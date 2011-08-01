Instagram Takipten Çıkanları Nasıl Anlarım? (Programsız Bulma)

Her Instagram kullanıcısının merak ettiği konulardan biri de "instagram takipten çıkanları nasıl anlarım?" sorusudur. Bu tarz araştırmalar neticesinde bu zamana kadar geliştirilen zararlı uygulama ya da programlar nedeniyle birçok kullanıcı hesabını çaldırmış ve para istenmiştir. Bu nedenle bu arayışınızda herhangi bir uygulama ya da program kurmanızı önermiyoruz. Çünkü bu yazımızda farklı bir yazılım kurmadan, programsız takipten çıkanları bulma nasıl yapılıyor, birlikte inceleyeceğiz.

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Instagram Takipten Çıkanları Nasıl Anlarım?

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanırken, takipçi kasmak için karşılıklı takipleşme yapılabilir. Ya da normal şekilde karşılıklı takip yaptığınız kişilerden sonra profilinizde sizi takip edenlerin azaldığını gördüğünüzde kimlerin takibi bıraktığını bulma zordur. Standart şekilde bilgisayarlarımızda bulunan Excel ile instagram takipten çıkanları görme kesin bir şekilde bulunabilmektedir.

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Bu işlemi Microsoft Excel de kullanılacağı için bilgisayarınızdan yapmanız, işlerinizi daha çok hızlandıracaktır. Bilgisayardan nasıl yapılıyor adımlarına geçelim...

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Programsız Instagram Takipten Çıkanları Bulma

Öncelikle Instagram profilinize giriş yapın.

Profilde bulunan "Profili Düzenle" butonuna tıklayın ve ayarlar penceresini açın.

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Ayarlar penceresindeyken solda yer alan sekmelerden "Gizlilik ve Güvenlik" sekmesine tıklayın.

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Açılan sayfada aşağıya doğru inildiğinde "Hesap Verileri" başlığı görülecektir. Hemen altındaki "Hesap Verilerini Görüntüle" bağlantısına tıklayın.

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Sonraki adımda da "Seni takip eden hesaplar" altındaki "Tümünü Gör" bağlantısına tıklayarak içine girin.

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"Daha Fazlasını Gör" butonuna tıklayarak tüm takip edenleri açın. Butona basılamaz duruma gelene kadar aşağı inerek butona tıklayın ve takip edenlerin hepsini listeleyin.

Hepsi listelendikten sonra mouse kullanarak tüm takip edenleri seçin ve kopyalayın.

Excel programını açın ve daha kolay anlamak için ilk hücreye "Takip Edenler" gibi bir başlık atabilirsiniz. 2. hücreye tıklayıp kopyaladığınız listeyi "Ctrl + V" yapıp, yapıştırın.

Daha sonrasında aynı işlemleri takip ettiğimiz hesaplar için de yapalım. Bu sefer Instagram hesap verileri sayfasındaki "Takip ettiğin hesaplar" altındaki "Tümünü Gör" bağlantısına tıklayarak içine girin.

"Daha Fazlasını Gör" butonuna tıklayarak tüm takip ettiğiniz hesapları açın. Butona basılamaz duruma gelene kadar aşağı inerek butona tıklayın ve takip ettiklerinizin hepsini listeleyin.

Hepsi listelendikten sonra mouse kullanarak tüm takip ettiklerinizi seçin ve kopyalayın.

Excel programını açın ve daha kolay anlamak için B sütunundaki ilk hücreye "Takip Ettiklerim" gibi bir başlık atabilirsiniz. B sütunu 2. hücresine ise kopyaladığınız listeyi "Ctrl + V" yapıp, yapıştırın. Sonuç olarak Excel'de takip edenler ve ettikleriniz bulunacaktır.

Şimdi ise mouse ile A sütununa tıklayıp basılı tutun ve sağa doğru B sütunu üzerine gelip, onun da seçili olmasını sağladıktan sonra bırakın.

Ardından üst kısımdaki "Giriş" sekmesinde yer alan "Koşullu Biçimlendirme" butonuna tıklayın.

Açılan seçeneklerden sırasıyla "Hücre Kurallarını Vurgula - Yinelenen Değerler..." kısmına tıklayın.

Açılan pencerede ilk olarak "Yinelen" seçeneğine tıklayıp, "Benzersiz" seçin ve "Tamam" butonuna tıklayın.

Bu işlem sonucunda iki sütundaki farklı olanlar kırmızı ile işaretlenecektir. İşte "Takip Ettiklerim" sütunundaki kırmızı olan kişiler sizi takipten çıkan kişilerdir.

Bu işlemler ile instagram programsız takipten çıkanları bulma oldukça kolaydır. En son aşamada karşınıza çıkan kırmızı kişileri siz de takipten çıkabilirsiniz. Instagram takipten çıkanları görme konusunda sormak istediğiniz ya da takıldığınız bir kısım varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İyi günler dileriz...