Instagram'da birçok girişimci kadın tarafından oluşturulan hesap, bugün oldukça popüler durumda. Bu zaten oldukça mümkün bir durum. Önemli olan ise, organik olarak, instagram hesap büyütmek ve bu yönde sürdürülebilir bir çalışma ile aksiyon alabilmektir. Instagram hesap büyütme taktikleri aslında bir bilinmez değil. Yalnızca plânınızı, programınızı doğru ve iyi bir şekilde yapmanız yeterli olacaktır. Bu içeriğimizde sizlere, Instagram'da takipçi artırma konusunda faydalı bilgiler vermeye çalışacağız. Umarız bu yönde bir düşünceniz var ise, size de bu yönde faydalı olacaktır. Kahveniz hazır ise, içeriğimize şöyle bir geçelim...

AYRICA: 10 Adımda Instagram Takipçi Artırmak Kesinlikle Mümkün

Instagram Hesap Büyütmek için 6 Organik Tavsiye

1) Hedef Kitlesinin Önemi Büyük: Evet, belki de en önemli konu bu olabilir. Çünkü nasıl bir kitleye hitap edeceğiniz oldukça önem arz ediyor. Dolayısı ile, hedef kitlenizi iyi analiz etmeniz ve bu yönde stratejiler geliştirmeniz gerekiyor. Hedef kitlenizin ilgi alanları, yaş grubu ve hangi saatlerde hesap aktifliği sağladığı gibi parametreleri göz önünde bulundurmalısınız. Bu yönde, başta bir plânlama yaparak ilerlerseniz, ilerleyen zamanlarda sorun yaşama olasılığınız da bir o kadar azalacaktır.

2) Profilinizi Tam Anlamı ile Doldurun: Hesabınızı oluşturduktan sonra, ilgi çekici bir profil fotoğrafı, biyografi yazısı ve diğer tüm profil bilgilerini doldurmanız faydalı olacaktır. Ayrıca web siteniz var ise, profilinize eklemeniz yerinde bir tercih olacaktır. Profilinizin popülaritesi artışa geçtiğinde, web sitenize de bu şekilde ziyaretçi akışı sağlayabileceksiniz.

3) Düzenli Paylaşım Yapmaktan Çekinmeyin: Profilinizi dinç tutmanız gerekiyor ve bunun için ise düzenli bir paylaşım sirkülasyonu önemli. Yani günün belirlediğiniz saatlerinde, günlük veya haftalık şeklinde, belirlediğiniz paylaşımları göndermekten çekinmeyin. Bu etkileşimi artıracak ve profilinize önem verdiğinizin bir göstergesi olarak, olası firmalar ile iş ortaklıkları bile kurabileceksiniz. Bu yüzden, profilinize ne olursa olsun, az bile olsa, düzenli paylaşım yapmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.

4) Hashtag Kullanımını Sakın Atlamayın: Paylaşımlarınızın, diğer ilgilenen kişilere ulaşabilmesi için, birçok ve alâkalı olacak şekilde hashtag (#) kullanmanızın yararı büyük olacaktır. Bu işlemi tüm paylaşımlarınızda yapmalısınız. Böylelikle, aramalarda diğer Instagram kullanıcılarının karşısına çıkma şansınız bir o kadar artacaktır. Hashtag kullanımı, instagram takipçi sayısı artırmak açısından da önemlidir.

5) Profilinizi Tanıtmak için Geç Değil: Hesabınızı güncellerken, profilinizi farklı profillerde tanıtmanız veya kendi profilinizde çekilişler, yarışmalar yaparak adınızı duyurmanız için, hiçbir zaman geç olmayacak. Bu yüzden profilinizi diğer arkadaşlarınıza ait sayfalarda veya benzeri sayfalarda duyurmaya çalışabilirsiniz. Elbette bunu yapar iken, SPAM sorunu yaşamamak adına, dozunda aksiyon almanızda yarar var.

6) Takipçilerinizi Önemsediğinizi Hissettirmelisiniz: Instagram'ı birçok yaş grubundan insan kullanıyor. Dolayısı ile sayfanız ile ilgilenen, yorumlarda bulunan kişilere, siz de yorum göndererek, yanıt vererek, önemsediğinizi göstermenizde yarar var. Bu şekilde, takipçilerinizin sempatisini kazanabilirsiniz ve bu durum ise elbette organik takipçi sayısı artırma açısından önem arz etmektedir.

Instagram sayfa büyütmek için sizlerle, organik (doğal) şekilde yapılabilecek altı adet maddeyi paylaşmaya çalıştık. Bu şekilde, düzenli ve istikrarlı ilerlerseniz, profiliniz ister istemez belirli bir yol alacak ve hatta dediğimiz gibi, iş ortaklıkları bile sağlayabileceksiniz. Sizin de instagram takipçi artırma yönünde farklı fikir ve önerileriniz var ise, aşağıdaki yorum bölümümüz vasıtası ile paylaşmayı düşünebilirsiniz.