Samsung telefonlarında, uygulamalarınızın ana ekranda nasıl bir dizilimle görüneceğini, uygulama simge boyutlarının nasıl olacağı vb. ana ekran ve uygulamalar ekranı matris stillerini kullanarak ayarlayabilirsiniz. Bu içeriğimizde Samsung ana ekran ve uygulamalar ekranı matrisi nasıl ayarlanır? Ana ekrandaki uygulamaların boyutu nasıl değiştirilir? bu soruların cevaplarını sizlere aktarıyor olacağız.

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Samsung Ana Ekran ve Uygulamalar Ekranı Matrisi Nasıl Ayarlanır?

Öncelikle telefonumuzun "Ayarlar" ögesini bulalım ve açalım.

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Ayarlar sayfasında, “Ana Ekran” bağlantısına tıklayalım.

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Ana ekranda, “Ana ekran matrisi” özelliğini bulalım ve açalım.

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Ana ekran matrisi ile 4X5, 4X6, 5X5, 5X6 modellerinden birisini seçerek, ana ekranda uygulama dizilim stillerini değiştirebilirsiniz. Seçtiğiniz matris modeline göre, uygulamaların boyutu da değişecektir.

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Uygulamalar matrisi için ise, Ana ekran sayfasını açalım yine ve akabinde “Uygulamalar ekranı matrisi” özelliğini görüntüleyelim.

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Uygulamalar ekranı matrisi ile telefonunuzdaki uygulamaların 4X5, 4X6, 5X5, 5X6 matris modellerinden birisini tercih ederek nasıl görüneceğini seçebilirsiniz. Uygulamalarınızın boyutu da seçtiğiniz matris stiline göre değişecektir.

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Samsung ana ekran ve uygulamalar ekranı matrisi nasıl ayarlanır? ile ilgili bütün işlemler bu kadar. Merak ettiğiniz sorular var ise, yorum alanından bizlere iletebilirsiniz.