Popüler sosyal medya uygulaması Instagram için bazı sorular internet üzerinden araştırılabiliyor. Uygulama kullanıcıları, instagram rehberdeki kişileri görme konusunu merak ediyor. Bazılarında da görünmediği için “instagramda rehberdeki kişileri nasıl bulurum?” sorusu sorulabiliyor.

AYRICA: Instagram'da İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması Nasıl Yapılır?

Instagram’ı akıllı telefonunuza kurduktan sonra açılışta rehber erişim izni vermediyseniz, rehberinizdeki kişiler görünmez. Aşağıdaki adımlar ile instagram rehberdeki kişileri bulma isteği gerçekleşecektir.

AYRICA: Instagram'a Bilgisayardan Fotoğraf Yükleme Programsız Nasıl Yapılır?

Instagram Rehberdeki Kişileri Görme Nasıl Olur?

Instagram hesabınıza girdikten sonra “Ayarlar” kısmını açınız.

Ayarlar ekranında “Arkadaşlarını Takip Et ve Davet Et” sekmesine tıklayın.

Açılan ekranda da “Rehberindeki Kişileri Davet Et” kısmına tıklayın. Burada sizden rehbere erişim izni isteyecektir. İzni vererek devam edin.

Karşınıza gelen ekranda “Başla” seçeneğine tıklayarak, rehberinizdeki kişileri bulabilirsiniz.

Instagram rehberdeki kişi görme bulma bu kadar kolay. Instagram’da rehberdeki kişileri nasıl bulurum? sorunuz için bu adımları uygulayabilirsiniz. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazmayı unutmayın.