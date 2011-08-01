Samsung akıllı telefonlarında Airplane Mode yani uçuş modu diğer tüm akıllı cihazlarda da olduğu gibi, uçakla seyahat ederken telefonunuzu kapatmadan; mesajlaşma, arama, mobil veri, Wİ-Fİ, Bluetooth gibi tüm ağ bağlantılarını kapatmayı sağlar. Zaman zaman ulaşılmaz olmayı tercih ettiğinizde de uçuş modunu aktif ederek, Wi-Fi ağına bağlanmayı, telefonunuzda vakit geçirmeyi isteyebilirsiniz. Samsung uçuş modu açma nasıl yapılır? bu içeriğimizde bu konuyla ilgili adımları paylaşıyor olacağız.

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Samsung Uçuş Modu Açma Nasıl Yapılır?

Öncelikle telefonumuzun "Ayarlar" ögesini bulalım ve görüntüleyelim.

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Ayarlar ekranında, “Bağlantılar” sayfasını açalım.

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Bağlantılar ekranında Uçuş modu özelliğini "Açık" hale getirelim.

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Uçuş modunu, telefonun üst bildirim ekranını aşağıya kaydırarak ve akabinde Uçuş modu özelliğine dokunarak da kısa yoldan aktif edebilirsiniz.

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Samsung uçuş modu açma nasıl yapılır? ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.