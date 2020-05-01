Nevrotik Kişilik Bozukluğu Nedir? Çeşitleri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Günümüzde "nevrotik kişilik bozukluğu nedir?" şeklindeki aramalar daha sık yapılır oldu. Çünkü artık psikolojik rahatsızlıklar, geçmişe göre artmış durumda. Nevrotik kişilik bozukluğu, psikolojik bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkan bir olgudur. Nevrotik bozukluk tanısı konulan kişilerde ise elbette birtakım spesifik bulgular karşımıza çıkmaktadır. Peki, nedir bu belirtiler?

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Nevrotik bozukluk nedir? sorusunun cevabı olarak; kişilerin yaşadığı kaygı ve duygu bozukluklarına nevrotik bozukluk dendiğini belirtelim.

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Nevrotik Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Nevrotik kişilik bozukluğu belirtileri içerisinde yer alanlardan bazıları; tam anlamı ile odaklanamama, sürekli şefkât isteğinde bulunma, saldırganlık ve nefret / kin gibi duygular silsilesi şeklinde sıralanabilir. Ayrıca nevrotik bozukluk sergileyen kişilerde ekstrem (anormal derecede farklı) cinsel davranışlar da gözlemlenebilmektedir.

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Bakıldığında, nevrotik kişilik bozukluğu sahibi olan insanların, aslında bu durumun farkında oldukları görülmektedir. Yani ilgili hastalar, bu durumun kesinkes farkındadır. Hayattan da kopmazlar. Ancak bu gibi zor duygudurum değişiklikleri ile baş etmeleri zorlu olduğu için, bu durum yüzünden oldukça üzgün ve yorgun bir hâl içerisinde olmaları da olasıdır diyebiliriz.

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Bu sıralanan belirtileri biz duygusal sonuçlar olarak tanımlayabiliriz. Çünkü bir de bedensel sonuçlar söz konusudur. Aşırı titreme, baş dönmesi ve ishâl gibi bedensel açıdan ortaya çıkan durumlar da söz konusu olabilmektedir. Ayrıca aşırı terleme de olası belirtiler arasında yer almaktadır.

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Nevrotik Bozukluk Türleri (Çeşitleri) Nelerdir?

Kaygı Bozuklukları: Nevrotik bozukları tipleri içerisinde yer alan ilk çeşit kaygı bozukluklarıdır. Hasta, düzenli olarak kaygılı bir şekilde yaşar ve bu durumun farkındadır. İçsel anlamda yaşanan karmaşıklık, kişide birtakım duygudurum bozukluklarına da yol açar.

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Ayrıca kaygı bozuklukları, beraberinde farklı psikolojik hastalıkları da getirebilir. Bunlardan bazıları ise sosyal fobi ve birçok kişinin bildiği takıntı hastalığı olan obsesif kompülsif bozukluk şeklinde sıralanabilir.

Duygudurum Bozuklukları: Psikolojik sorun yaşayan birçok insan, bu kavrama aşinâ olsa gerek. Çünkü duygudurum bozuklukları en yaygın olarak yaşanan sorunlardandır.

Duygudurum bozuklukları, kişinin sürekli kendisini bunalımda hissetmesini beraberinde getirir ve sonucu kötü olabilecek davranışlarda bile bulunabilmesini sağlayabilir. Tedbiri önceden almak çok önemlidir.

Dissosiyatif Bozukluklar: Bakıldığında, burada bir baskılama söz konusudur. Yani kişi kaygı, endişe veya stres gibi bozuklukları baskılamak için, kendi içerisinde birtakım aksiyonlar alır.

Bunlar için unutkanlık, çoklu kişilik bozukluğu v.b. örnek olarak dile getirilebilir. Kişinin buradaki amacı sorunlarından kurtulmak için, bir nevi kaçış amacı ile diğer farklı rahatsızlıkları ortaya çıkarmasıdır.

Somatoform Bozukluklar: Mevcut kaygı ve duygusal değişimler, bu durumlara karşı vücudun da tepki vermesini beraberinde getirir. Bu yüzden duyguların da etkili olduğu, bedensel hastalıkların yaşanması söz konusu olacaktır.

Nevrotik Kişilik Bozukluğu Tedavisi Nasıl Olmalıdır?

Nevrotik bozukluk, tedavisi olan bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile sonradan meydana gelen duygusal değişimlerin beraberinde getirdiği bu hastalıkların, insan yaşam kalitesini kötü yönde etkilediği aşikârdır.

Bu yüzden ilaç tedavisine ek olarak, uzman bir psikologdan da yardım alınması tavsiye edilebilmektedir. Ancak bunların hiçbirisi, kişinin kendi kendine vereceği kararlar doğrultusunda olmamalıdır. Yani bir uzman yardımı ile ilaçlara başlanması gerektiği gibi, psikolog önerileri de dikkatle dinlenmelidir.

Tedavi süresince, hastanın yakın çevresinin de etkisi büyüktür.

Nevrotik Kişilik Bozukluğu Nedir? başlıklı içeriğimizde, sizlerle nevrotik bozukluk tipleri ve nevrotik bozukluk belirtileri ile ilgili kapsamlı ve özgün içerik sunmaya çalıştık. Bu konuda kendinize ait farklı görüşleriniz mevcut ise, elbette yorum gönderebilirsiniz. Ancak eğer ki bu rahatsızlığa sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen vakit kaybetmeden bir uzman hekimden destek almayı ihmâl etmeyiniz. Sağlıklı günler dileriz.

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