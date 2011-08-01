10 Adımda Instagram Takipçi Artırmak Kesinlikle Mümkün

2010 senesinde Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan ve daha sonra Facebook tarafından satın alınan Instagram, bugün milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapmaktadır. Instagram takipçi artırma konusu ise birçok yeni üyenin aklından geçen yegâne sorudan biri denilebilir. Instagram takipçi sayısını artırmak için birçok illegal yöntemler de var. Ancak bu şekilde sağlıklı yol almak pek de mümkün olmaz. Bu yüzden hilesiz instagram takipçi artırmak için sizlerle 10 adım paylaşıyor olacağız. Böylelikle, Instagram hesabınızı oluşturduktan sonra, mevcut takipçi sayınızın stabil bir ivme yakalaması için, bu yönde kolaylıkla ve fazlası ile de legal bir şekilde aksiyon alabileceksiniz.

Instagram Takipçi Artırmak - Instagram Takipçi Sayısını Artırma

1) Profilinizi Düzenleyerek Başlayın: Evet, Instagram'ın bir fotoğraf uygulaması, bilhassa görsel odaklı bir plâtform olduğunu bildiğinizi öngörüyoruz. Bu yüzden siz de, profilinizi sağlıklı bir şekilde düzenleyerek işe başlamalısınız.

Profil fotoğrafınızı dikkat çekici bir hâle getirin ve profilinize biyografi bilgisi, web sitesi bağlantısı eklemeyi de unutmayın. Böylelikle profilinize girecek olan bir Instagram kullanıcısının ilk görüşte ilgisini çekmeyi başarabilirsiniz.

2) Mutlaka Hashtag Kullanın: Paylaşımlarınızda mutlaka hashtag (#) kullanımına özen gösterin. Bu şekilde, aramalarda çıkma olasılığınız da bir o kadar fazla olacaktır. Elbette, ilgili hashtag'leri, mevcut paylaşımınız ile paralel, alâkalı olacak şekilde seçmelisiniz. Bu şekilde ise sizin profiliniz ile ilgisi olan veya ilgilenen kişilere daha rahat ve kolay ulaşabileceksiniz. Ayrıca profiliniz bir marka hesabı ise, hashtag içerisinde mutlaka markanızın da adını geçirmeyi ihmâl etmemelisiniz.

3) Yorum Göndermekten Çekinmeyin: Profilinizi yeni oluşturduğunuz zaman, elbette çok fazla yüksek bir istatistiki veriye sahip olmak kolay olmayacaktır. Bu yüzden, profiliniz ile bağlantılı veya benzeri profillere de yorum göndererek, etkileşim kurmaya çalışın. Bu şekilde ise, ilgili profil sahipleri sizin de bir profiliniz olduğunu fark edecek ve bu ilginizden ötürü, olasılıkla sizin profilinizi takibe alacaklardır.

Buna ek olarak, profilinizdeki paylaşımlara da gelen yorumlara cevap vermekten çekinmeyin. En azından profilinizi takip edenler, onlara saygı duyduğunuzun bir göstergesi olarak yanıt vermenizden memnuniyet duyup, profilinizi daha sık takip ediyor olacaklardır.

4) Zamanlama Çok Önemli: Eğer ki sürekli hesabınızda aktif olamıyorsanız, yeni fotoğraflar, paylaşımlar için zamanlama özelliğini kullanabilirsiniz. Böylelikle siz hesabın aktif olarak başında olamasanız bile, paylaşımlarınız belirlediğiniz zaman aralığında otomatik olarak paylaşılacaktır. Bilhassa bir marka hesabınız var ise, bu çok önemlidir. Çünkü güncelliği bırakmadığınız için, takipçilerinizden alacağınız düzenli etkileşimler de bir o kadar fazla olacaktır.

5) Sorular Sormayı Atlamayın: Efektif bir etkileşim sağlamak için, paylaşımlarınızda sorular sorabilirsiniz. Bu durum, takipçilerinizin paylaşımlarınıza yorum göndermesini sağlayabilir ve siz de yanıt vermeye devam ederek, paylaşımlarınızdaki etkileşimi, yorum sayısını bu şekilde artırabilirsiniz. Elbette soracağınız soruların dikkat çekici, ilgili ve paylaşım ile alâkalı olmasına özen göstermeniz gerektiğini de lütfen unutmayın.

6) Paylaşımlara Ara Vermeyin: Belki biraz iddialı bir söz ancak araştırmalara göre, sık sık paylaşım yapmanın olası bir problem yaratması söz konusu değil.

Doğru zamanda, ilgi çekici ve insanların beğenisini kazanacak paylaşımlar yapmayı sürdürün. Kendinize belirli bir zaman aralığı, dilimi belirleyerek, sürekli olarak paylaşımlara devam edin. Motivasyonunuzu kaybetme olasılığınıza karşın ise, zamanlama özelliği ile, diğer günler yayımlanacak olan paylaşımlarınızı inceleyin.

7) Etiketlemenin Önemi Büyük: Zaman zaman takipçilerinizi mutlu edebilmek ve yine faydalı bir etkileşim yaratmak adına, paylaşımlarınızda takipçilerinizi de etkiletlemeyi düşünebilirsiniz. Bu şekilde hem oldukça sadık, hem de sizi daha sık takip etmeye devam edecek bir takipçi kitlesi kazanmış olacaksınız.

Instagram takipçi artırma yönünde etiketleme yöntemi oldukça işe yarar bir yöntem olup, böylelikle etiketlenen takipçilerinizin, diğer arkadaşları ile, sayfanız, profiliniz hakkında konuşma olasılığı da bir o kadar artacaktır.

8) Önerilenleri Takibe Alın: Kişisel veya marka bazlı bir profiliniz var ise, Instagram takipçi sayısını artırmak için, Instagram'daki Önerilenler köşesindeki profilleri takibe alabilirsiniz. Böylelikle hem yakın çevrenizi, arkadaşlarınızın arkadaşlarını ve olası yeni takipçilerinizi takibe almış olacaksınız. Bu takiplerin hepsinin geri dönüşü belki olmayacak ancak yine de az da olsa "hiç olmamasından iyidir," demek yanlış olmasa gerek.

9) Beğeni İstemekten Utanmayın: Paylaşımlarınıza olan etkileşimi artırmak adına, fotoğraflarda veya metin kısmı ile paylaşımlarınızı beğenmesi için takipçilerinizinden istekte bulunun. Bundan çekinmenize veya utanmanıza ise hiç gerek yok. Profilinizi takip etmeleri ve paylaşımlarınızı beğenmeleri için istekte bulunmanız, az bile olsa etkileşim yaratır ise, faydasını göreceksiniz demektir.

10) Alıntı Sözler Paylaşın: Birçok insan sevdiği bir şairin, yazarın veya bir bilgenin sözünü okumaktan kıvanç duyabilir. Bu yüzden, instagram takipçi artırma yönünde aksiyon alırken, profilinizde zaman zaman, profiliniz ile uyumlu veya insanların dikkatini çekebilecek alıntı sözler üzerine paylaşımlar yapabilirsiniz.

İnsanlar kendi fikirleri ile paralel, uyumlu bir sözün, ünlü bir insan tarafından da söylendiğini görür ise, bu durumda paylaşımınıza yeni beğeniler gelebilir ve yorumlarda da bulunabilirler. Profilinizde güzel sözler, özlü sözler paylaşmaktan vazgeçmeyin. Sürekli olmasa bile, zaman zaman bu tür paylaşımlar olası yüksek etkileşim potansiyelini oldukça artırabilecektir.

Instagram takipçi artırma yönündeki 10 maddeyi hep beraber incelemiş olduk. Instagram'a katıldığınızda mevcut motivasyonunuzu korumak adına, yukarıda yer alan takipçi artırma yöntemleri ile ilgili de analiz gerçekleştirip, profilinize uygulamanız, başarınızı artırmaya yardımcı olacaktır. Sizin instagram takipçi artırma yönünde farklı, spesifik fikirleriniz var ise, bu fikirlerinizi diğer ziyaretçilerimiz ile de paylaşmak için yorum göndermeyi düşünebilirsiniz.