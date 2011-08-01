Evliliği Sürdürmek için Yapılması Gereken 8 Adım

Evlilik öncesi kurulan hayallerde evlenip birlikte yaşama düşüncesi oldukça güzel gelmektedir. Mutlu bir evlilik için yapılması gerekenler olduğu gibi birlikte yaşamak, bağları güçlendirmeye yardımcı olmakla birlikte sürekli aynı evde olmak kimileri için de zorlayıcı olabiliyor. Birlikte yaşamaktaki zorluklara karşı evliliği sürdürmek için çiftlerin yapması gereken birkaç yol var. Mutlu ve huzurlu çiftlerin neler yaptığını birlikte inceleyelim.

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1. Plan ve Kurallar Üzerinde Anlaşırlar

Mutlu evlilik için çiftler, birlikte kurallar oluşturmalı ve buna uymalıdırlar. Klozetin açık bırakılması, diş macununu ortasından sıkmak, banyo sonrası duşakabini temizlememek gibi kötü banyo alışkanlıkları evliliği bitirecek boyutlara gelebilir.

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Bu nedenle çiftler birlikte çeşitli ev kuralları belirlemeli ve buna uymalıdır.

2. İş Paylaşımı Yaparlar

Evliler arasında yapılan anket çalışmalarında mutlu ve huzurlu evlilik için evdeki işlerin paylaşılmasının önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Evde yapılacak iş dağılımını birlikte belirlemeli ve buna uyulmalıdır.

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Hayat müşterektir sözünü uygulayan çiftler, evliliklerinde de sağlıklı bir bağlanma ve mutluluk yaşamaktadırlar.

3. Maddi Konuların Paylaşılması ve Ayarlanması

Ev işlerinde olduğu gibi ev harcamaları da paylaşılan sorumluluklar olarak düşünülmelidir. Çift olarak çalışılıyorsa, bireysel maaşlarına bağlı olarak faturaların ödenmesi, market alışverişi, varsa kredi ödemeleri gibi harcamaları paylaştırmayı planlamak önemlidir.

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Güven sorunlarından kaçınmak için de maddi konuların birlikte konuşulması, masraf ve tasarruf planlarının birlikte gözden geçirilmesi faydalı olacaktır.

4. Birbirlerinin Sinir Bozucu Alışkanlıklarıyla Başa Çıkarlar

Çiftler birlikte yaşamaya başladığında, sinirlerini bozan her tuhaflığı ya da alışkanlığı fark ettiklerinde hemen tartışma çıkarmamalı. Bunlar ilk maddede bahsettiğimiz banyodaki istenmeyen durumlar, giysilerin etrafta bırakılması, ağız şapırdatmak, uzun süreli hazırlanmalar gibi eylemler olabilir.

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Böyle durumlarda sürekli tartışıp, kavga etmektense bunlarla baş etmenin yolu aranmalıdır. Birlikte istenilmeyen durumların yapılmaması için konuşulmalı ve karşımızdakini anlayışla karşılayarak mutlu olunmalıdır.

5. Ortak Ritüelleri Vardır

Araştırmaya göre evlilik içerisinde ortak birtakım işler yapmak, ilişki açısından daha olumlu duygular beslenmesine neden oluyor.

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Birlikte bir iş üzerinde çalışmak, beraber film izlemek - oyun oynamak gibi birçok şeyin ortak yapılması evliliği sürdürmek için yapılması gereken adımlar arasında yer almaktadır.

6. Kendilerine Vakit Ayırırlar

Birlikte yaşama, uyanık olunan her anın birlikte geçirilmesi anlamına gelmemektedir. Kendinize vakit ayırmak da bir o kadar önemlidir. Ortak geçirilen zamanlar sonrasında bazen yalnız kalmak, kendinize özel bir şeylerle ilgilenmek ilişkiler için yararlıdır.

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7. Gelecek Misafirler için Kendilerine Kurallar Belirlerler

Eşlerin ailesi ya da arkadaşlarının misafir olma konusunda çiftlerin farklı konfor seviyeleri vardır. Bunun için misafirler için temel kurallar belirlenmesi gerekir.

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Kimin gelebileceği, ideal zamanın ne zaman olacağı ve ne kadar kalabileceği konusunda önceden konuşulmalı ve anlaşılmalıdır.

8. Çatışmaları Çözmeye Çalışırlar

Mutlu evliliklerde küçük sebeplerle tartışma çıkmamakla birlikte çatışma olduğu zamanlarda iki taraf da baskın olmaya çalışmayıp, kavgayı körüklemez. Yerine göre anlayış gösterilmeli ve tartışmalar alevlenmeden etkisi azaltılmalıdır.

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Evliliği sürdürmek için yapılması gereken adımlar hakkında bilgi vermeye çalıştık. Mutlu çiftlerin yaptığı adımları inceledik ve bunlara dikkat etmenin önemini anladık.