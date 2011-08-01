Bluetooth, hayatımızın her alanında kullanım kolaylığı sağlayan bir bağlantı aracı olarak yıllardır kullanılıyor. Akıllı saat, kulaklık, farklı vb. cihazları bluetooth ile kullanıyoruz. Birçok açıdan, bu bağlamda telefonlarda da bluetooth kullanımının, pratik ve faydalı olduğunu dile getirmek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle, bluetooth aktifleştirme nasıl olur diye merak ediyor iseniz eğer, bu içeriğimizde, Samsung bluetooth açma nasıl yapılır? bu konuyla ilgili adımları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

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Samsung Bluetooth Açma Nasıl Yapılır?

Öncelikle telefonumuzun "Ayarlar" ögesine tıklayalım.

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Akabinde, "Bağlantılar" ekranını açalım.

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Bağlantılar ekranında "Bluetooth" özelliğini Açık hale getirelim.

Bluetooth sayfasını açtığımızda, telefonunuzla daha önce bluetooth bağlantısı yapılan cihazlar, Eşleşen cihazlar kısmında görüntülenir.

kısmında görüntülenir. Kullanılabilir cihazlar kısmında ise, telefonunuzun yakınında, bluetooth özelliği açık olan cihazlar görüntülenir. Eşleşme yapmak istediğiniz cihaz ile bu kısımdan bağlantı sağlayabilirsiniz.

Bluetooth özelliğine kısa yoldan erişmek için ise, telefonunuzun bildirim ekranını aşağıya çekin ve "Bluetooth" tuşuna dokunun. Bütün işlemler bu kadar.

Samsung bluetooth açma nasıl yapılır? ile ilgili adımları sizlerle paylaştık. Umarız bilmeyen kişiler için faydalı bir anlatım olmuştur.