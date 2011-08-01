Motivasyon, insanın bir şeyleri yapma istencini artırabilmesi açısından çok önemli bir kavram. Dolayısı ile motivasyon sözleri de bizleri gaza getirmesi açısından önem arz etmektedir. Teknobeyin.com olarak sizler için birbirinden güzel motivasyon sözlerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu motive edici sözler ile kendinizi işinize daha da odaklayabilir, kendinizi bir nevi gaza getirebilirsiniz. Ayrıca motivasyon sözleri ile farklı şeyler de deneyebilirsiniz.

AYRICA: Motivasyonumu Kaybettim! Nasıl Arttırabilirim?

Yani beğendiğiniz bir sözü, kâğıda yazarak odanızdaki duvarınıza asabilirsiniz. Bu sizi daha da motive edecektir, her gün o yazıyı görmek sizi mutlu ve motive edecektir.

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Dilerseniz şimdi en güzel motivasyon sözlerini sizlerle paylaşıyor olacağız. İçeriğimizi hep birlikte genişletmek adına, kendinize ait motivasyon sözleriniz var ise, yorum formunu kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz. En iyi motivasyon sözleri şimdi sizlerle, keyifli okumalar diliyoruz...

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En İyi Motivasyon Sözleri, Motive Edici Sözler

AYRICA: Uyurken Para Kazanmak Mümkün mü? Uyuyarak Para Kazanın!

"Unutma, bir şeyin yapılamaz olduğunu düşünerek uyursan, başkasının o şeyi yaparken çıkardığı gürültüyle uyanırsın." - Konfüçyüs

"Hayatınızda kazanmadan önce, zihninizde kazanmak zorundasınız." - John Addison

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"Yüzüstü yere serilseniz bile, hala ileriye doğru hareket ediyorsunuzdur." - Victor Kiam

"Fark yaratmazsan, fark edilmezsin." - Doğan Gezici

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"İlk önce kendine ne olacağını sor; sonra ne yapmak gerekiyorsa yap." - Epiktetos

"Yaptığın en küçük harekete bile kalbini, aklını ve ruhunu kat. Başarının sırrı budur." - Swami Sivananda

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"Daha önce hiç sahip olmadığın bir şeye sahip olmak istiyorsan, daha önce hiç yapmadığın bir şey yapmalısın." - N. Peseschkian

"Hayat, insanın cesaretine göre büyür veya küçülür." - Anais Nin

"Her nerede olursan ol, o her zaman için başlangıç noktasıdır. Hayat bu yüzden böylesine güzel, böylesine genç, böylesine tazedir." - Osho

"Motivasyon yakıt olarak amaç depolar vizyonla yola çıkar ve eylemle kendini gerçekleştirir." - Pat Mesiti

"İnciler kumsalda bulunmazlar, eğer bir tane istiyorsan onun için dalmalısın." - Çin Atasözü

Motivasyon Sözleri adlı içeriğimizde, sizler için en iyi motive edici sözleri derledik. Bu sözleri, zaman zaman okuyarak kendinizi motive edebilir, başarıya bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Şimdi motivasyon zamanı!

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