Samsung telefonlarıyla ilgili faydalı olmasını umduğumuz içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bu yazımızda, oldukça fayda sağlayan, mobil veri kullanırken telefonunuzun daha az hücresel veri kullanımını azaltan bir özelliğinden bahsediyor olacağız. Eğer internet paketinizin hemen bitmesinden şikâyet ediyor iseniz, Samsung telefonlarında, veri tasarruf modu ile telefonunuzdaki uygulamaların arka planda veri kullanmasını engelleyebilirsiniz. Samsung veri tasarruf modu açma nasıl yapılır? dilerseniz hemen anlatmaya başlayalım.

AYRICA: Samsung Ana Ekran ve Uygulamalar Ekranı Matrisi Nasıl Ayarlanır?

Samsung Veri Tasarruf Modu Açma Nasıl Yapılır?

Öncelikle telefonumuzun "Ayarlar" bağlantısını bulalım ve görüntüleyelim.

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AYRICA: Samsung Cihaz Bakımı Nasıl Yapılır?

Ayarlar ekranında, “Bağlantılar” özelliğini açalım.

AYRICA: Samsung Öngörücü Yazı Açma Nasıl Yapılır?

AYRICA: Samsung Uçuş Modu Açma Nasıl Yapılır?

Bağlantılar ekranında, “Veri kullanımı” yazan kısma tıklayalım.

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AYRICA: Samsung Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Veri kullanımına tıkladığımızda, açılan pencerede “Veri tasarrufu” özelliğini görüntüleyelim.

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Veri tasarrufu ekranında, “Şimdi aç” konumunu Açık hale getirelim.

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Son olarak veri tasarrufu açıkken, bazı uygulamaların veri kullanımına izin vermek istiyor iseniz eğer, yine Veri tasarrufu ekranını açalım.

Akabinde ekranda, “Veri tasarrufu açıkken veri kullanımına izin verildi” özelliğine tıklayalım.

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AYRICA: Samsung Koyu (Karanlık) Mod Açma Nasıl Yapılır?

Veri tasarrufunu kullanırken önemli uygulamaların arka planda veri kullanımına izin vermek istiyorsanız eğer, açılan ekranla beraber görüntülenen uygulamaların konumlarını Açık hale getirebilirsiniz. Bütün işlemler bu kadar.

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Samsung veri tasarruf modu açma nasıl yapılır? ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Faydalı olmasını umuyoruz.