Hatırlamamız Gereken Az Bilinen Görgü Kuralları

Toplum içerisinde, evdekiler arasında ya da misafirliklerde olsun hayatımızdaki birçok şey görgü kurallarıyla düzenlenir. "Nasılsınız?" dendiğinde "iyiyim" dedikten sonra "siz nasılsınız?" gibi bir karşılık verilmemesi gibi, en basitleri bile unutulduğunda ya da yapılmadığında başkaları tarafından olumsuz duygulara neden olabilir. Bu yazımızda en basitlerine nazaran az bilinen görgü kuralları nelermiş birlikte inceleyeceğiz.

AYRICA: Kendini Sevmek için Bilmen Gereken 5 Şey

Bilinmesi Gereken Az Bilinen Görgü Kuralları

Ev içerisindekilerle ya da eve misafir geldiğinde TV kanalı sormadan değiştirilmez.

Yemek yerken peçete istenildiğinde, peçeteye dokunmamak için peçete yerine peçetelik uzatılır. Aynı durum ekmek istenildiğinde de geçerlidir.

Tanışırken tokalaşmada kadın elini uzatmadan erkek elini uzatmaz.

Eldiven ile tokalaşmamak gerekir.

Şapka varsa ve kapalı ortama girildiyse, şapka çıkartılır.

Aynı şekilde kapalı ortamlarda güneş gözlüğü takmak da hoş karşılanmaz.

Başkasının telefonu şarjdayken, onunki çıkartılıp telefon şarja takılmaz.

Güneş gözlüğü varken biriyle konuşulmaya başlandıysa gözlük çıkarılmalıdır.

Odada başkası uyuyorken ışıklar açık tutulmalıdır.

Çok acil değilse, sabah saat 10'dan önce ve akşam saat 22'den sonra telefonla arama yapılmaz.

Birisi yemeğe davet edildiğinde hesabı davet eden öder.

Bir ortamda başkalarına sormadan oda sıcaklığı değiştirilmez.

Bir yere girerken erkek, kadına öncelik verir; bir yerden çıkarken de tam tersi erkek önce çıkar.

Ev telefonu en fazla 6, cep telefonu ise 4 kez çaldırılır. Fazlası rahatsız edici olabilir.

Başkaları film izlerken telefonda sohbet etmek yanlıştır.

Aileyle birlikte de olunsa masada yemek yedikten sonra kirli bulaşıklar masada bırakılmaz.

Arkadaş ortamında da olsa başkalarının yemeğini sormadan almak olmaz.

Aynı masada otururken ya da dışarda yürürken biriyle sohbet ediliyorsa, telefona uzun süre bakılmaz.

Başkasının hayvanını izinsiz beslemek ya da sevmek yanlıştır.

Misafirliğe giderken karşı tarafa sormadan kendi hayvanın götürülmez.

Rahatsızlık yoksa, tuvalette uzun süre kalınmaz.

Umumi tuvaletler bile olsa sifona basıldıktan sonra temizlenmediyse bırakılmaz. Fırça ile temizlenmeden çıkılmamalıdır.

Herkes uyurken çok yüksek çalacak şekilde çalar saat kurulmaz.

Kirli çamaşırlar evin her tarafına dağıtılmamalıdır.

Kaldırımda erkek kadın yürünüyorsa, yola bakan yerden erkek; iç kısımdan kadın yürür.

Çay şekeri karıştırılırken bardaktan ses çıkmamalıdır. Ayrıca çay içmeden önce kaşık çıkartılmalıdır.

Ağızdan ses çıkarak yemek yenmez ve yemek ağız kapalı yenir. Çorba ya da çay höpürdetilmez.

Sakız çiğnenme durumlarında sakız gözükmemelidir.

Örneğin pilates yapılan salonda herkes yerini aldıysa, geç kalınsa bile sonradan gelip herkesin arasından öne geçilmez. Arkada sıraya girilir.

Toplu taşımada yüksek sesle konuşulmaz, yanında oturanı rahatsız edecek kadar bacaklar açılmaz, yaşlılara yer verilir.

Girilecek bir yerde temizlik yapılıyorsa kirli ayakkabılarla girilmemelidir. İzin alınmalı, paspas varsa ayakkabı altı temizlenmeli ve köşelerden ilerlenmelidir.

Kadın erkek araca binilecekse ve sağ arka kapı zorunluysa kadının hem binerken hem de inerken rahat etmesi adına ilk önce erkek sonrasında da kadının binmesi gerekir. Arka sağ koltuk makam koltuğudur (şoförün arka çaprazı). İki taraftan da binilebiliyorsa, kadının arka sağ tarafa oturması gerekir.

Menülü restoranlarda müşteri menüye bakıyorsa, menü kapatılana kadar sipariş alınmaz.

Yürüyen merdivenlerde beklenecekse sağ tarafta durulmalıdır. Ayrıca öndekinin rahatsız olmaması için bir basamak boşluk bırakılır.

Kaldırımda kalabalık olarak yürünüyorsa, soldan en azından biri geçebilecek kadar yer bırakılmalıdır.

Başkalarının da geçtiği bir yol ortasında durup sohbet edilmez.

Yerlere çöp atılmaması gerekir. Aynı şekilde tükürülmemelidir.

Yemeğe misafir çağrıldığında misafirin yemeği bitmeden ev sahibi kalkmamalıdır.

Zeytin yenildiğinde çekirdeği el ile değil de ağızdan çatala bırakılarak tabağa konur.

Aranılan kişiye ulaşılamadığında o sizi aramadan aynı gün tekrar aranmaz.

İş görüşmesi ya da herhangi bir yerde beklerken, bir şey içer misiniz diye sorulduğunda istememek yerine mutlaka en azından su istenir.

Toplu taşımaya binmeden önce ilk önce inenlere yol verilir.

Bir yerde yemek yenilip kalkılırken sandalye yerine yerleştirilir.

Sandalye eksikse ve yan masadan alınacaksa, istenmeden direkt olarak alınmaz.

Aynı şekilde sandalyeler yerde sürüklenerek çekilmez, kaldırılarak hareket ettirilir.

Karşıdaki insanın kıyafeti, tarzı, kilosu hakkında yıkıcı görüş belirtilmez.

Ödünç alınan para ya da ürünler karşı tarafın hatırlatmasına gerek kalmadan geri verilmelidir. Bu dürüstlük ve karakteri gösterir.

İnsanlar konuşurken bölünmemelidir. İyi bir dinleyici olmak önemlidir.

Birinin yardımı dokunduğunda teşekkür etmeden geçilmemelidir.

Hiçbir ortamda başkasının dış görünüşü hakkında yargılayıcı konuşma yapılmaz.

Köpek gezdirirken tuvaletini yaptığında dışkısı bir poşetle toplanıp çöpe atılmalıdır.

Sinema, tiyatro vb. gösterilerde ses çıkaran her türlü yiyecek ve içecek tüketilmez, ışığı başkalarını rahatsız etmemesi için telefonla oynanmaz, çöpler salonda bırakılmaz.

Masada bulunan ortak yiyeceklere kişisel çatal kaşıkla dokunulmaz, servis kaşığıyla tabağa alınır.

Herhangi bir buluşmaya gecikilecekse haber verilmesi gerekir.

Masada yemek yenirken bir yiyeceğe uzak kalındıysa kalkıp alınmamalı, yakındaki kişiden uzatması istenir.

Misafirliğe haber verilmeden anlık olarak gidilmez ve ev sahibi çok ısrarcı olmadığı sürece uzun süre oturulmaz.

Yakından tanınmayan insanlara karşı "sen" şeklinde hitap edilmemelidir.

Araç park zamanlarında başkasının çıkışını engelleyecek şekilde park yapılmaz.

Ayakta yüz yüze konuşulurken öne doğru kol açıklığından az karşıdakine yaklaşılmaz.

Bir yere davet edinildiğinde davet edenin haberi olmadan yanında başkasıyla davete gidilmez.

Toplu taşıma araçlarında ayakkabı çıkartılmaz.

Biriyle konuşulacaksa karşıdaki kişinin haberi olmadan direkt görüntülü arama yapılmaz.

Herhangi biri telefonuyla meşgulken telefonuna bakılmaz.

Tanıdık biriyle karşılaşıldığında yanında biri varsa, ona da "merhaba" denmelidir.

Arka arkaya hapşıran kişiye -daha fazla strese sokmamak için- sadece ilk hapşırdığında "çok yaşa" ya da "iyi yaşa" denir.

Sigara kullanılıyorsa ve yeni biriyle tanışıldıysa, karşı tarafı rahatsız edebilir düşüncesinden dolayı ona sormadan direkt içilmez.

Yemek yiyen kişilere bakılmaz.

Giyim mağazalarında reyonlarda bakılan ürünler çok düzgün katlanmasa bile biraz düzgün şekilde yerine konmalıdır. Farklı reyonlara alakasız ürünler bırakılmamalıdır.

Islak el ile kapı koluna dokunulmamalıdır.

Toplu taşıma araçlarında özellikle çok doluysa çanta sırtta taşınmamalıdır.

Biriyle konuşurken başkası hakkında bir şey söylenecekse "bu" şeklinde kalıp kullanılmaz.

Detay vermenin istenmediği belli olan bir konuda ısrarla soru sorulup karşıdaki kişi zor durumu sokulmamalıdır.

Hediye alınan objenin en az bir kez hediyeyi alan kişinin göreceği şekilde kullanılması gerekir.

Apartmanda yaşanıyorsa ve gürültü çıkaran tamirat yapılacaksa, komşulara önceden bilgi verilip müsaade istenmelidir.

İnsanların yakınlığını ve samimiyetini suistimal edici davranışlarda bulunulmaz.

Yakın çevreden birinin çok isteyip de yapamadığı veya alamadığı bir şey varsa, o kişinin yanında bu konuyla ilgili deneyim anlatılması hoş değildir.

Sohbet ortamında 2 kişiden fazla durumlarda sadece 2 kişinin bildiği bir anıdan konuşup, gülünmez.

Açık büfeden yiyecek alınacağı zaman tabak ağzına kadar doldurulmaz.

Engelli kişilere gözleri dikip bakılmaz. Engeli hakkında soru sorulmaz ve onlara ayrılmış park yeri, asansör, oturma alanı gibi yerler işgal edilmez.

Bir kişinin ne kadar para kazandığı - maaşı sorulmaz.

Az bilinen görgü kuralları arasında daha birçok konu olsa da bunları sıralayabiliriz. Bu konuda sizin bildikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İyi günler dileriz...