Instagram Gönderi Bildirimi Açma Kapama Nasıl Olur?

Instagram gönderi bildirimleri açmak ya da kapatmak için uygulamanın bildirim ayaları kısmı kullanılmaktadır. Yorumlar, yorum beğenmeleri, gönderi beğenmeleri vb. daha birçok bildiri, instagram gönderi bildirimi kapatma ya da açma ile görülebilir ya da gizlenebilir.

AYRICA: Instagram Rehberdeki Kişileri Görme Nasıl Olur?

AYRICA: Instagram Silinen Mesajları Geri Getirme Nasıl Olur?

Instagram kullanırken bildirimler açık durumda takipçileriniz hakkında bildirimler alınmakla birlikte çok fazla bildirimler geldiği durumlarda da rahatsız olabilirsiniz.

AYRICA: Instagram Hikayeye Gün Ekleme Nasıl Yapılır?

Böyle durumlarda da sadece belirli kişilerin bildirimlerini alabilir ya da bildirim ayarları üzerinden tüm bildirimleri kapatabilirsiniz.

AYRICA: Instagram Hikaye Gizleme Nasıl Yapılır? Çok Basit!

Instagram Gönderi Bildirimi Açma Kapama

Öncelikle uygulamada “ Ayarlar ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Açılan ayarlar ekranında “Bildirimler” kısmına tıklayın.

AYRICA: Instagram Sessize Alınan Hesap Nasıl Açılır? Sessizden Nasıl Çıkarılır?

AYRICA: Birden Fazla Instagram Hesabı Nasıl Açılır? Çoklu Instagram Açma

Bildirimler ekranındaki “ Tümünü Durdur ” seçeneği açılırsa belirlediğiniz sürede tüm bildirimler kapatılabilir. “ Takip Edilenler ve Takipçiler " ya da “ Instagram’dan ” gelen bildirimler için ilgili seçenekleri kullanabilirsiniz.

” seçeneği açılırsa belirlediğiniz sürede tüm bildirimler kapatılabilir. “ " ya da “ ” gelen bildirimler için ilgili seçenekleri kullanabilirsiniz. Gönderi bildirimlerini ayarlamak için de “Gönderiler, Hikayeler ve Yorumlar” seçeneğine tıklayın.

AYRICA: Instagram'a Bilgisayardan Fotoğraf Yükleme Programsız Nasıl Yapılır?

AYRICA: Instagram'da Storye Müzik Ekleme Nasıl Yapılır?

Bu ekranda dilediğiniz seçeneği tamamen kapatabilir veya kimden gelen bildirimleri görmek istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Ayrıca cihazınızdaki tüm instagram hesaplarının bildirim ayarlarını etkilemek için “Sistem ayarlarında ek seçenekler” seçeneğini kullanabilirsiniz.

Instagram gönderi bildirimleri açmak ya da kapatmak için bu adımları kullanabilirsiniz. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.