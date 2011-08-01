Samsung telefonları ile ilgili yazı dizimize devam ediyoruz. Bu yazımızda, Samsung mobil internet paylaşımı nasıl yapılır? detayları ile sizlere aktarıyor olacağız. Akıllı telefonunuzda internet paylaşımı özelliğini açarak, internet tarifenizi başkalarının da kullanmasını sağlayabilirsiniz. Dilerseniz hemen anlatmaya başlayalım.

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Samsung Mobil İnternet Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Öncelikle telefonumuzun "Ayarlar" ögesini bulalım ve görüntüleyelim.

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Akabinde "Bağlantılar" ekranını açalım.

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Bağlantılar ekranında, “Mobil Erişim Noktası ve İnternet Paylaşımı” özelliğine tıklayalım.

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Mobil erişim noktası ve internet paylaşımı ekranında “Mobil Erişim Noktası” konumunu Açık hale getirelim ve ilgili özelliği görüntüleyelim.

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Mobil erişim noktası özelliğini Açık konuma getirdiğinizde, karşınıza aşağıdaki ekran çıkacaktır. Burada, “ Yapılandır ” ile mobil veri ağınızın ismini yani şebekenizin ismini belirleyebilir ve ağınız için bir şifre oluşturabilirsiniz.

” ile mobil veri ağınızın ismini yani şebekenizin ismini belirleyebilir ve ağınız için bir oluşturabilirsiniz. Telefonunuzun güvenliği için güçlü bir şifre oluşturmayı unutmayın. Oluşturduğunuz bu şifre ile kişilerin telefon internet ağınıza bağlanmasını sağlarsınız.

Samsung mobil internet paylaşımı nasıl yapılır? ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Son olarak mobil internet paylaşımını, telefonunuzda veri tasarrufu açık iken kullanamazsınız. Mobil veri paylaşımını açmak için veri tasarrufunu kapatmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konular var ise, yorum alanından bizlere iletebilirsiniz.