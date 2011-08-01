Samsung telefonları ile ilgili genel içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde, cihaz bakımı nasıl denetlenir? Samsung pil ve cihaz bakımı nasıl yapılır? bu konu ile ilgili adımları sizlere aktarıyor olacağız. Samsung cihazlarında, üçüncü bir antivirüs programına gerek kalmadan cihaz bakımı, pil ve güvenlik denetlemesi yapabilmek mümkündür. Olası tehditleri denetleyebilir ve çözüme ulaştırabilirsiniz. Dilerseniz cihaz bakımı nasıl yapılır? anlatmaya başlayalım.

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Samsung Cihaz Bakımı Nasıl Yapılır?

Öncelikle telefonumuzun Ayarlar ögesini bulalım ve görüntüleyelim.

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Akabinde, ayarlar sayfasında aşağıya doğru inelim ve “Pil ve cihaz bakımı” özelliğini bulalım.

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Pil ve cihaz bakımı ekranında telefonumuzla ilgili pil, depolama, hafıza kullanımı gibi özellikleri görüntüleyebiliriz. Cihaz bakımı yapmak ve herhangi bir güvenlik sorunu olup olmadığını anlamak için, “Şimdi optimize et” bağlantısına tıklayalım.

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Telefonumuz optimize edilirken, olası bütün tehditleri tarayacaktır, herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edelim ve akabinde Bitti butonuna tıklayalım.

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Telefonumuzun pil ve güvenlik durumunu optimize ettikten sonra, Cihaz bakımı ekranını tekrar görüntülediğimizde herhangi bir sıkıntının olmadığını görüyoruz.

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Samsung cihaz bakımı nasıl yapılır? ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.