Telefon kullanırken, özellikle telefonunuzu sürekli sessiz moda alıyor, ancak çoğu zaman, belirli bir aramayı ya da bildirimi kaçırmaktan şikâyet ediyor olabilirsiniz, ya da sizi aradıklarında size ulaşamadıklarını söyleyen kişiler olabilir. Dilerseniz telefonunuzu geçici olarak sessize alabilir, daha sonrasında ise belirlediğiniz bir saatte, müsait olduğunuz bir saatte, telefonunuzun otomatik olarak yeniden sesli moda gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu içeriğimizde, Samsung telefonlarında telefonu geçici olarak sessize alma nasıl yapılır? ile ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağız.

Telefonunuzda detaylı bildirim ayarları yapmak istemiyorsanız, ancak belirli saatlerde telefonunuzun sessizde kalmasını istiyorsanız, özellikle beklediğiniz bir bildirim ya da arama var ise, beklediğiniz saat gelene kadar **telefonunuzu geçici olarak sessize alabilirsiniz.

Samsung telefonlarında, telefonu geçici olarak sessiz moda almak mümkün kılınmıştır. Böylelikle, telefonunuzun ne kadar süre sessiz modda kalacağını belirleyebilirsiniz. İlgili süre geçtikten sonra, telefonunuz önceki sesli ya da titreşimli moduna geri dönecektir. Dilerseniz hemen adımları sizlerle paylaşalım.

Samsung Telefonları Geçici Olarak Sessize Alma Nasıl Yapılır?

Öncelikle telefonumuzda “Ayarlar” bağlantısına tıklayalım.

Ayarlar uygulamasını açtığımızda, “Sesler ve titreşim” özelliğine tıklayalım.

Sesler ve titreşim bağlantısını açtığımızda, karşımıza çıkan “ Geçici olarak sessize al ” özelliğini aktif edelim.

” özelliğini aktif edelim. Akabinde ise “Şu süre sessize al:” seçeneğinden sessize alacağımız süreyi belirleyelim.

Şu süre sessize al: seçenekleri ile 1, 2, 3 saat boyunca telefonumuzu sessize alabiliriz. Ancak eğer dilerseniz, Özel olarak da telefonunuzun sessizde kalacağı süreyi belirleyebilirsiniz.

Diyelim ki, telefonunuzu 1 saatliğine geçici olarak sessize aldınız. Bir saat sonrasında, telefonunuzun önceki ses modu hangi durumdaysa tekrar ona dönecektir. Yani, eğer titreşim modunda ise, geçici sessizlik modundan sonra telefonunuz yeniden titreşim moduna dönecektir ya da sesli modunda kullanıyor iseniz, geçici sessize alma süresi bittikten sonra telefonunuz yine sesli moda dönecektir.

Samsung telefonlarda telefonu geçici olarak sessize alma nasıl yapılır? ile ilgili işlemler bu kadar. Bilmeyen kullanıcılar için, faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz.