Instagram Profilime Kaç Kişi Baktı? Profil Ziyaretlerini Görme

Kullanıcılar, instagram profil ziyaretlerini görme hakkında sorular sorabiliyor. Profilime kaç kişi baktı? diyorsanız, instagram istatistikler özelliği ile bunu görebilmeniz mümkün. Ancak bunu kullanabilmeniz için işletme hesabına geçiş yapmanız gerekmektedir. Kişisel profillerde bu istatistiklerin görülmediğini belirtelim.

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Hesabınızı işletme hesabına çevirmek için herhangi bir işletmeye sahip olmanıza gerek yok. Hesabınızı dönüştürerek; profilinizi kaç kişinin ziyaret ettiği, takipçilerinizin en aktif zamanları, gönderilerinizi toplamda kaç kişinin gördüğü, paylaştığınız gönderilerinizden hangisinin en iyi performans sergilediği ve içeriklerinizi kaç kişinin kaydetmiş olabileceği gibi birçok istatistik bilgisine erişebilirsiniz.

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Instagram Profili Ziyaret Edenler - Profilime Kaç Kişi Baktı?

İşletme hesabı olduktan sonra aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Öncelikle profilinizde bulunan "İstatistikler" butonuna tıklayın.

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Bu sayfada son 7 güne ait tüm istatistikleri görebilirsiniz. İsterseniz gün seçeneğini değiştirebilirsiniz.

Instagram profile ziyareti görme için sayfadaki "Erişilen Hesap" seçeneğine tıklayın.

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Erişilen hesap sayfasında "Profil ziyaretleri" alanında seçtiğiniz gün boyunca kaç kişi ziyaret ettiği bilgisine ulaşabilirsiniz.

Instagram profilime kaç kişi baktı? sorusunun cevabı bu kadar basit. Dediğimiz gibi kişisel profilinizi işletme hesabına dönüştürdükten sonra instagram profil ziyaretlerini görme gibi daha birçok istatistiğe ulaşabilirsiniz. Bu konuda sorularınız varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.