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Samsung Telefonlarında Duvar Kâğıdı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 14:49 - Tarih: 16 Aralık 2022 - Yorum: 0

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SamsungSamsung telefonları ile ilgili genel içeriklerimize devam ediyoruz. Bu içeriğimizde, Samsung duvar kâğıdı değiştirme nasıl yapılır? ile ilgili adımları sizlerle paylaşacağız. Beğendiğimiz herhangi bir görseli, telefonunuzun duvar kâğıdı yapabilirsiniz. İşlemler çok basit. Hemen anlatmaya başlayalım dilerseniz.

AYRICA: Samsung Bluetooth Açma Nasıl Yapılır?

Samsung Telefonlarında Duvar Kâğıdı Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle telefonumuzun "Galeri" ögesini açalım ve beğendiğimiz bir görseli görüntüleyelim.
  • Akabinde işaretlediğimiz üç nokta kısmına tıklayalım. Hemen hemen her Samsung cihazında, aynı işareti görebilirsiniz.

AYRICA: Samsung Kilit Ekranında Kısayollar Tuşunu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Samsung Duvar Kâğıdı Değiştirme Nasıl Yapılır? - 1

AYRICA: Samsung Geçici Olarak Sessize Alma Nasıl Yapılır?

  • Açılan küçük menüde, "Duvar kâğıdı olarak ayarla" özelliğini seçelim.

AYRICA: Samsung Koyu (Karanlık) Mod Açma Nasıl Yapılır?

Samsung Duvar Kâğıdı Değiştirme Nasıl Yapılır? - 2

AYRICA: Samsung Uygulamalar Tuşunu Gösterme - Kaldırma Nasıl Yapılır?

  • Duvar kâğıdı olarak ayarla özelliğinde, Ana ekran seçeneğini tercih edelim. Eğer dilerseniz aynı görseli hem ana ekranda hem de kilit ekranında kullanabilirsiniz ve bunun için, Ana ekran ve Kilit ekranı seçeneğini tercih edebilirsiniz.
Samsung Duvar Kâğıdı Değiştirme Nasıl Yapılır? - 3
  • Ana ekranı tercih ettiğimizde, seçtiğimiz görselin ana ekrandaki bir ön izlemesi karşımıza çıkacaktır. Alttaki Ana ekranda ayarla’yı işaretleyelim son olarak.
Samsung Duvar Kâğıdı Değiştirme Nasıl Yapılır? - 4
  • Eğer dilerseniz, Galaxy Themes uygulamasından da duvar kâğıtları indirebilirsiniz. Bunun için, telefonumuzun "Ayarlar" ögesini açalım ve akabinde Temalar’ı bulalım.
Samsung Duvar Kâğıdı Değiştirme Nasıl Yapılır? - 5
  • Temalar ekranında, Duvar Kâğıtları’nı açalım ve beğendiğimiz bir görseli indirip telefonumuzun ana ekranına uygulayalım. Adım adım, görseller bir araya getirilmiş bir konumda, aşağıda.
Samsung Duvar Kâğıdı Değiştirme Nasıl Yapılır? - 6

Samsung telefonlarında duvar kâğıdı değiştirme nasıl yapılır? ile ilgili bütün işlemler bu kadar. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olur umarız.


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