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Samsung Telefonlarında Koyu (Karanlık) Mod Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 22:38 - Tarih: 11 Aralık 2022 - Yorum: 0

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SamsungTelefon kullanırken, her ne kadar mavi ekran filtresi kullansanız da, açık tema insanın gözünü yorabilmektedir. Eğer dilerseniz, Samsung akıllı telefonlarında koyu mod özelliğini aktif edebilirsiniz. Bu içeriğimizde, Samsung koyu (karanlık) mod nasıl açılır? sorusunu cevaplandırıyor olacağız. Koyu mod özelliğini kullanmayı düşünenler için faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz.

AYRICA: Samsung Telefonları Geçici Olarak Sessize Alma Nasıl Yapılır?

Samsung Koyu (Karanlık) Mod Açma Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle telefonumuzun "Ayarlar" ögesini bulalım.
Samsung Koyu (Karanlık) Mod Açma Nasıl Yapılır? - 1
  • Ayarlar ögesine tıklayalım ve açılan pencerede, Ekran’ı seçelim.
Samsung Koyu (Karanlık) Mod Açma Nasıl Yapılır? - 2
  • Ekran penceresinde, telefonumuzda, Aydınlık ile Karanlık tema seçeneklerinden Karanlık olan seçeneği işaretleyelim. Eğer, yeniden açık tema kullanmak ister iseniz, yine bu sayfadan Aydınlık seçeneğini aktifleştirebilirsiniz.
Samsung Koyu (Karanlık) Mod Açma Nasıl Yapılır? - 3
  • Karanlık temayı seçtiğimizde, sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.
Samsung Koyu (Karanlık) Mod Açma Nasıl Yapılır? - 4

Samsung koyu (karanlık) mod açma nasıl yapılır? ile ilgili bütün işlemler bu kadar. Umarız faydalı bir bilgi olmuştur.


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