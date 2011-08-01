Instagram Hikaye Gizleme Nasıl Yapılır? Çok Basit!

Instagram kullanıcıları, merak ettiği bazı konularda araştırma yapıyorlar. Bunlardan biri de, “instagramda birinin hikayesini görmek istemiyorum” konusu. Instagram’da başkasının hikayesini görmemek için yapılması gereken basit birkaç adım bulunuyor. İsterseniz adımlara geçelim.

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Instagram Hikaye Gizleme Nasıl Yapılır?

Instagram’da başkasının hikayesini görmemek için karşı tarafı engellemek ya da takipten çıkmak gerekmemektedir. Bunun için sadece sessize alma özelliği kullanılabilir.

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Instagram hikaye gizleme yaptıktan sonra da bunun karşı tarafa bildirilmediğini belirtelim. İstediğinizde instagramda birinin hikayesini kapatma yapabileceğiniz gibi sonradan da açabilirsiniz.

Öncelikle hikayesini görmek istemediğiniz kişinin gönderisinin sağ üstündeki üç nokta simgesine tıklayın. Açılan seçeneklerden “Sessize Al” kısmına dokunun.

Ekrana 2 seçenek çıkacaktır. Burada gönderileri sessize al kısmı, kullanıcının gönderilerini gizler.

Gönderileri ve hikayeyi sessize al kısmında ise kullanıcın hem gönderileri hem de hikayeleri gizlenir.

Instagram hikaye gizleme adımları bu kadar kolay. Siz de instagramda birinin hikayelerini görmek istemiyorum diyorsanız, bu adımları uygulayarak gizleyebilirsiniz. Sorunuz olursa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.