Salatalık Suyu İçmenin Faydaları Nelerdir?

Salatalık suyu, dünyanın en popüler detoks içeceklerinden biridir. "Salatalık suyu ne işe yarar?" diyenlerin, salatalık suyunun faydaları hakkında bilgi edindikten sonra susadıklarında içmeyi düşüneceklerini düşünüyoruz.

Sizlere vereceğimiz aşağıdaki yazımızda birbirinden güzel birçok salatalık suyu tarifi ile vücudunuz için faydalarını almanın yanı sıra genel olarak kendinizi daha iyi hissetmeniz kaçınılmaz olacaktır.

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Gün içerisinde gazlı, şekerli içecekleri çok tüketiyorsanız, bunların vücudunuz için oldukça zararlı olduğunu unutmayın. Bunlar yerine sağlıklı ve çeşitli salatalık suyu tarifi ile gününüzü daha dinç geçirebilirsiniz. Unutmayın ki, gazlı ve şekerli içeceklerin uzun süre ve çok kullanımı depresyon olasılıklarını arttırmaktadır.

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Salatalık Suyu İçmenin Faydaları

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1.) Susuz Kalmayı Önler

Vücudun su ihtiyacını karşılamadan sağlıklı çalışmayacağını unutmayın. Doktorlar tarafından önerilenlere göre de günde altı ile sekiz bardak arası su tüketmeniz gerekmektedir. Bazı doktorlara göre de bardak adedi olmadan, idrar renginin gün içinde su gibi olacak şekilde su tüketilmesi gerektiği söylenir.

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Düzenli su tüketimi ile vücudun sıcaklığını korumak, kardiyovasküler sisteme yardımcı olmak ve toksinlerin temizlenmesine yardımcı olmak sağlanır.

Sadece su içmeyi çok sevmiyorsanız, salatalık suyu hazırlayarak günlük su alımınızı daha lezzetli hale getirebilir ve daha sık içmenizi kolaylaştırabilirsiniz.

2.) Zayıflamaya Yardımcı Olur

Kilo vermeye çalışıyorsanız, gazlı içecekler, spor içecekleri ve meyve suları yerine salatalık suyu kullanabilirsiniz. Salatalık içerisindeki suyun yanı sıra besin maddeleri ile iştahınızı azaltmanız daha kolay olur ve size tokluk hissi verir.

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3.) Antioksidanlar İçerir

Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresten hücre hasarını önlemeye ve geciktirmeye yardımcı olur. Oksidatif stres; kanser, diyabet, kalp hastalığı, alzheimer ve göz dejenerasyonu gibi kronik rahatsızlıklara neden olabilir.

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Aktioksidanların ise bu rahatsızlıkları durdurabileceği ya da olasılıklarını azaltabilecekleri araştırmalar ile gösterilmiştir. Salatalık; C vitamini, beta karoten, manganez, molibden ve birkaç flavonoid antioksidan bakımından zengindir. Bu sayede de salatalık suyu, vücuda yapışan toksinleri dışarı atmaya yardımcı olur.

4.) Kanseri Önlemeye Yardımcı Olabilir

Bazı araştırmalara göre salatalıkların kansere karşı mücadelede yardımcı olabileceği öne sürülmüştür. Salatalık içerisinde bulunan kanserden korunmada rol oynayan bir grup besin maddesi sayesinde, yapılan araştırmalarda salatalıktan alınan flavonoid fiset ile prostat kanseri progresyonunu yavaşlatmaya yardımcı olabileceği belirtilmiştir.

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Tabii ki kanserden uzak durmak için tek başına yeterince güçlü değildir, ancak sağlıklı bir yaşam için salatalık suyunu diyetinize eklemeyi düşünebilirsiniz.

5.) Kan Basıncını Düzenler

Salatalıkta bulunan vitaminler ve mineraller, kan basıncı düzeylerini dengeler ve korur. Yüksek tansiyona katkıda bulunan bir faktör ise beslenmenizde çok fazla tuz ve çok az potasyum bulundurmanızdır.

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Salatalık, potasyum için iyi bir kaynak olmakla birlikte salatalık suyu sayesinde bunu alabilir ve kan basıncınızı dengeleyebilirsiniz.

6.) Sindirimi Destekler

Sağlıklı bir sindirim sayesinde birçok (hazımsızlık, gastrit vb.) sağlık probleminden korunursunuz. Salatalık suyu içmenin faydaları arasında olan bir madde de yüksek diyet lifi içerdiğinden dolayı iyi sindirim sağlamaya yardımcı olmasıdır.

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7.) Cildi Temizler

Cildinizi içten dışa doğru temizlemeye yardımcı olan salatalık suyu, vücudunuzun toksinleri atmasına ve cildinizin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Ayrıca salatalıklar, sivilceleri tedavi etmek için kullanılan B5 vitamini (pantotenik asit ) bakımından da zengindir.

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Su alınımı içerisine salatalık ekleyerek, su ile birlikte daha fazla besin maddesi almanız sağlanır. Vücut su dengesinin iyi olması da cildinizin esnek ve pürüzsüz kalmasına yardımcı olur.

8.) Kemik Sağlığını Geliştirir

Salatalıklar, K vitamini bakımından zengindir. Bir fincan dilimlenmiş salatalık, günlük önerilen değerin %19'una sahiptir.

Vücudunuzun sağlıklı kemik ve dokuları için aynı zamanda da kan pıhtısına yardımcı olmak adına K vitamini gereklidir. Salatalık suyu içerek ve sonrasında da salatalıklarını yiyerek bunu karşılayabilirsiniz.

Salatalık suyu faydaları öğrenildikten sonra su kullanımının içerisine salatalık eklemeyi düşünebilirsiniz. Ayrıca çeşitli salatalık suyu tarifi ile farklı lezzetler elde edebilirsiniz. Zararlı beslenmeyi bırakıp, sağlıklı beslenmeye başlamalıyız. Salatalık suyu hakkında bize söylemek istediğiniz farklı bilgiler varsa, aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz.