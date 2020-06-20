20'li Yaşlarınızı En İyi Şekilde Geçirmek için 13 Harika Yol

20'li yaşlar hayatımızdaki oldukça önemli yaş dönemlerinden biridir. Üniversite yılları, iş bulma, evlenme ve muhtemelen çocuk sahibi olunan yaşlardır. Ayrıca kuşkusuz en hızlı geçen yıllar, 20'li yaşlardır. 20'li yaşlarda yapılması gerekenler konusunda düşünülmeli ve iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu nedenle bu yılların hızlı bir şekilde adeta uçarcasına geçmesindense, en iyi şekilde yararlanacağınız yolları sizler için derledik.

AYRICA: Hayatınızı Değiştirecek ve Size İlham Verecek Videolar!

En güzel yılları verimli şekilde geçirmek, geleceğimiz için önem arz etmektedir. Hiçbir zaman geri gelmeyecek tek şey olan zamanı iyi değerlendirmeli ve bu yılları boş geçirmemeliyiz. Özellikle iyi kararlar alayım derken, bu yılların özelliklerinden biri de ani kararlarla olumsuz sonuçları elde etmektir.

AYRICA: Erteleme Alışkanlığı Nedir? Neden Olur? Nasıl Kurtuluruz?

Yaşadığınız her gün mutlu olmalı ve gelecekte geçmişe baktığınız zaman yaptıklarınızdan değil, yapmadıklarınızdan pişmanlık duymamalısınız. Aşağıdaki adımları hayatınıza katarak, 20'li yaşlarınızı verimli şekilde geçirebilirsiniz.

AYRICA: Hedeflerimize Ulaşmanın Tek ve Kesin Yolu: Harekete Geçmek

20'li Yaşlarda Yapılması Gerekenler

1.) Egzersiz Yapın ve Harika Görünün

Sağlıklı beslenme ve egzersiz yapmaya gelince "bugün daha geçsin, yarın başlayacağım" diye bir şey yoktur. Sürekli yarın-yarın demek bir hastalıktır ve erteleme alışkanlığı kazanmanıza neden olur.

AYRICA: Hayallerimizi Gerçekleştirmek için Ne Yapmalıyız? Yol ve Yöntemler

Uyku düzeninizi iyi ayarlayın ve çok geç yatıp çok geç kalkmayın. Erken kalkıp, basit de olsa yürüyüş gibi egzersizinizi ya da farklı sabah sporunuzu yapın ve sonrasında da duşun ardından kendinize sağlıklı bir kahvaltı hazırlayın. Vücudunuzun sağlıklı olmasının önemini anladıktan sonra bunları yapmak zor gelmeyecektir.

AYRICA: Başarıyı Elde Etmenin 8 Kısa Yolu

2.) Bir Yöne Odaklanın

Hayatta her şeyi istemek, daha çok ve daha çok yükselmek, zaman geçtikçe tehlikeli bir hal alır ve mutsuzluğa neden olabilir. Mükemmelliyetçilik, can skıntılarını da beraberinde getirir.

AYRICA: Başarılı Olamamanın Temel Sebebi: Kararsızlık

Şu an hayatınızı hemen değiştiremeyebilirsiniz, ancak yön bulmaya çalışın. Kalbinizi dinlerken, zihninizi de görmezden gelmeyin. Yapmak istedikleriniz doğrultusunda doğru zamanlar ayırarak onlara karşı çalışabilirsiniz.

3.) Takılmak

Kendi alanınızda, evinizde rahatça kalmayı ve kitap okumayı sevebilirsiniz. Ancak biraz sosyalleşmek de önemlidir. Ayrıca sosyalleşmek, diğer şeylerinizi yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Arkadaşlarınızla vakit geçirebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Unutmayın, insan sosyal bir hayvandır.

AYRICA: Kendi Kendine Motivasyon için 5 Kolay Teknik

4.) Seyahat

AYRICA: Doğru İşi Yapıp Yapmadığınızı Anlamak Sizin Elinizde

Kendinize yapacağınız en iyi şeylerden biri zamanınız varken seyahat etmek. Yeni yerler, kültürler, insanlar görün ve seyahat ederek anılar biriktirin. Dünya bir kitap ise seyahat etmedikçe sadece bir sayfa okumuş gibi olursunuz. Farklı yerlere giderek zihninizi boşaltın ve rahatlayın.

5.) Mutluluğu Anlayın

Mutluluğun dışsal olmadığını yani bir şeyleri elde edince varılabilen bir yer olmadığını anlamalısınız. Para kazanınca ya da şu evi alınca mutlu olacağım gibi şeyler, gerçek mutluluk değildir. 20'li yaşlar, bu yaşam kuralını anlamak için en iyi zamandır.

AYRICA: Mutsuz İnsanların 7 Alışkanlığı ve Yapılabilecekler

Kendinize odaklanın ve mutluluğu içinizde arayın. Sahip olacaklarınızla değil, sahip olduklarınızla mutlu olabildiğinizde bunu kimse bozamayacaktır.

AYRICA: Olumlu Düşünmeyi Kolaylaştıran İpuçları

6.) Ailenin Önemini Unutmayın

AYRICA: Odaklanmak için Ne Yapmak Lazım Diyenlere Müthiş Tavsiyeler

Ailemiz sonsuza kadar yanımızda olmayacak. Hayattayken yanımızda oldukları için onlarla daha çok vakit geçirmeli, sevmeli ve kıymetini bilmeliyiz. Aile, her şeyin temelidir. Bunu anladığınızdan emin olun.

7.) Sevdiğiniz İş mi, Para Getiren İş mi?

Faturalarımızı ödemek, ailemize bakmak için para gereklidir. Ancak sevdiğimiz şeylerin peşinden de daima gitmeliyiz.

Sevdiğimiz bir işi yapıyorsak, hayatımız boyunca çalışmış olmayız. Aynı zamanda durumlar el vermiyorsa, sevdiğimiz işi elde edinceye kadar para kazabileceğimiz işlerimizi de yapmalıyız. Bu işleri yaparken sevdiğimiz şeyleri işe dönüştürmek için vakit ayırmalıyız.

Ayrıca bu yaşlarda parasal konularda da adımlar atılmalıdır. Geleceğe yönelik pasif gelir elde edebilmek için bazı fikirler bulabilirsiniz. Bunun yanında harcamalarınıza dikkat edin ve tasarrufun önemini de bilin.

8.) Yemek Yapmayı Öğrenin

AYRICA: 10 Adımda Beyin Gelişimi için Yapılması Gerekenler

Yemek pişirmek, yapmayı sevenler için bir yetişkin eğlencesidir. İsteyerek ve severek yapılan bir yemek pişirme, sevgi eylemidir. Hobi olarak aşçılık kurslarına gidebilir ve yeni yemekler, yeni mutfaklar öğrenebilirsiniz.

9.) Kendinizi Bulun

Ruh eşinizi bulma konusunda endişe etmeyin ve öncelikle kendinizi bulun. Başkalarının nasıl olduklarını ve neden bu şekilde davrandıklarını anlamak için vakit kaybetmeyin. Kendi içinize doğru bir yolculuğa çıkın ve sizi şekillendiren, sizi tanımlayan ve iyileştiren şeyleri düşünün.

Düşmanlarınızı daha yakın tutmanız gerektiği gibi becerilerinizin yanı sıra eksiklikleriniz hakkında da daha çok bilgiye sahip olun ve değiştiremediklerinizi kabul edip, değiştirebileceklerinize odaklanın.

10.) Kendinizi Farklılaştırın

Kendi mantığınızı, düşüncelerinizi ve görüşlerinizi değerlendirebilmek çok önemlidir. Sürüyü takip etmeyin. Başkaları ne der diye düşünerek yaşanan bir hayat, ilerleyen yaşlarda pişmanlık sebebi olabilir. Yanlışlarınızdan ders alın ve bunu kendiniz için yapın. Bir şeyi yaparsanız başarırsınız, yapamazsanız başarısız olmaz, tecrübe edinmiş olursunuz. Bu doğrultuda düşünerek, kendinizi hedeflerinize doğrultun.

11.) Şimdiki Anı Kaçırmayın

Sürekli gelecek planları yaparak, geleceği düşünmek yanlıştır. Süreklilik arttıkça gelecek kaygısı da baş gösterir. Bazı planlarınızı tabii ki yapacaksınız, ancak sadece gelecekte değil anda da yaşayın. Gelecek, bir gün zaten gelecek.

Başkaları şu an yapmanız gereken çok iş olduğunu ve daha sonra ilerleyen yaşlarda hayattan zevk alabileceğinizi söyleyebilirler. Ama yarının tadını çıkarabilecek kadar uzun yaşayacağını kim bilebilir? Geleceğinizi planlamayı unutmayın, ama şimdiki anlarınızdan fazla bedellerle olmasın.

12.) İlişkilerinize Değer Verin

Arkadaşlık ya da romantik bir ilişki olsun, ilişkilerinize değer verin ve onları besleyin. Almak yerine vermenin önemini anlayın ve ilişkilerde olması gereken güveni sağlayın.

13.) Kendinizi Şımartın

Sürekli her gün bir şey yapacakmışsınız gibi hissetmeyin. Canınız sıkıldığında ya da bazı şeyler üstünüze geldiğinde kafanızı dağıtmak için farklı şeylere yönelin. Hiçbir şey yapmamayı seçmek de bir seçimdir. Ya da seviyorsanız gününüzü sadece kitap okumaya ya da film izlemeye ayırabilir veya dışarıya çıkıp gezebilirsiniz.

20'li yaşlarda yapılması gerekenler ile en değerli dönemlerden biri olan bu yıllarınızı en iyi şekilde değerlendirmeyi unutmayın. Geleceğinizi planlamanın yanı sıra bu yaşları etkili bir şekilde kullanarak ileride daha rahat yaşamı elde edebilirsiniz. Farklı görüşleriniz varsa bize aşağıdan yazabilirsiniz.