Mutlaka Bilmeniz Gereken 5 Instagram Özelliği

Fotoğraf ve video paylaşımı konusunda lider sosyal paylaşım plâtformu olan Instagram'a kayıt olduğunuzda, muhtemelen birçok özelliği de bilmiyorsunuzdur. Bu yüzden sizlerle, instagram ipuçları konusunda beş adet önemli gördüğümüz maddeyi paylaşmak istiyoruz. Böylelikle de, hesabınız için daha çok kontrol sağlayabilecek ve Instagram'dan daha çok yararlanabileceksiniz. Dilerseniz hemen, ilgili içeriğimize ve maddelere göz atalım. Bilmeyen kullanıcılar için de, umarız faydalı olacaktır.

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Faydalı Instagram İpuçları

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1.) Instagram Hesap Gizlemek: Normalde hesabınız herkes tarafından görülebilir. Ancak siz yalnızca arkadaşlarınızın, ailenizin yani takipçilerinizin hesabınızı görüntülemesini arzu edebilirsiniz. Instagram hesap gizlemek için ise, Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Gizli Hesap adlı seçeneği işaretlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Böylelikle, hesabınızı yalnızca takipçileriniz görebilecek ve diğer ziyaretçiler fotoğraflarınızı istese bile göremeyeceklerdir.

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2.) Instagram Yorum Filtreleme: Hesabınız için Instagram yorum filtreleme özelliği ile, bazı kelimeleri içeren yorumları direkt engelleyebilirsiniz. Böylelikle, olası küfür veya istemediğiniz kelimeleri içeren yorumlar, profilinizdeki paylaşımlarınızda görünmeyecektir. Bunun için, Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Yorum Ayarlarını Düzenle bağlantısına tıklayarak yorum filtreleme yapabilirsiniz.

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3.) Instagram Hesap Açılış Tarihi Öğrenmek: İlk olarak Instagram'a kayıt olduğunuz günü hatırlıyor musunuz? Belki de unutmuş olabilirsiniz. Ancak dilerseniz, Instagram hesap açılış tarihini öğrenmek de mümkün kılınmıştır. Bunu öğrenmek için ise, Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Hesap Verilerini Görüntüle > Katıldığın tarih başlığı altındaki bilgiyi kontrol edebilirsiniz.

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4.) Instagram Arama Geçmişi Silmek: Hesabınıza giriş yaptığınızda birçok işleminiz de kayıt altına alınır. Yani aramalarınız da, arama geçmişine kayıt edilir. Bu yüzden, Instagram arama geçmişi silmek mümkün kılınmış olup, dilerseniz tüm arama geçmişinizi temizleyebilirsiniz. Bu işlem için ise, Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Hesap Verilerini Görüntüle > Arama geçmişi (Tümünü Gör) > Arama Geçmişini Temizle bağlantısına tıklayarak, bu zamana kadar yaptığınız tüm aramaları silebilirsiniz.

5.) Instagram Engellenen Hesapları Görmek: Sizi rahatsız eden hesapları elbette engelleyebilirsiniz. Ancak daha sonra olası bir engel kaldırma durumu için, engellediğiniz tüm hesapları incelemek isteyebilirsiniz. Instagram engellenen hesapları görmek için ise yine aynı şekilde Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Hesap Verilerini Görüntüle > Engellediğin hesaplar (Tümünü Gör) bağlantısına tıklamanız yeterli olacaktır.

Teknobeyin ekibi olarak bu içeriğimizde sizlerle, faydalı instagram ipuçları paylaşmaya çalıştık. Sizin de birçok insanın bilmediğini düşündüğünüz bir Instagram özelliği var ise, yorum göndererek herkes ile paylaşmayı düşünebilirsiniz.