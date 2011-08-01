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Instagram'da Engellendiğimi Nasıl Anlarım? İşte Yöntemi!

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:20 - Tarih: 06 Temmuz 2020 - Yorum: 0

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Instagram'da Engellendiğimi Nasıl Anlarım? İşte Yöntemi!Instagram'da bir kullanıcı sizi engellemiş olabilir ve bundan emin olmak isteyebilirsiniz. "Instagram'da engellendiğimi nasıl anlarım?" şeklinde bir soru işaretiniz var ise, aslında yapmanız gereken oldukça basit. Giriş yapmadan, sizi engellediğini tahmin ettiğiniz kullanıcı adını aratın ve karşınıza çıkıp çıkmadığını anlayın.

Instagram'da Engellendiğimi Nasıl Anlarım? İşte Yöntemi!

Eğer ki, giriş yaptığınızda arama bölümünde ilgili kullanıcı görünmüyor ise, sizi engellemiş olabilir. Buna ek olarak, giriş yaptığınızda ilgili kullanıcının profiline gidin ve aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı karşınıza çıkıyor ise, bu durum ilgili kullanıcının sizi engellediğinin göstergesi olabilir.

Instagram'da Engellendiğimi Nasıl Anlarım? İşte Yöntemi!

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Instagram'da Engellendiğimi Nasıl Anlarım? İşte Yöntemi!

Bu içeriğimizde, "Instagram engellendiğimi nasıl anlarım?" sorusunun yanıtını sizlerle paylaşmak istedik. Sonuç olarak, Instagram'a giriş yapmadan ilgili profil açılıyor ancak giriş yaptığınızda sizi engellediğini düşündüğünüz profil açılmıyor ise, bu durum, yüksek olasılıkla engellendiğinizi göstermektedir.

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