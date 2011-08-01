Zekâ Nedir? Çoklu Zekâ Nedir? Zekâ Türleri Nelerdir?

Zekâ; bireyin doğuştan sahip olduğu soyut ve somut nesneleri kavrayabilme, eleştirel ve soyut düşünme, öğrenme gibi işlevleri belli bir amaca göre gerçekleştirme yeteneğine denir. Bunun dışında zekânın farklı farklı tanımları da bulunmaktadır. Eskiden tek bir zekâ türünden bahsedilirken artık daha çok zekâ türleri söz konusudur.

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Bununla birlikte çoklu zeka ve olarak tanımlanan Howard Gardner'ın zeka türlerini ve özelliklerini birlikte inceleyelim.

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Çoklu Zekâ Nedir?

Çoklu zekâ kuramını ortaya atan kişi Harvard Üniversitesi Eğitim Profesörlerden biri olan Howard Gardner’dir. Profesör, çalışmaları sonucunda zekâ kavramını tekrardan tanımladı. Zekânın 7 farklı beceriyi öğrenme, problem çözme gibi etkili bir araç olarak tanımlamıştır. Profesör, yıllar boyunca olan tek bir zekâ anlayışını yıkmış ve böyle bir teoriyi ortaya atmıştır.

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Prof. Gardner'ın Ortaya Attığı Zekâ Türleri

Sözel - Dilsel Zekâ Matematiksel Zekâ Görsel Zekâ Bedensel Zekâ Müziksel Zekâ İçsel Zekâ Sosyal Zekâ Doğa Zekâsı

Gelin sizlere bu zekâ türlerinin ne gibi işlevlerinin ve özelliklerinin olduğunu açıklayalım.

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Zekâ Türleri ve Özellikleri

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1.) Sözel - Dilsel Zekâ ve Özellikleri

Dili ve kelimeleri etkili biçimde kullanan insanların sahip olduğu zekâ türüdür. Bu zekâya sahip olanlar dinleyerek, okuyarak, yazarak ve konuşarak öğrenirler. Yorumlama ve eleştirme yetenekleri fazlasıyla olur. Hitabet özellikleri olur, kendilerini dinletirler. İkna kabiliyetleri vardır. Farklı dilleri öğrenme ve öğretme yetenekleri olur.

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Sözel zekâya sahip kişiler, şiir yazma, hikâye yazma vb. etkinliklerden zevk alırlar ve yazmaya yetenekleri olur. Aynı zamanda dil bilgisi kurallarını etkili bir biçimde kullanırlar. Kelime dağarcıkları zengindir. Kitap okumayı severler. Sözel zekâ meslekleri arasında sanat, gazeteci, politikacı, öğretmenlik, edebiyat vb. gibi alanlar yer almaktadır.

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2.) Sayısal Zekâ ve Özellikleri

Genelde bu zekâ türüne sahip olan bireylerde ‘neden’ sorusunu sorma fazlasıyla vardır. Ve aynı zamanda çok soru sorarlar. Olaylar ve ilişkiler arasında bağlantı kurmayı severler. Kategorize etme yetenekleri vardır.

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Sayısal zekâya sahip kişiler, hesap yapmayı, matematiksel işlemlere ilgili olurlar. Problem çözümlerinde başarılıdırlar. Zekâ oyunlarını, bulmacayı severler. Sayısal zekâ meslekleri arasında bilim adamı, matematikçi, mühendis vb gibi alanlar yer almaktadır.

3.) Görsel Zekâ ve Özellikleri

Görsel zekâya sahip kişiler, genelde gördükleri görsel ifadelere, resimlere ilgili olurlar. Gördükleri herhangi bir şeyi akıllarında tutarlar. Bu zekâ türüne sahip olanların hayal dünyaları zengindir.

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Genelde renklerle, şekillerle öğrenmek onlara daha kolay ve etkili gelir. Grafik, harita, şekil gibi görsel ifadeleri yorumlama yetenekleri vardır. Görsel zekâ meslekleri arasında mimar, fotoğrafçı, ressam vb. gibi alanlar yer almaktadır.

4.) Müzik Zekâsı ve Özellikleri

Müzik zekâsına sahip kişiler, adından da anlaşılacağı üzere müziksel unsurlara fazlasıyla ilgili olurlar. Ritim, nota, ses, melodi gibi unsurları her ortamda hemen fark edebilirler. Enstrümanları karşı ilgili olurlar.

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Bu tarz kişiler genelde müzik eşliğinde çalışır ve bu şekilde onlarda daha kalıcı olur. Örneğin; müzik eşliğinde ders çalışabilirler ya da kitap okuyabilirler.

5.) Bedensel Zekâ ve Özellikleri

Beden dillerini kullanarak her şeyi çözebileceklerini düşünürler. Bedensel zekâya sahip kişiler, genelde el becerileri iyi olur ve tamir etme yetenekleri olur. Zihin ve vücutlarını iyi kullanırlar. Fiziksel etkinliklere katılmaktan zevk alırlar.

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Koşmayı, yürümeyi vb. şeyleri yapmayı severler. İlginç özellikleri ise başkalarının el kol hareketlerini kolayca taklit edebilirler. Bedensel zekâ meslekleri arasında genelde sporcular, aktörler yer almaktadır.

6.) Sosyal Zekâ ve Özellikleri

Genelde her arkadaş çevresinde olan ‘Sen çok aktif ve sosyal birisin.’ dediğimiz kişilerde olan zekâ türüdür. Aktif, gezici, çevreci kişiler olurlar. Liderlik yönleri vardır.

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Sosyal zekâya sahip kişiler, organize etmeyi, başkalarına yardım etmeyi, faydalı olmayı severler. Ve bu zekâya sahip olanlar genelde insanları tanıma konusunda fazlasıyla iyi olurlar. Sosyal zekâ meslekleri arasında danışman, öğretmen, siyasi liderlik vb. gibi alanlar yer almaktadır.

7.) İçsel Zekâ ve Özellikleri

İçsel zekâya sahip kişiler ise daha çok kendilerini ve iç dünyalarını tanıma adına yaşarlar. Ben kimim, ne gibi özelliklerim var, neleri severim... gibi birçok soruya cevap arayarak kendilerini arayıp dururlar. Bir iş yapacaklar ise kendi duygu ve düşüncelerini önemserler. Sadece kendi ihtiyaç ve gereksinimleri önemlidir.

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Bağımsız olmayı, duygularını net ifade etmeyi tercih ederler. Yalnız kalmayı severler. Kendisini iyi tanımak için çabalar. Bireysel çalışmaları ve işleri tercih eder. İçsel zekâ meslekleri arasında psikolog ve bu tarzdaki meslekler yer almaktadır.

8.) Doğa Zekâsı ve Özellikleri

Adından da anlaşılacağı üzere daha çok doğaya yönelik ve onu tanımaya çalışan kişiler bu zekâya sahiptir. Doğa zekâsına sahip kişiler, doğadaki canlıları tanıma, onlarla yaşamaya çalışma, araştırma gibi işlerle uğraşırlar.

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Çiçek türlerini, hayvan türlerini araştırırlar. Belgesel izlemeyi, gezmeyi tercih ederler. Hayvan beslemeyi, bitki yetiştirmeyi severler. Mevsimler ve iklim olaylarına ilgi duyarlar.

Zekâ türleri ve özelliklerini sizlerle paylaştık. Birden fazla zekâ türüne sahip olabilirsiniz. Yani aynı anda hem sosyal hem de doğasal zekâ türüne yatkın olabilirsiniz. Sizde kendinize uygun olan zekâ türlerini seçip kendinizi tanıma açısından güzel bir adım atmış olacaksınız. Unutmayın kendini tanımayan insan başkalarını hiç tanıyamaz. İlk öncelikli işiniz kendinizi ve ilgi alanlarınızı bilmek olmalı. Umarım sizlere kendinizi tanımanız açısından faydalı bir yazı olmuştur. Başka bir yazıda görüşmek üzere…