Hemen Denemek İsteyeceğiniz 10 Salatalık Suyu Tarifi

Kilo vermek isteyenlerin kullandığı ayrıca genel sağlık için oldukça yararlı olan salatalık suyu, günlük olarak alışkanlık haline getirmeniz gereken bir içecektir. Salatalık suyunun faydaları konusunda bilgi edindikten sonra normal su alınımı içerisine salatalık eklemeyi düşünebilirsiniz. Salatalık suyu tüketmek istiyorsanız, sizler için hazırladığımız birbirinden lezzetli ve faydalı birçok salatalık suyu tarifi ile denemeler yapabilir ve istediklerinizi tüketebilirsiniz.

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Şekerli ve gazlı içeceklerin vücudunuz için ne kadar zararlı olduğunu ve bunların tüketimini oldukça sınırlamayı ya da hiç tüketmemeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Genel olarak kendinizi daha iyi hissetmeniz adına, kendiniz ve aileniz için çeşitli salatalık suyu tarifi ile sağlıklı içecekler hazırlayabilirsiniz.

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10 Adet Salatalık Suyu Tarifi - Salatalık Suyunun Faydaları

1.) Limonlu Salatalık Suyu Tarifi

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Limon, karaciğerden ince bağırsağa kadar safra hareketlenmesini sağlayarak, ekstra vücut yağlarını azaltmada yardımcı olur. Tarif içerisindeki nane, genel bir soğutma etkisinin yanı sıra mide kaslarını rahatlatır ve lezzet katar.

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Malzemeler:

Yarım salatalık

1 limon

1 demet nane yaprağı

1 tutam tuz

Limonlu Salatalık Suyu Tarifi Hazırlanışı

Salatalık ve limon dilimlerini ince ince hazırlayın ve bir cam şişeye atın.

Nane yapraklarını kabaca soyun ve havan içerisinde tuzla birlikte ezip, şişeye dahil edin.

Suyu şişenin boyuna kadar doldurun ve soğutun.

2.) Misket Limonlu Salatalık Suyu Tarifi

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Cildiniz için son derece iyi bir içecek olan bu tarif, içerisindeki üzümler sayesinde dehidrasyonla mücadele ve kan şekeri seviyelerini kontrol etmede yardımcı olur. Yaşlanmayı yavaşlatır. Misket limonu, sindirim düzenlemesinde etkilidir ve gastrit, mide ekşimesi ve kabızlıkta etkilidir. Karabier sindirimi iyileştirir ve E vitamini için iyi bir kaynaktır.

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Malzemeler:

Yarım salatalık

10 adet yeşil üzüm

Yarım misket limonu

Karabiber

Misket Limonlu Salatalık Suyu Tarifi Hazırlanışı

Bir cam şişe içerisine salatalık ve misket limonunu ince ince keserek koyun.

Üzümleri ortalarından kesip, şişenin içine atın.

Şişe boyunca su doldurun ve soğutun.

İçmeden önce bir parça karabiber ekleyebilirsiniz.

3.) Çilek ve Yeşillikli Salatalık Suyu Tarifi

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Çilek, C vitamini, manganez ve lif açısından zengindir. Ayrıca antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olan çilek, kan şekeri düzeylerini dengeler. Nane safra yağlarını parçalamada yardımcı olurken, biberiye de A vitamini, B6, kalsiyum ve potasyum kaynakları ile hafızayı geliştirir ve kan dolaşımını düzenler.

Malzemeler:

1 adet salatalık

6-7 adet çilek

Biraz biberiye yaprağı

Bir avuç nane yaprağı

Bir tutam tuz

Çilek ve Yeşillikli Salatalık Suyu Tarifi Hazırlanışı

Cam şişe içerisine salatalık ve çilekleri dilimleyerek katın.

Biberiye, nane ve tuz malzemelerini havanda hafifçe ezerek, şişeye ekleyin.

Şişe boyunda suyu da ilave ettikten sonra soğutun. İçmeden önce buz ekleyebilirsiniz.

4.) Baharatlı Elmalı Salatalık Suyu Tarifi

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Elmalar, antioksidan özelliğinin yanında kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltır, kanserle mücadelede yardımcı olur ve kan şekerini düzenler. Karabiber, E vitamini kaynağı olmakla birlikte sindirimi geliştirir, kolesterol ve yağ asitlerinin metabolize edilmesinde destek olur.

Malzemelerdeki balın iyi bir glisemik indeksi var ve sindirimi kolaylaştırırken, tarçın da kalp rahatsızlıklarını önler, kan şekerini düzenler ve vücut ısısını sağlar.

Malzemeler:

1 adet yeşil elma

1 adet salatalık

1 çay kaşığı bal

2 adet tarçın çubuğu

Taze karabiber

Baharatlı Elmalı Salatalık Suyu Tarifi Hazırlanışı

Elmayı 4 parçaya bölecek şekilde dilimleyin ve cam şişeye koyun.

Salatalık dilimleri, bal ve taze karabiberi de şişeye ekleyin.

Şişe boyunda su ekleyin ve son olarak tarçın çubuklarını koyup, gece boyunca soğutun.

5.) Hindistan Cevizli Salatalık Suyu Tarifi

Hindistan cevizi suyu; geniş bir vitamin, mineral, amino asit ve enzim içerir. Ayrıca anti-aging ve anti-kanser özellikleri vardır. İshal sorunu yaşayan insanlar için de yararlıdır.Sindirime yardımcı olur ve güçlü bir antioksidandır.

Kimyon tohumları âdet dönemindeki kadınlar için çok önemli olan yüksek demir içeriğine sahiptir. Aynı şekilde sindirim ve kanserle mücadelede yardımcıdır. Limon yaprağı; uykusuzluk, endişe, astım ve migren sorunları yaşayanlar için gereklidir. Aynı zamanda sakinleştirici görevi de görür.

Malzemeler:

1 adet salatalık

Yeni hazırlanmış hindistan cevizi suyu

2 adet limon yaprağı

1 çay kaşığı kavrulmuş kimyon

Hindistan Cevizli Salatalık Suyu Tarifi Hazırlanışı

Salatalıkları ince ince dilimleyerek, cam şişe içine ekleyin.

2-3 yemek kaşığı kimyon tohumunu tencere içinde kahverengi olana dek kavurun.

Kavrulmuş kimyon tohumlarını havanda öğüttükten sonra 1 çay kaşığını ve limon yapraklarını şişeye ekleyin.

Son olarak hindistan cevizi suyunu şişeye koyun, iyice karıştırın ve yaklaşık 30 dakika bekletin.

İçmeden önce buz ekleyebilirsiniz.

6.) Karpuzlu Salatalık Suyu Tarifi

Karpuz ve salatalık, vücut için zararlı olan amonyağın böbreklerde temizlenmesini sağlar. Nane, soğutma ve lezzet katarken, karabiber de sindirime iyi gelir.

Malzemeler:

Çeyrek dilim karpuz

1 adet salatalık

1 avuç nane yaprağı

1 adet limon

Bir tutam tuz ve karabiber

Karpuzlu Salatalık Suyu Tarifi Hazırlanışı

Çeyrek dilim karpuzu orta boy küp şekillerde kesin, salatalık ve limonu da dilimleyerek, cam şişe içerisine ekleyin.

Nane yapraklarını da şişeye ekleyin ve su ile doldurun.

Bir tutam tuz ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırıp, 30 dakika bekletin.

7.) Turunçgiller Ekli Salatalık Suyu Tarifi

Turunçgiller olan portakal, mandalina, limon ve greyfurt, C vitamini ve lif doludur. Bu, onları mükemmel bir antioksidan kaynağı yapar ve kolesterol düzeylerini düşürmede, böbrek taşının önlenmesinde, ülserlere karşı, karın ve akciğer kanseri riskini azaltmada yardımcı olur.

Bergamot, bakteriyel enfeksiyona karşı korur, sinirleri yatıştırır ve sindirime yardımcı olur. Zencefil, antioksidan kaynağıdır ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Karabiber de sindirimi iyileştirmekle birlikte E vitamini için iyi bir depodur.

Malzemeler:

1 salatalık

Yarım dilim portakal, greyfurt, limon, bergamot, mandalina

Yarım zencefil kökü

Nane yaprakları, tuz ve karabiber

Turunçgiller Ekli Salatalık Suyu Tarifi Hazırlanışı

Salatalık, portakal, mandalina, bergamot, greyfurt ve limonu ince ince dilimleyin ve şişeye koyun.

Zencefil ve nane yapraklarını iyice doğradıktan sonra şişeye ekleyin.

Bir tutam tuz ve karabiberi de ilave edin.

Şişe boyunda su koyun ve karıştırıp, gece boyunca dinlenmeye bırakın.

İçerken buz ekleyebilirsiniz.

8.) Tarçın ve Yeşil Çaylı Salatalık Suyu Tarifi

Çaylar, antioksidanlar açısından zengin bir içecektir. Portakal kabuğu, akciğer veya solunum bozukluklarını engeller, strese karşı düşmandır ve iyi bir uyku sağlar. Tarçın da antioksidan ve anti-mikrobik özelliklere sahiptir. Aynı zamanda kan şekeri seviyelerini kontrol eder, beyin işlevini geliştirir ve kalp rahatsızlıklarına karşı korur.

Malzemeler:

Yarım salatalık

1 poşet yeşil ya da siyah çay

Portakal kabuğu rendesi

1 adet tarçın çubuğu

Tarçın ve Yeşil Çaylı Salatalık Suyu Tarifi Hazırlanışı

Salatalıkları ince ince dilimleyin ve rendelenmiş portakal kabuğu ile tarçın çubuğu ile birlikte cam şişeye koyun.

Su kaynatıp, bir bardak içerisine ekleyin ve çay poşetini yaklaşık 3 dakika bekletin.

Ardından çay suyunu da şişeye ilave edin.

Son olarak şişeyi suyla doldurun ve soğutmaya bırakın.

9.) Naneli Liçili Salatalık Suyu Tarifi

Liçi meyvesi, metabolik hızın artırılmasına yardımcı olmakla birlikte kalp rahatsızlıklarına ve inmelere karşı korur. Ayrıca kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler ve kan dolaşımını iyileştirir.

Hindistan cevizi tozu, sindirimin iyileştirilmesinde, lösemi ve cilt sorunlarına karşı mücadelede, bilişsel işlevlerin geliştirilmesinde, ağrıların giderilmesinde ve rahat bir uyku için oldukça yardımcıdır.

Malzemeler:

5 adet liçi meyvesi

1 adet salatalık

1 avuç nane yaprağı

Yarım çay kaşığı hindistan cevizi tozu

Naneli Liçili Salatalık Suyu Tarifi Hazırlanışı

Liçilerin çekirdeklerini çıkarın ve cam şişeye koyun.

Salatalığı ince ince dilimleyin ve nane yapraklarıyla birlikte şişeye ekleyin.

Şişe boyunca su ekleyin ve hindistan cevizi tozunu da ekleyip, iyice karıştırın.

Gece boyunca soğutun.

10.) Kızılcık ve Fesleğenli Salatalık Suyu Tarifi

Kızılcık; antioksidan, anti-inflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Ayrıca kızılcık suyu, diş çürümesinden muzdaripler için önerilmektedir. Fesleğen de solunum bozuklukları ve kalp hastalıklarında mücadelede faydalıdır. Ayrıca iyi bir stres düşmanıdır. Karabiber ise sindirimi geliştirir ve E vitamini kaynağıdır.

Malzemeler:

1 adet salatalık

10 adet kızılcık

5 adet fesleğen yaprakları

2 adet karabiber tohumu

Kızılcık ve Fesleğenli Salatalık Suyu Tarifi Hazırlanışı

Salatalıkları dilimleyin ve kızılcıklar ile cam şişeye koyun.

Karabiber tohumları ve fesleğen yapraklarını havanda öğütün ve şişeye ekleyin.

Şişe boyunca su ilave edin ve gece boyunca soğutun.

Birbirinden lezzetli ve bir o kadar yararlı salatalık suyu tarifi ile sağlıklı beslenmeye başlayabilirsiniz. Normal su kullanımınıza salatalık ekleyerek, salatalık suyunun faydaları ile genel sağlığınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Farklı salatalık suyu tarifi biliyorsanız ya da yapıyorsanız, aşağıdaki yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.