Samsung cihazlarında, mesaj yazarken yazdığınız kelimeyi öngören ve bu doğrultuda kelime önerileri sunan bir özellik vardır. Öngörücü adlı bu özellikle, mesaj yazarken sözcük tahmininden yararlanarak daha hızlı cümleler kurabilir ve yanlış yazdığınız bir kelimeyi doğru kullanımı ile değiştirebilirsiniz çünkü öngörücü özelliği, yanlış yazılan kelimeleri de otomatik olarak düzeltmektedir. Bu içeriğimizde Samsung öngörücü yazı açma nasıl yapılır? adım adım sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Samsung Öngörücü Yazı Açma Nasıl Yapılır?

Öncelikle telefonumuzun "Ayarlar" ögesini açalım.

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Ayarlar ekranında, aşağı kısımlarda Genel Yönetim’i bulalım ve görüntüleyelim.

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Genel Yönetim ekranında, “Samsung Klavye Ayarları” özelliğine tıklayalım.

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Akabinde, ekrandaki “Öngörücü” özelliğini Açık hale getirelim.

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Samsung öngörücü yazı açma nasıl yapılır? ile ilgili adımlar bu şekilde. Umarız fayda sağlar.