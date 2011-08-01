Bill Gates sözleri için hazırladıklarımızı paylaşmadan önce, onun hakkında biraz bilgi vermek gerekiyor galiba. Kendisi 1955 doğumlu bir girişimci olup, arkadaşı Paul Allen ile birlikte 1975 senesinde Microsoft firmasını kurdu. Daha sonraları ise Windows gibi işletim sistemleri geliştiren firma, günümüzde birçok uygulamaya da ev sahipliği yapmaktadır. Bill Gates ise şu an dünyanın en zengin insanları arasında yer almaktadır. Forbes profili için buraya tıklayınız.

AYRICA: En İyi Motivasyon Sözleri, Motive Edici Sözler

Buna rağmen mütevazı bir yaklaşım içerisinde olan Gates, özlü sözleri ile birlikte insanlara ilhâm kaynağı olmaya devam ediyor. Bizler de şimdi en güzel Bill Gates sözleri yazımızı sizlere sunuyoruz. Eğer siz de bir bilgisayar girişimcisi olacaksanız, gelişim açısından Bill Gates sözleri dikkate alınmalıdır.

AYRICA: Motivasyonumu Kaybettim! Nasıl Arttırabilirim?

En Güzel ve Anlamlı Bill Gates Sözleri

AYRICA: Hayatınızı Değiştirecek ve Size İlham Verecek Videolar!

"Hiçbir mucit, kendisi için bir icat yapmaz."

"Ben bazı derslerin sınavlarını geçemedim; ama arkadaşım hepsini geçti. O şimdi Microsoft'ta başarılı bir mühendis, ben Microsoft'un sahibiyim."

"İnsan en yüksekte ise, hiçbir destekçisine güvenmemeli."

"İleride donanım, yazılımın yanında bedavaya verilecek."

‎"İyi bir mühendis olmak istiyorsanız, sınavlara çalışmaya daima geç başlayın; bu size zaman yönetimini ve acil durumlarla başa çıkmayı öğretir."

AYRICA: Erteleme Alışkanlığı Nedir? Neden Olur? Nasıl Kurtuluruz?

"Başarı berbat bir öğretmendir. Zeki insanları hiç kaybetmeyeceklerine inandırır."

"Başarıyı kutlamak güzeldir, ama en önemlisi başarısızlıklardan alınacak dersleri unutmamaktır."

"Fakir doğmak sizin suçunuz değil, ancak fakir ölmek sizin suçunuzdur."

"Uçak sahibi olmak benim mahçup olduğum zevkim. Warren Buffet bunun savunulacak bir yanı olmadığını söylese de, vakıf işleri için çok fazla yere gitmem gerekiyor ve uçağım olmasaydı bunu yapamazdım."

"Öğretmenlerinizin gerçekten sert biri olup olmadıklarına karar vermek için bir patronla tanışana kadar bekleyin."

AYRICA: Başarıyı Elde Etmenin 8 Kısa Yolu

"Hayat çok sadedir. Onu yalanlar süsler."

"Her zaman en tembel insanları işe alırım. Çünkü tembeller çok karışık işleri bile en kısa yoldan yaparlar."

"Akıllı insan, her şeyin tek tek söylenmesini beklemeyendir. Akıllı insan, arar ve bulur."

"Microsoft başarısız olsaydı, yapay zeka alanında çalışırdım."

AYRICA: Başarılı Olamamanın Temel Sebebi: Kararsızlık

"Teknoloji sadece bir araçtır. Öğretmenlik, çocukları bir araya getirmek ve motive etmek için çok önemlidir."

"Hepimizin bize geri bildirim verecek insanlara ihtiyacımız var. Bu şekilde gelişiyoruz."

"Mutsuz müşteriler, en büyük öğrenme kaynağımızdır."

"Yazılım, sanat ve mühendislik arasındaki en güzel kombinasyondur."

AYRICA: Kendi Kendine Motivasyon için 5 Kolay Teknik

"Gelecek yüzyıla baktığımızda, liderler başkalarını güçlendiren kişiler olacaktır."

"Yazılımda inovasyon yapmak, neredeyse her tür yenilik gibi, müşteriler ile görüşme, diğer insanlarla fikir alışverişinde bulunma, geri bildirim alma ve ihtiyaçları anlama becerisini gerektirir."

"Önleyici tedbirleri alınmayan bir tedavi, sürdürülemez."

"Eğer bir şeyi iyi yapamadıysan, en azından en iyi şekilde görünmesini sağla."

AYRICA: Doğru İşi Yapıp Yapmadığınızı Anlamak Sizin Elinizde

"Genç yaştayken dünya gerçekleri öğrenmek, çok önemli bir şeydir."

"Etkili hayırseverlik, çok fazla zaman ve yaratıcılık gerektirir. Aynı iş kurmanın gerektirdiği beceriler gibi. "

"Ofiste, evde ya da yolda olsam da, her zaman kitap okumak için sabırsızlanıyorum."

AYRICA: Uyurken Para Kazanmak Mümkün mü? Uyuyarak Para Kazanın!

"İnsanlar her zaman değişimden korkarlar. İnsanlar icat edildiğinde elektrikten de korkuyorlardı, değil mi? İnsanlar kömürden korkuyorlardı, gazla çalışan motorlardan korkuyorlardı..."

"Her zaman cehalet olacak ve bu korkuyla sonuçlanacak. Ama zamanla, insanlar silikon ustalarını kabul etmeye gelecekler."

"Reklamın geleceği İnternet'tir."

"Bir ülke, en büyük sorunlarına karşı harekete geçme becerisine ve özgüvenine sahip olduğunda, dışarıdan gelenleri bunun bir parçası olmaya hevesli yapar."

AYRICA: Daha Üretken ve Motive Olmak için 3 Basit Yöntem

"Yazılım dünyasında başarılı olmanın yolu, çığır açan yazılımlar üretmektir. Bu, Windows ya da Microsoft Office olsun, hep ileriye doğru gitmektir. Pazarı şaşırtan yeni fikirlerde bu yüzden iyi mühendislik ve iyi iş aynıdır."

"Popüler inanışın aksine, futbol için çok fazla zaman harcamam. Fakat dünyadaki gelişmeleri daha iyi anlamak için yaptığım seyahatlerde futbolun gerçekten evrensel olduğunu öğrendim. Nereye gidersem gideyim, çocuklar oynuyorlar ve insanlar bunun hakkında konuşuyor."

"Bilgiyle dolu olmak, doğru bilgiye sahip olduğumuz veya doğru insanlarla iletişim kurduğumuz anlamına gelmez."

AYRICA: Para Biriktirmek ve Tasarruf Yapmanın Pratik Yolları

"Ben bir ineğim."

"Öğretmek zor! Farklı becerilere ihtiyacınız var: öğrencilerinizin sıkılmasını önlemek, dikkatlerini belirli bir alana odaklamak ve olumlu takviyeler ile güçlendirmek."

Bill Gates Sözleri ile ilgili başlığımızda Bill Gates'in güzel sözlerine yer verdik. Eğer sizin de bildiğiniz bir Bill Gates sözü var ise, yorum formunu kullanarak bu sözü bizlerle paylaşabilirsiniz.

İlginizi çekebilecek yazılar: