Instagram'a bilgisayardan görsel göndermek için çeşitli yollar denemek yerine, direkt bu özellik ile bilgisayarınızdan paylaşım yapabileceksiniz. Instagram bilgisayardan fotoğraf yüklemek için ise, aşağıdaki adımları izleyerek uygulamanız yeterli olacaktır. Dilerseniz, ilgili adımları inceleyelim ve bilgisayardan paylaşım yapma nasıl oluyor, bu yönde hep birlikte bilgi edinelim.

AYRICA: 10 Adımda Instagram Takipçi Artırmak Kesinlikle Mümkün

Instagram Bilgisayardan Fotoğraf Yükleme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Instagram Hesap Büyütmek için 6 Organik Tavsiye

1) Öncelikle aşağıdaki görselde yer alan butona tıklayalım.

AYRICA: Instagram Silinen Mesajları Geri Getirme Nasıl Olur?

2) Bilgisayardan Seç adlı butona tıklayalım.

AYRICA: Instagram Sessize Alınan Hesap Nasıl Açılır? Sessizden Nasıl Çıkarılır?

3) Yüklemek istediğimiz fotoğrafı seçelim.

AYRICA: Birden Fazla Instagram Hesabı Nasıl Açılır? Çoklu Instagram Açma

4) Fotoğraf boyutunu seçip, İleri adlı butona tıklayalım.

AYRICA: Instagram Profilime Kaç Kişi Baktı? Profil Ziyaretlerini Görme

5) Dilediğimiz bir filtreyi seçip, tekrar İleri butonuna tıklayalım.

AYRICA: Birbirinden Güzel Instagram Biyografi Sözleri ve Biyografi Şekilleri

6) Açıklamamızı girdikten sonra, Paylaş butonuna tıklayabiliriz.

AYRICA: Instagram'da Engellendiğimi Nasıl Anlarım? İşte Yöntemi!

Bu içeriğimizde siz değerli ziyaretçilerimiz ile, instagram bilgisayardan fotoğraf yükleme ile ilgili bilgi aktarımında bulunduk. Peki, Instagram'ın bu pratik özelliği hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorum alanından düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı düşünebilirsiniz. İyi günler dileriz.