PhotoScape ile ilgili önemli gördüğümüz içerikleri sizlerle de paylaşmaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde, PhotoScape resme yansıma efekti verme nasıl yapılır? adım adım aktarmaya çalışacağız.
AYRICA: PhotoScape Resim Boyutu Ayarlama Nasıl Yapılır?
PhotoScape Resme Yansıma Efekti Verme Nasıl Yapılır?
- Öncelikle PhotoScape uygulamasına giriş yapalım ve ana sayfada iken "Düzenleyici" bağlantısına tıklayalım.
AYRICA: PhotoScape Resim Parlaklaştırma Nasıl Yapılır?
AYRICA: PhotoScape Resim Koyulaştırma Nasıl Yapılır?
- Akabinde düzenlemek istediğimiz bir resim seçelim ve uygulamada iken alt menüden “Filtre” seçeneğine tıklayalım.
AYRICA: PhotoScape Resimlere Çerçeve Ekleme Nasıl Yapılır?
AYRICA: PhotoScape Resimleri Ters Çevirme Nasıl Yapılır?
- Filtre seçeneğine tıkladığımızda, “Yansıma” özelliğini bulalım ve açalım.
AYRICA: PhotoScape Süsleme Efektleri Verme Siyah Gölge Ekleme Nasıl Yapılır?
AYRICA: PhotoScape Resimlere Antika Efekti Verme Nasıl Yapılır?
- Yansıma özelliğine tıkladığınızda, resim üzerine yansıma ayarları yapabileceğiniz bir işlem penceresi açılacaktır. Bu kısımdan resmin yansımasını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yansıma görüntüsüne renk bile verebilirsiniz.
AYRICA: PhotoScape Resim Kolajı Nasıl Yapılır?
AYRICA: PhotoScape Fotoğraf - Resim Keskinleştirme Nasıl Yapılır?
- Son olarak örnek bir görüntüyü sizlerle de paylaşalım. Hepsi bu kadar…
AYRICA: PhotoScape Resim Birleştirme Nasıl Yapılır?
AYRICA: PhotoScape Resimler Nasıl Siyah Beyaz Yapılır?
PhotoScape resme yansıma efekti verme nasıl yapılır? ile ilgili adımlar bu şekildeydi. Değerlendirmeyi düşünen takipçilerimiz için faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz.
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