Instagram Silinen Mesajları Geri Getirme Nasıl Olur?

Instagram silinen mesajları geri getirme konusu oldukça fazla araştırılıyor. Kullanıcılar, instagramda silinen sohbeti geri alma nasıl olacağı konusunda meraklı. Bu yazımızda da bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

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Instagram Silinen Mesajları Geri Getirme – Sohbeti Geri Alma

Bu konuda araştırma yaptığınızda internet üzerinde birçok içeriği göreceksiniz. Bu içeriklerin çoğu da yanıltıcı ya da dolandırıcı amaçlıdır.

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Eski sürümlerde bir açık sayesinde instagramda silinen sohbeti geri alma yapılabiliyordu. Ancak şu an açık kapatıldığından böyle bir şey yapılamamaktadır.

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Instagram’da silinen dmleri geri getirme işlemi kesinlikle yoktur. İnternet üzerinde instagramda silinen mesajları geri getirme programı olarak paylaşılan yazılımları kullanmamanızı tavsiye ederiz.

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Bu programlar ile hesaplarınızın çalınması olasıdır. Bu tarz programlar ya da web siteleri, dolandırma amaçlı yapıldığından hesap bilgilerini ister ve sonrasında da hesabınızı çalar.

Instagram silinen sohbeti geri getirme hakkında bilgi verdik. Instagram’da silinen mesajların geri gelmesi gibi bir işlemin olmadığını söylüyor ve bu tarz programlara dikkat etmenizi öneriyoruz.