PhotoScape ile ilgili önemli gördüğümüz içerikleri sizlerle de paylaşmaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde, PhotoScape resme yansıma efekti verme nasıl yapılır? adım adım aktarmaya çalışacağız.

AYRICA: PhotoScape Resim Boyutu Ayarlama Nasıl Yapılır?

PhotoScape Resme Yansıma Efekti Verme Nasıl Yapılır?

Öncelikle PhotoScape uygulamasına giriş yapalım ve ana sayfada iken "Düzenleyici" bağlantısına tıklayalım.

AYRICA: PhotoScape Resim Parlaklaştırma Nasıl Yapılır?

AYRICA: PhotoScape Resim Koyulaştırma Nasıl Yapılır?

Akabinde düzenlemek istediğimiz bir resim seçelim ve uygulamada iken alt menüden “Filtre” seçeneğine tıklayalım.

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AYRICA: PhotoScape Resimleri Ters Çevirme Nasıl Yapılır?

Filtre seçeneğine tıkladığımızda, “Yansıma” özelliğini bulalım ve açalım.

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AYRICA: PhotoScape Resimlere Antika Efekti Verme Nasıl Yapılır?

Yansıma özelliğine tıkladığınızda, resim üzerine yansıma ayarları yapabileceğiniz bir işlem penceresi açılacaktır. Bu kısımdan resmin yansımasını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yansıma görüntüsüne renk bile verebilirsiniz.

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AYRICA: PhotoScape Fotoğraf - Resim Keskinleştirme Nasıl Yapılır?

Son olarak örnek bir görüntüyü sizlerle de paylaşalım. Hepsi bu kadar…

AYRICA: PhotoScape Resim Birleştirme Nasıl Yapılır?

AYRICA: PhotoScape Resimler Nasıl Siyah Beyaz Yapılır?

PhotoScape resme yansıma efekti verme nasıl yapılır? ile ilgili adımlar bu şekildeydi. Değerlendirmeyi düşünen takipçilerimiz için faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz.