Birbirinden Güzel Instagram Biyografi Sözleri ve Biyografi Şekilleri

Instagram kullanıcıları, biyografi kısımlarında özlü sözler paylaşmalarının yanı sıra çeşitli sembol ya da şekiller de kullanabilmektedir. Popüler sosyal medya sitesi instagram için birbirinden güzel dikkat çekici biyografi sözleri internet üzerinden araştırılmaktadır. Ayrıca instagram biyografi şekilleri de kullanılabiliyor. Bizler de sizler için Türkçe güzel sözlerin yanı sıra İngilizce instagram biyografi sözleri ve şekillerini bir araya getirdik.

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Çoğu kişi, sizi takip edip etmemelerine karar vermeden önce biyografinizi ve fotoğraflarınızı (herkese açıksa) hızla tarar. Bu nedenle de ilk izlenim için instagram profilinde fotoğraf paylaşımlarının yanı sıra biyografi kısmında dikkat çekici yazılar da oldukça önem taşımaktadır. Havalı ve dikkat çekici sözler ile daha çok ilgi çekebilirsiniz. İnstagram biyografi sözleri yazımızın içeriği aralıklarla güncellenecektir. Ayrıca sizler de beğendiğiniz sözleri yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Türkçe İnstagram Biyografi Sözleri

Bugün olduğum yere kendim olarak geldim.

Beni takip et, geri geleceğim.

Aşk nedir? Matematikte, bir denklem. Kimyada bu bir reaksiyon. Tarihte, bu bir savaş. Sanatta bu bir kalp. Bende sen!

Tek bir sloganım var: Sevdiğin hayatı yaşa ve yaşadığın hayatı sev

Sakin ol. Hepimiz biraz deliyiz

Yolculuğumun bir parçası olmak için şimdi takip et düğmesine tıklayabilirsin.

Bugün, Japon bayrağını çizen kişiden daha tembel hissediyorum

Para kazanmak için çalışıyorum. Sadakat istiyorsanız, gidip bir köpek alın

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Bazı insanlar benim depresyonda olduğumu düşünüyor, ben sadece sahte bir dünyada gerçekçiyim

Hikayem sana ilham verecek. O yüzden takip ettiğinden emin ol.

Yolu takip etmeyin. Yolun olmadığı yere git ve kendi yolunu kendin yap!

Zihninizi mükemmel düşüncelerle besleyin, çünkü asla düşündüğünüzden daha yükseğe çıkamazsınız

Açken gönderdiğim her şey için özür dilerim.

Yapamayacağımı söyleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Yapabileceğimi kanıtlamamı sağladın

Söylediğim şey benim sözüm. Duyduğun şey senin anlayışın

Eğer benimle oyun oynuyorsanız, size bu oyunun nasıl oynandığını göstereceğim!

“A planı” işe yaramadıysa, alfabede daha çok harf var!

Güzellik güçtür; gülümseme onun kılıcıdır

Sana Google diyebilir miyim? çünkü aradığım her şeye sahipsin

Çikolatalı puding gibiyim, b*k gibi görünüyorum ama olabildiğince tatlıyım

Gerçek arkadaşlar yıldızlar gibidir, dünyanız karanlıktayken en iyi şekilde parlarlar!

Senin zekan benim sağduyum

Ölümsüzlüğün anahtarı ilk önce hatırlanmaya değer bir hayat yaşamaktır

En iyi intikam büyük bir başarıdır

Ben bir sosyal medya gurusuyum. Evet gerçekten öyleyim.

En iyisi olmak için en kötüsüyle başa çıkmanız gerek

Bu benim tavrım değil, tarzım

Doğal olarak komiğim çünkü tüm hayatım şaka gibi!

Hala hayatınızı değiştirecek birisini arıyorsanız, aynaya bir göz atın

Küçük meselelerde akla güven, büyüklerde kalbe.

İyi değil demek ne haddimize, şükürler olsun her halimize…

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"Şer" sandığım şeylerde var ettiğin "Hayr'a" hayranım Allah'ım

“Sen yokken, birkaç defa daha sevdim seni.. Helal et!”

Bugün de yarın oluyor. Dün de bugün olmuştu. Hayat bana hiç sürpriz sunmuyor. Çok sıkıldım.

“Hiç kimseyi, sizi duasına katmayacağı kadar kırmayın.”

Zaman unutturmaz, uyuşturur.

Öyle bir sihirbazdın ki; beni bile kaybettin.

İnanç aşk gibidir. İspat istemez. Mantıksal bir açıklama beklemez. Ya vardır, ya da yok.

Verebileceğin en cesurca karar, kalbini ve ruhunu inciten şeyi bırakmandır.

Belki bir gün lazım olur diye; kıyıya köşeye biraz mutluluk saklamalıydık…

Öperken koklayan insanın; özlerken burnunun direği sızlar…

Herkesin kendisi gibi olmasını beklersen yalnız kalırsın, Herkesi kendin gibi görürsen aldanırsın.

Baktım çözülecek gibi değildi, bir düğüm de ben attım.

En büyük hatayı, kalbimizi kıran insanları affetmek için, bahane aramakla yaparız.

Hep aynı iklimde gül bana, mevsimi boşver.

bu hayata dikkat et insana alkolün sahtesi insanın kahpesi çarpar.

Özlemek kolay; karşındakine bunu anlatmaya gelince başlıyor mesele.

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Ben senin adını bile söyleyemedim ki hiç kimseye.

Bir parçanı başkasına veriyormuşum gibi geldi hep.

Ben ıraklarda suskun bir mevlevi.. Sen ise kalbimin Aşk-ı kıyameti..​

Benden aşkı tarif etmemi beklemeyin. Çünkü edemem. Aşk tarif edilemez muhteşem bir duygudur.

Verdiği umudu geri alan aldığı ahı da güle güle kullansın…

Veresiye aşkları yaşamaktansa, dükkanı kapatırım daha iyi!

Başını Dik Tut Prenses Tacın Düşmesin.

Zamansızdır ayrılıklar

Hayat çoğu zaman böyledir; sevdiğin başka, sevenin başka!

Ne kadar sarılırsan sarıl bıraktığın an özlersin… ♥

sende kendimi buldum bende seni buldum sesinde hayatımı buldum en önemlisi kalbinde kalbimi buldum…

“Tek ihtiyacım neydi biliyor musun? Bir papatya yaprağı daha.” Edip Cansever

Oldum olası içimde biri, Tüm gücüyle hiçbir şey olmamaya çalışıyor…

Kırılacak 206 tane kemiğiniz varken, aptalın biri gelir kalbinizi kırar.

“Gülmüyorsun ki. Gülsen kapanacak yüreğimde açtığın yara.” İlhan Berk

“Gelmeyecek bir gideni, olmayacak bir nedeni beklediniz mi hiç?” Özdemir Asaf

“Nasıl oluyor da insan, yaşamına onca güzellik katmış birini günün birinde bu kadar anlamsız bulabiliyor.” İnci Aral

Denize kıyısı olmayan insanları hiç sevemedim

Gerçek ne kadar acı olursa olsun, hiçbir şey yalan kadar insanı yaralayamaz

Bazı insanlar birbirlerini buldukları an kaybetmiştir

Bana senin olduğun şehir lazım

Bir erkek uğruna ağladığı kadını, bir kadın da affetmek istediği hâlde affedemediği adamı asla unutmaz

Dünyayı küçük gördüğü için kendini büyük sanıyordu

Her anı, ne yapmam gerektiğini düşünerek geçirdiğim için çabuk yoruldum. Bana müsaade

Ben dokunamıyorum, yazdıklarım dokunsun

Bir seni görsün istiyorsan gözüm, bir beni görmeli gözün

İngilizce İnstagram Biyografi Sözleri

Leaving a bit of sparkle everywhere I go ✨ (Her yere biraz parıltı bırakarak gidiyorum)

I believe in making the impossible possible because there’s no fun in giving up (İmkansızı mümkün kılmaya inanıyorum, çünkü pes etmekte hiç eğlence yok)

Turned my dreams into my vision and my vision into my reality (Hayallerimi vizyonuma, vizyonumu gerçeğime dönüştürdü)

Smart. Strong. Silly. Straight up class act. (Akıllı. Kuvvetli. Aptal. Kendi bildiğini yapan)

I’m not perfect but stories are always better with a touch of imperfection (Mükemmel değilim ama öyküler, kusurlu bir dokunuşla her zaman daha iyidir)

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My standards are high… just like my heels (Standartlarım yüksek... tıpkı topuklu ayakkabılarım gibi)

Who runs the world? ME. (Dünyayı kim yönetiyor? BEN)

Happiness never goes out of style

I’m a woman with ambition and a heart of gold

I shine from within so no one can dim my light

Life is too short. Don’t waste it reading my instagram status… (Hayat çok kısa. instagram durumumu okuyarak harcamayın)

Love her madly. (Onu delice sev)

I wish I had ‘Google’ in my mind and ‘Anti-virus’ in my heart (Keşke aklımda ‘Google’ ve kalbimde ‘Anti-virüs’ olsaydı)

Sweet Serial Killer ♥ (Tatlı Seri Katil ♥)

I hate math, but I love counting money (Matematikten nefret ediyorum ama para saymayı seviyorum)

Live in the sunshine where you belong (Ait olduğun gün ışığında yaşa)

Zero makeup but loving myself. (Sıfır makyaj ama kendimi seviyorum.)

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Nothing is perfect, but when I’m with you everything is perfect (Hiçbir şey mükemmel değil, ama seninleyken her şey mükemmel)

Artificial intelligence is no match for natural stupidity (Yapay zeka, doğal aptallıkla ölçüşemez)

Well, here I am! What are your other two wishes? (İşte burdayım! Diğer iki dileğin nedir?)

Yesterday I did nothing and today I’m finishing what I did yesterday (Dün hiçbir şey yapmadım ve bugün dün yaptıklarımı bitirdim)

So many of my smiles are because of you (Gülüşlerimin çoğu senin yüzünden.)

So grateful to be sharing my world with you (Dünyamı seninle paylaştığım için minnettarım)

Sometimes we could always use a little magic – don’t hide the magic within you (Bazen her zaman küçük bir sihir kullanabiliriz - İçinizdeki sihri gizlemeyin)

You’re beautiful until your Photoshop 30 day trial has gone (Photoshop 30 günlük deneme sürümünüz bitene kadar güzelsiniz)

Every day might not be a good day but there is good in every day (Her gün iyi bir gün olmayabilir ama her gün iyidir)

Typing.. (Yazıyor)

Don’t Panic! (Panik yapma!)

I’m not arguing, I’m simply tried to explaining why I’m Right (Tartışmıyorum, sadece neden Haklı olduğumu açıklamaya çalıştım)

Don’t regret the opportunities you were too afraid to take (Almaya korktuğunuz fırsatlardan pişman olma)

I’m pretty sure my prayers go directly to God’s spam folder (Dualarımın doğrudan Tanrı’nın spam klasörüne gittiğinden eminim)

Sprinkling kindness everywhere I go (Her yere serpme nezaket)

An ugly personality destroy a pretty face (Çirkin bir şahsiyet, güzel bir yüzü yok eder)

Status is loading… (Durum yükleniyor)

I love my followers more than life itself (Takipçilerimi hayatın kendisinden daha çok seviyorum)

Go ahead and never look back (Devam et ve asla arkana bakma)

Emotional eater (Duygusal yiyici)

I was born intelligent but education ruined me (Zeki doğdum ama eğitim beni mahvetti)

Don’t reglet the past, just learn from it (Geçmişe pişman olma, sadece öğren)

All your dreams can come true and I’ll make sure of it (Tüm hayallerim gerçekleşebilir ve bundan emin olacağım)

Everyting for a reason (Herşeyin bir nedeni var)

My life my rules (Benim hayatım benim kurallarım)

Whatever you are, be a good one (Ne olursan, iyisi ol)

My life is better than my daydreams (Hayatım, hayallerimden daha iyi)

I live for myself (Kendim için yaşıyorum)

Everything you can imagine is real. (Hayal edebildiğin her şey gerçektir.)

Emojili İnstagram Biyografileri

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İnstagram Biyografi Şekilleri

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◄◄ REW ► OYNAT ▌▌ PAUSE █▌STOP

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Sizler için paylaştığımız Türkçe instagram biyografi sözleri ya da İngilizce instagram biyografi sözleri ile profilinizi daha dikkat çekici hale getirebilirsiniz. İsterseniz de güzel sözlere ek olarak instagram biyografi şekilleri ile de profilinizi süsleyebilirsiniz. Sizin kullandığınız farklı ve güzel instagram biyografi sözleri varsa yorum alanından lütfen bizlerle paylaşın.