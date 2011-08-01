Samsung Uygulamalar Tuşunu Gösterme - Kaldırma Nasıl Yapılır?

Akıllı telefonlarda, ana ekranda, telefonumuzdaki uygulamaları gösteren bir Uygulamalar ekranı tuşu bulunur. Eğer telefonunuzda uygulama tuşu yok ise, ekranı yukarıya ya da aşağıya kaydırarak uygulamalara ulaşabilirsiniz ancak dilerseniz, telefonunuzun ana ekranına, Uygulamalar tuşu eklemeyi de tercih edebilirsiniz. Bu içeriğimizde, Samsung uygulamalar ekranı tuşunu gösterme - kaldırma nasıl yapılır? bu konu ile ilgili adımları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

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Samsung Uygulamalar Ekranı Tuşunu Gösterme - Kaldırma Nasıl Yapılır?

Öncelikle telefonumuzun "Ayarlar" ögesini bulalım ve açalım.

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Ayarlar penceresinde, "Ana Ekran" seçeneğine gelelim.

Ana ekran seçeneğini açtığımızda, karşımıza çıkan, “Uygulamalar ekranı tuşunu Ana ekranda göster” özelliğini Açık hale getirelim.

Uygulamalar ekranı tuşunu Ana ekranda göster özelliğini açık hale getirdikten sonra, telefonunuzun ana ekranında, uygulamalarınızı açabileceğiniz bir tuş aktif olacaktır. Örnek bir görünüm hemen aşağıda olacak.

Eğer Uygulamalar ekranı tuşunu kaldırmak isterseniz, Uygulamalar ekranı tuşunu Ana ekranda göster özelliğini Kapalı hale getirmeniz yeterlidir.

Samsung uygulama ekran tuşunu gösterme - kaldırma nasıl yapılır? ile ilgili bütün işlemler bu kadar. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını diliyoruz.