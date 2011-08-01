Birden Fazla Instagram Hesabı Nasıl Açılır? Çoklu Instagram Açma

Birden fazla instagram hesabı açmak, instagram kullanıcılarının istediği konulardan biri. Instagram’ın hayatımıza ilk girişinde böyle bir özellik yoktu. Şimdi ise basit birkaç adımla birden fazla instagram hesabı açma yapılabilir.

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Birden Fazla Instagram Hesabı Nasıl Açılır?

Öncelikle yeni hesaplarınıza kaydolmanız gerekmektedir.

Kayıt işlemi ardından kendi instagram hesabınıza giriş yapınız.

Profilinizdeyken sağ üst köşedeki üç çizgi simgesine tıklayarak yan pencereyi açın ve “Ayarlar” sekmesine tıklayın. Burayı profildeyken ekranı sola kaydırarak da açabilirsiniz.

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Birden fazla instagram açmak için “Hesap Ekle” sekmesine ve ardından çıkan "Mevcut Hesaba Giriş Yap" butonuna tıklayın.

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Yeni hesabınızının kullanıcı adı ve şifresini girerek yeni hesabınızı ekleyebilirsiniz.

Instagram’da birden fazla hesap arası geçiş için de profilinize girdikten sonra isminize tıklayıp, ekli hesaplarınızı görebilir ve tıklayarak geçiş yapabilirsiniz.

Birden fazla instagram hesabı açmak bu kadar basit. Bu işlemler ile telefonunuzdan çok instagram hesabı açma yapabilirsiniz. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere sorabilirsiniz.