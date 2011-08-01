Samsung akıllı telefonlarında, mobil veri paketinde fatura aşımı, hızlı paket bitimi gibi sorunlar yaşayanlar için "Faturalandırma döngüsü ve veri uyarısı" özelliği bulunur. Bu özellikle beraber, her ay faturanızdaki ya da paketinizdeki internet aşımına yaklaştığınızda mobil veri kapatılır ve internet veri kullanım uyarısı alırsınız. Telefonunuzda bu özelliği açarak, olası internet aşımı problemlerini de yaşamamış olursunuz. Bu içeriğimizde Samsung mobil veri kullanım sınırı nasıl ayarlanır? detaylarıyla paylaşıyor olacağız.

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Samsung Mobil Veri Kullanım Sınırı Nasıl Ayarlanır?

Öncelikle telefonumuzun "Ayarlar" ögesini bulalım ve görüntüleyelim.

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Ayarlar ögesinde, “Bağlantılar” ekranını açalım.

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Bağlantılar ekranında, “Veri Kullanımı” özelliğine tıklayalım.

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Veri kullanımı ile birlikte açılan ekranda, “Faturalandırma döngüsü ve veri uyarısı” adlı kısmı görüntüleyelim.

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Faturalandırma döngüsünü, fatura ya da paket tarifeniz ayın hangi gününde bitiyor ise o tarihe ayarlayabilirsiniz. (1)

Veri uyarısı ayarla özelliğini Açık hale getirerek mobil veri kullanımında belirlediğiniz internet GB kotası aşımında uyarı alırsınız. (2)

hale getirerek mobil veri kullanımında belirlediğiniz internet aşımında uyarı alırsınız. Veri uyarısı özelliği ; örneğin, diyelim ki 10 GB internet içeren bir tarifeye sahipsiniz, veri uyarısına 8 GB yazabilirsiniz. 8 GB kullandığınızda telefonunuz size bir uyarı bildirimi gönderecektir, böylelikle internet tarifenizin kalan GB kullanımlarında daha dikkatli olabilirsiniz. (3)

; örneğin, diyelim ki 10 GB internet içeren bir tarifeye sahipsiniz, veri uyarısına 8 GB yazabilirsiniz. 8 GB kullandığınızda telefonunuz size bir gönderecektir, böylelikle internet tarifenizin kalan GB kullanımlarında daha dikkatli olabilirsiniz. Veri sınırı ayarla özelliği ile belirlediğiniz sınıra ulaştığınızda mobil veriniz otomatik olarak kapatılır. (4)

özelliği ile belirlediğiniz sınıra ulaştığınızda mobil veriniz otomatik olarak kapatılır. Veri sınırı özelliğine internet tarifenize göre dilediğiniz sınırı yazabilirsiniz. Örneğin 10 GB internet tarifesine sahip iseniz, 9.90 GB sınırı belirleyerek sınıra geldiğinizde mobil verinizin otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle olası fatura aşımı gibi problemleri de yaşamamış olursunuz. (5)

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Veri uyarısı özelliğini kullanarak belirli bir GB ayarı yaptığınızda ve o kotayı aştığınızda, telefonunuz aşağıdaki gibi bir bildirim gönderecektir. İnternet kullanımınızı bu ayarlamaları yaparak kontrol altında tutabilirsiniz.

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Samsung mobil veri kullanım sınırı nasıl ayarlanır? bu konu ile ilgili bilgileri sizlere aktardık, dileriz fayda sağlar.