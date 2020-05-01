Boyun Tutulması Neden Olur? Boyun Tutulması Nasıl Geçer?

Genellikle sabahları ve günün geri kalanında rahatsızlık ve sıkıntı veren boyun tutulması, baş hareketlerini kısıtlayan, daha çok tek taraflı boyun kaslarında ağrı olarak görülmektedir. Sabah uyandığınızda feci bir boyun ağrısı ile uyandıysanız ve sağa sola hareket ettiremiyorsanız gün boyunca belki de günlerce peşinizi bırakmayacak bir talihsizlik yaşayacaksınız demektir. Peki, "boyun tutulması neden olur?" ve nasıl geçer diyebilirsiniz.

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Sürekli kasılmaların ve gevşemelerin gerçekleştiği kas yapısı, belirli durumlarda kasılı kalıp gevşeyemediğinde ve bu boyun bölgesindeyse buna boyun tutulması denmektedir.

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Boyun Tutulması Neden Olur?

Boyun tutulması yaşayan biri boynunu hareket ettiremez ve ciddi ağrılar yaşayabilir. Bu durumlara;

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Kimi zaman alçak ya da yüksek bir yastıktan, gece uyurken yapılmış ani bir hareket,

Ters bir yatış pozisyonu,

Rüzgara veya cereyana maruz kalmak,

Masa başında ve sürekli çalışan kişilerde oturuş ve duruş bozukluğu,

Stresin getirdiği kasılmalar,

Okul çantasını tek omuzda taşımak,

Uzun süre hareket etmeden ve baş aşağı bakacak şekilde kitap okumak ya da el işi yapmak,

Dikkatsizce yapılan egzersiz hareketleri gibi birçok sebep sayabiliriz.

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Boyun Tutulması Nasıl Geçer?

Boyun tutulması için ilk şart çok dikkatli davranmak ve her şeyden önce stresten uzak kalmak gerekir. Biliyorsunuz her şeyin başı stresi yok etmekle başlıyor. Ve eğer ki hiç geçmek bilmeyen bir boyun ağrınız var ise mutlaka aile hekiminize başvurmanız gerekmektedir. Ama sizi korkutmayacak bir ağrı ise boyun tutulması tedavisi için size tavsiyelerimiz:

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Yumuşatıcı kremler: Yumuşatıcı bir kremle güzel, hafif bir masaj yapabilirsiniz. Boynunuza dokunduğunuzda ağır bir ağrı yok ise yumuşatıcı kremle yavaş hareketlerle yukarıdan aşağıya şekilde masaj iyi gelecektir. Yumuşatıcı kremler haricinde eczaneden alacağınız ve her evde bulunması gereken kas gevşetici kremlerden de kullanabilirsiniz.

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Ağrı Kesici Kremler: Eczacınızın önerdiği herhangi bir ağrı kesici krem ile boynunuza fazla baskı yapmadan hafifçe sürebilirsiniz. Kremi sıcak bir duştan sonra veya sıcak kompresten sonra sürmeniz bu ağrıyı daha kısa sürede hafifletecektir. Aynı zamanda ağrı olan bölgeye bu kremlerin haricinde nane yağı ve onun gibi bitkisel yağları da kullanarak masaj yapabilirsiniz.

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Yumuşak Boyunluk: Boyunlukları, boynun sabit kalmasını ve yükünü hafifletmesi gibi faydalarından dolayı eczaneden ya da ortopedik ürün satan mağazalardan temin edebilirsiniz. Bu yumuşak boyunlukların 3-4 günden fazla kullanılmaması gerektiğini bilmenizi isterim. Çünkü fazla kullanımdan ötürü boyun kaslarınız zayıflayabilir.

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Soğuk Kompres: Ağrı olan bölgeye yapılan soğuk kompres, ağrıyı hafiflettiği gibi ağrıya neden olan laktik asit birikimini de önler. Gelelim bu soğuk kompresin nasıl yapılacağına, bir torbaya koyacağınız 15-20 tane buzu bir havluya sarıp sıkıntılı bölgeye koyunuz. 15-20 dakika kadar bekletin ve bu size mutlaka iyi gelecektir.

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Sıcak Kompres: Belki aklınızda bir soru işareti olmuştur: "Ağrıyan bölgeye sıcak kompres mi yoksa sıcak kompres mi yapılması gerekiyor?" diye. Bu konuda şöyle yapmanızı öneriyorum: Yapacağınız soğuk kompres ağrıyı hafifletirken sıcak kompres ise kasların gevşemesini sağlar.

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Bu sebeple ikisini birlikte uygulamanız bu ağrılardan çabucak kurtulmanıza fayda sağlayacaktır. Sıcak kompresi eğer evinizde sıcak kompres torbası yok ise sağlam bir cam şişenin yarısına kadar sıcak su koyup kalın bir havluya sardıktan sonra ağrıyan bölgede 20 dakika kadar bekletin. Eğer kompres yapmak istemiyorsanız sıcak bir duş alarak kompresin vereceği aynı etkiyi bekleyebilirsiniz.

Aşağıdaki sorunları yaşıyorsanız mutlaka aile hekiminize başvurmanızda fayda var:

Ağrılar tüm uygulamalara rağmen hafiflemiyorsa,

Normal hareketler yaptığınızda şiddetli bir ağrı var ise,

Tutulma ile birlikte baş ağrısı var ise,

Baş ağrısı ile birlikte kusma ve bulantı var ise,

Baş dönmesi var ise,

Göğüs ağrısı ve sol kolda bir ağrı var ise mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Boyun Tutulması Nasıl Önlenir?

Boyun tutulmasını önlemek için ilk önce duruşunuzu düzeltmeniz gerekir. Başın öne doğru ya da arkaya doğru eğik olması boyna fazlasıyla yük bindirir. Yürürken veya otururken sırtınız düz ve omuzlarınızın dik olması gerekir.

Uzun süre masa başında iş yapıyorsanız vücudunuzu dinlendirmek için her 40 dakikada bir ayağa kalkıp 3-4 dakika yürüyün. Bu az da olsa vücudunuzu hareketlendirmiş olacaktır. Ve ara ara esneme hareketleri de yapabilirsiniz.

Yastığınız çok yüksek veya çok yumuşak olmasın. Bu tür yastıklar boynun duruşunu bozmaktadır. Özel olarak üretilen yastıklardan kullanabilirsiniz.

Yük taşırken tek elinizde eşyaları taşımayın. Eşit miktarda yükü bölerek iki elinizi de kullanarak gücünüzü dengeleyin.

Boyun Tutulması için Öneriler

Uyku esnasında yatış şeklinize dikkat ediniz. Aynı zamanda tek yastıkla uyuyamıyorsanız iki yastık kullanabilirsiniz.

Ortopedik yastıklar ve yataklar kullanılabilir.

Uzun süre aynı pozisyonda durmayınız.

Rüzgâr da uzun süre durmayınız; çünkü cereyanda kalmak boyun ve kas tutulmalarına neden olmaktadır.

C vitamini bolca tüketmenizi öneririz.

Boyun kaslarını gevşeten ve güçlendiren belirli egzersizler yapmalısınız.

Stresten ve üzüntüden uzak durunuz.

Hareketli bir yaşam tarzını benimseyiniz.

Her gün boyun kaslarınızı gevşetecek egzersizleri 30 saniye süreyle yapabilirsiniz.

Çok uzun süre bilgisayar başında durmayınız.

Düzenli olarak sizi iyi hissettirecek yoga, meditasyon vb. gibi şeyler yaparak kendinizi rahatlatabilirsiniz.

Boyun tutulması sık yaşanan bir durumdur. "Boyun tutulması neden olur ve nasıl geçer?" yazımızı okuyup, önerilerimizi uyguladığınızda ağrılarınızın hafiflediğini, azaldığını göreceksiniz. Eğer ki ağrılarınız geçmeyip daha da fazlalaşır ise mutlaka doktorunuza danışınız. Her zaman söylediğimiz gibi hareketli bir yaşam tarzını benimseyip stresten mutlaka uzak kalmalısınız. Stresten ne kadar uzak kalırsanız o kadar hastalıklara da uzak olursunuz. Sağlıklı ve güzel günlere...

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