırlar ve kilo sorunlarından muzdarip olabilirler.

4.) Kum Saati Göbek Deliği Kişilik Analizi

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Dikey bir şekilde adeta kum saatine benzer bir göbek deliği, size çok çekici bir kişilik kazandırır. Bu kişilerin ağzı iyi laf yapar ve kendilerine güvenirlerse insanları etkileyebilen iyi bir konuşmacı olabilirler.

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Oyunculuk gibi sahne sanatları, gazetecilik, satış ve pazarlama gibi konuşmanızı sağlayacak meslekler sizin için idealdir. Bu tarz göbek deliğine sahip kişiler, iyi bir konuşmacı olsalar da kendilerinden şüphe edebilir ve kendi içlerinde çatışabilirler. Bu nedenle kendilerini yönlendirmek ve netlik kazanmak için bir süre insanlardan uzaklaşabilir ve yalnızlık isteyebilirler.

5.) Yuvarlak Göbek Deliği Kişilik Analizi

Yuvarlak göbek deliği çeşidine sahipseniz, çok sıcak ve olumlu bir mizaçlı olduğunu gösterir. Dengeli, çalkantısız, huzurlu ve uyumlu bir hayattan hoşlanıyorsunuz ve strese neden olabilecek her şeyden nefret ediyorsunuz.

Eğlenceli bir kişiliğinizin yanı sıra manevi bir yönünüz de vardır. Hayatın hızlı akmasındansa biraz yavaşlamasını isteyebilirsiniz. Para meseleleri söz konusu olduğunda genellikle iyi durumdasınız.

6.) Papyon Göbek Deliği Kişilik Analizi

Papyon yani yatay olarak oval durumda olan göbek deliği, okul hayatınızda başarılı olduğunuzu göstermekle birlikte karakter açısından entelektüel olarak adlandırılır.

Akıllı ve yenilikçi bakış açısına sahip olduğunuzu gösterir. Bunların yanı sıra hayal kurmayı seven ve içe dönük bir yapınız var ve bu yüzden belirli, küçük bir arkadaş grubu sizi daha rahat hissettiriyor.

7.) Düz Göbek Deliği Kişilik Analizi

Küçük ve düz göbek deliğiniz varsa, tutkulu ve yaratıcı bir aklınızın olduğunun göstergesidir. Sanatla ilgileniyorsunuz ve her şeyde estetiğe önem veriyorsunuz. Sizi mutlu etmek kolay, çünkü küçük şeylerden de mutlu oluyorsunuz.

Kendi yolunuzu bulmanız ve ne yapmak istediğinizi anlamanız için biraz zaman gerekebilir. Ancak aradığınızı bulmak beklemenize değecektir.

8.) Yukarı Bakan Göbek Deliği Kişilik Analizi

Bu tarz bir göbek deliğine sahipseniz, beceriklisiniz ve hayatta başarılısınız. Herkesle kolay uyumluluk sağlayabilirsiniz. Genelde bu göbek deliği ideal olarak kabul edilir.

9.) Aşağı Bakan Göbek Deliği Kişilik Analizi

Göbek deliği aşağı doğru bakanların pozitif enerjiye ihtiyaç duydukları ve fazla motive olmadıkları söylenmektedir. Hayattaki olumsuzluklara fazla takılmadan iyimser bakış açısı kazanmanız sizin için iyi olabilir. Sağlık konusunda da kış aylarında grip ve soğuk algınlığına karşı daha fazla eğilim gösteriyorsunuz.

Göbek deliği şekline göre kişilik analizi hakkında yazılanlar bu şekilde. Bunların kanıta dayalı bilimsel çalışmalar olmadığını, sadece okumanın eğlenceli olduğunu da unutmayın. Siz de kendinize göre yorumu okuyup, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki yorum alanını kullanmayı unutmayın. Görüşleriniz bizler için değerli ve önemli.