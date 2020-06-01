Renklere göre kişilik analizi ile karşınızdayız. Renkler doğanın içerisinde daima var olan ve insan tarafından asla meydana getirilemeyecek mükemmel detaylar. Peki siz hiç renklerin bazı duyguları anlatmaya çalıştığını düşündünüz mü? Günlük yaşantınızda yaptığınız renk tercihleriniz kişiliğiniz, karakteriniz hakkında karşınızdakilere bazı tüyolar verebilir. Nitekim bazı markalar da renklerini müşterilerinde farklı duygular uyandıracak şekilde seçer.

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Kısacası renkler karşınızdaki kişilerde çeşitli hisler uyandırırken, sizin de kişiliğinizi yansıtır. Biz de bu yazımızda aşağıdaki başlıklardan seçtiğiniz renge göre, bazı özelliklerinizi ve eğilimlerinizi yorumlayacağız. Hadi, seçtiğiniz rengin karşılığına birlikte göz atalım!

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Renklere Göre Kişilik (Karakter) Analizi - Yeşil

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Doğanın rengi olan yeşil, çoğu zaman bir huzur duygusuyla ilişkilendirilir. Böylece dengeli ve huzurlu karakter özelliklerini yansıtır. Yeşil size hitap ediyorsa, aynı zamanda sevgi, sadakat ve dürüstlük özelliklerine sahip olduğunuz anlamına da gelir. Karakterinizin uyumlu, çalışkan, adil ve dürüst olduğunun göstergesi yeşildir.

Renklere Göre Kişilik (Karakter) Analizi - Mavi

Eğer mavi rengini tercih ettiyseniz, psikologların mavi renginin sakinleştirici hissinin uyum, güvenilirlik, duyarlılık ve sorumluluk özelliklerini yansıttığını kabul ettiklerini bilmelisiniz. Mavi rengi seven insanlar, başkalarına karşı empatik davranmaya ve güçlü ve iyi arkadaşlıklar kurmaya eğilimlidirler.

Renklere Göre Kişilik (Karakter) Analizi - Kırmızı

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Aşkın rengi! Kırmızı sevenler genellikle dışa dönük kişilik özellikleri ile ilişkilidir. Rengin parlak ve koyu tonunu seviyorsanız bu, hayatı dolu dolu yaşama arzunuzu ve cesaretinizi gösterir. Açık tonu ise net bir bakış açısı ve neredeyse her konu hakkında fikir sahibi olan karakterinizi, dürtüsel kararlar verebilen ve aynı zamanda da çevrenizdekilerin fikirlerine de saygı duyan yapınızı gösterir.

Renklere Göre Kişilik (Karakter) Analizi - Siyah

Her ne kadar renk siyahı genellikle prestij ve güçle ilişkili olsa da, psikologlar siyahı seçen kişilerin çoğu zaman duyarlı, özenli ve yaratıcı olabileceğini düşünüyorlar. Bu güç ve hassasiyet karışımı, insanların hedeflerine ulaşma eğilimini de beraberinde getirir, böylece kendi kendini koruma ve azim, tercih rengi siyah olanlar için güçlü bir karakteristik özelliktir.

Renklere Göre Kişilik (Karakter) Analizi - Beyaz

Mantıklı, dağınıklık içermeyen ve organize edenlerin rengi beyaz! Beyaz, düzen seven insanlar için biçilmiş kaftan. Beyaz rengi seçen insanlar hayatlarının her anında kusursuz işler başarırlar. Evleri, ofisleri, kıyafetleri sofistikedir. Yüksek hedefleri ve standartları vardır ve mükemmeliyetçidirler.

Renklere Göre Kişilik (Karakter) Analizi - Sarı

Güneşin kendisi gibi, sarı sevenler genellikle sevinçli, mutluluk ve sıcaklık dolu insanlardır. Sarı renk ve güneş arasındaki ilişki, bu mutluluğun sizin için çok önemli olduğu anlamına gelir ve çevrenizdekilere pozitiflik kazandırmak eğiliminde olursunuz. Bu mutluluk arayışından dolayı, başkalarıyla birlikte yeni şeyler öğrenmek ve paylaşmaktan da keyif alırsınız.

Renklere Göre Kişilik (Karakter) Analizi - Mor

Psikologlar genellikle moru sanatsal veya yaratıcı bir ruhla ilişkilendirir. Bu yaratıcılık, başkalarına karşı nazik ve merhametli olabileceğiniz ve çevrenizdeki ilişkilere son derece değer verdiğiniz anlamına gelebilir. Ayrıca insanlara kaşı sınırsız saygıyla, tahammülle ve anlayışla davranırsınız.

Renklere Göre Kişilik (Karakter) Analizi - Pembe

Geleneksel olarak pembe, beslenmeye ve şefkate yatkınlığı yansıtan kadınlık ile ilişkilendirilmiştir. Bu renk geleneklerin ötesine geçmesine rağmen, psikologlar pembe rengini tercih edenlerin ulaşılabilir, nazik, sevgi dolu ve empatik olma eğiliminde olduklarını açıklamışlardır.

Renklere göre kişilik analizi yorumlarımız bu şekilde. Siz de kendinize göre yakın hissettiğiniz rengin yorumunu okuyup, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki yorum alanını kullanmayı unutmayın. Görüşleriniz bizler için değerli.