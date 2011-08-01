Bazı instagram kullanıcıları hikayelerinde gün ve saat ekleme nasıl olacağını merak ediyor. Instagram hikaye gün ve saat ekleme de hikayeyi daha güzel hale getiriyor. Instagram hikayeye gün ekleme nasıl yapılır? diyorsanız, adımlarımıza geçelim.

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Instagram Hikayeye Gün Ekleme Nasıl Yapılır?

Bilindiği gibi instagram hikayelere eklenebilecek birçok özellik bulunuyor. Bu yazımızda da instagram hikayeye gün yazma adımlarını işliyoruz.

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Öncelikle hikayenize gönderinizi ekleyin.

Ekranın üzerinde yer alan gülen surat çıkartmasına dokunun.

Açılan çıkartmalarda biraz aşağıda içinde bulunduğunuz günü görebilirsiniz.

Günü seçerek, instagram hikayeye gün ekleme yapmış olacaksınız.

Instagram hikayeye gün ekleme konusu bu kadar basit. Bu konuda sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazmayı unutmayın.