Instagram Sessize Alınan Hesap Nasıl Açılır? Sessizden Nasıl Çıkarılır?

Instagram üzerinden başkasının hesabını sessize almış olabilirsiniz. Daha sonra sessizden çıkmak istenildiğinde “instagram sessize alınan hesap nasıl açılır?” sorusu internette araştırılıyor. Bu yazımızda da “instagram sessizden nasıl çıkarılır?” sorusunun cevabını vereceğiz.

AYRICA: Instagram Rehberdeki Kişileri Görme Nasıl Olur?

Instagram Sessize Alınan Hesap Nasıl Açılır?

Popüler sosyal medya sitesi instagramda birinin hikayesini görmek istemiyorum deyip sessize alma işlemi yapıldıktan sonra sessize aldığınız hesabı tekrar eski haline getirebilirsiniz.

AYRICA: Instagram Hikayeye Gün Ekleme Nasıl Yapılır?

Bilindiği gibi sessize alma işlemi ile başkasının gönderilerini ya da gönderileriyle birlikte hikayesini gizlemek mümkün. Yani kişiyi takip etseniz bile gönderi ve hikayelerini görmezsiniz. Ayrıca bu durum ilgili kişiye bildirilmez.

AYRICA: Birden Fazla Instagram Hesabı Nasıl Açılır? Çoklu Instagram Açma

“Instagram sessizden nasıl çıkarılır?” adımları şu şekildedir;

Öncelikle Instagram’a giriş yaptıktan sonra “Ayarlar >> Gizlilik” sekmelerine tıklayın.

AYRICA: Instagram'a Bilgisayardan Fotoğraf Yükleme Programsız Nasıl Yapılır?

AYRICA: Instagram Silinen Mesajları Geri Getirme Nasıl Olur?

Gizlilik penceresindeyken “Sessize Alınan Hesaplar” kısmına tıklayın.

Açılan yeni ekranda sessize aldığınız tüm hesapları görebilirsiniz.

Instagram sessize alınan hesap açma için ilgili hesaba tıklayın.

için ilgili hesaba tıklayın. Kişinin profilindeyken “Takip” butonuna ve açılan “Sessize al” seçeneğine tıklayın.

Açılan seçeneklerden gönderiler ya da hikayeler seçeneklerini kapalı duruma getirerek, sessize almayı ilgili seçenek için kapatabilirsiniz. İsterseniz ikisini de kapatıp, gönderi ve hikayeleri görmeye devam edebilirsiniz.

“Instagram sessize alınan hesap nasıl açılır?” sorusunun cevabı bu kadar basit. Instagram’da sessize alınan hesaplar ile ilgili işlemleri anlattığımız adımlarla yapabilirsiniz. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.