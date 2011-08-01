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Samsung Kilit Ekranında Kısayollar Tuşunu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 22:59 - Tarih: 15 Aralık 2022 - Yorum: 0

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SamsungSamsung telefonlarında, kilit ekranının sağ ve sol kısımlarında kısayol tuşları bulunur. Genelde bu tuşlar kamera ve telefon tuşları olarak varsayılan bir şekilde ayarlanmış durumdadır. Dilerseniz telefonun kilit ekranında, bu kısayol tuşlarını değiştirebilmeniz mümkün kılınmıştır. Bu içeriğimizde, Samsung kilit ekranında kısayol tuşlarını değiştirme nasıl yapılır? adım adım sizlerle paylaşıyor olacağız.

AYRICA: Samsung Geçici Olarak Sessize Alma Nasıl Yapılır?

Samsung Kilit Ekranında Kısayollar Tuşunu Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle telefonumuzda "Ayarlar" ögesini bulalım ve açalım.

AYRICA: Samsung Koyu (Karanlık) Mod Açma Nasıl Yapılır?

Samsung Kilit Ekranında Kısayollar Tuşunu Değiştirme Nasıl Yapılır? - 1

AYRICA: Samsung Uygulamalar Tuşunu Gösterme - Kaldırma Nasıl Yapılır?

  • Ayarlar sayfasında, "Kilit Ekranı" seçeneğine gelelim.
Samsung Kilit Ekranında Kısayollar Tuşunu Değiştirme Nasıl Yapılır? - 2
  • Kilit ekranı kategorisinde, en aşağıda bulunan "Kısayollar" özelliğini aktif edelim ve açalım.
Samsung Kilit Ekranında Kısayollar Tuşunu Değiştirme Nasıl Yapılır? - 3
  • Kısayollar özelliğini açtığımızda, telefonun kilit ekranında sağ ve sol kısımdaki seçili tuşlar görüntülenir.
Samsung Kilit Ekranında Kısayollar Tuşunu Değiştirme Nasıl Yapılır? - 4

Sol ya da sağ kısayol seçeneklerinden, kilit ekranında görünmesini istediğiniz uygulamaları seçebilirsiniz. Samsung kilit ekranındaki kısayol tuşlarını değiştirme nasıl yapılır? ile ilgili işlemler bu kadar. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.


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