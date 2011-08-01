Instagram'da Storye Müzik Ekleme Nasıl Yapılır?

Instagram kullanıcılarının en çok kullandığı özelliklerden biridir, story. Uygulamanın en çok da geliştirdiği, yeni özellikler eklediği bölümlerden biri. Kullanıcılar için instagram'da müzikli story özelliği sıklıkla kullanılmakta. Instagram'da müzikli hikaye (story) nasıl yapılır? sorusu da merak edilip araştırılmaktadır. Biz de bu yazımızda bunu anlatacağız.

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Instagram'da Müzikli Story Nasıl Yapılır?

Instagram ile Spotify işbirliği ile ortaya çıkan müzikli story özelliği ile çok güzel hikayeler oluşturabilirsiniz. Ayrıca seçilen şarkıların sözleri mevcutsa, şarkı sözleri otomatik olarak hikayenizde çıkmaktadır.

Instagram'da müzikli story yapmak için hikaye paylaşma ekranına gelin ve gönderinizi ekleyin.

için hikaye paylaşma ekranına gelin ve gönderinizi ekleyin. Daha sonra müzik eklemek için yukarıdaki sekmelerden gülen surat olanına tıklayın.

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Açılan ekranda "MÜZİK" seçeneğine tıklayın.

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"SENİN İÇİN" listesinden istediğiniz müziği ekleyebileceğiniz gibi "GÖZ AT" kısmına tıklayarak, farklı kategorilerde de müzik seçebilirsiniz.

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İlgili müzik seçildikten sonra müziğin hangi alanını kullanmak istiyorsanız seçebilirsiniz.

Sonrasında da hikayenizi paylaşabilirsiniz.

Instagram'da müzikli story (hikaye) nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basit. Bu adımları uygulayarak, instagramda storye müzik ekleme yapabilir ve eğlenceli paylaşımlar sunabilirsiniz. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazmayı unutmayın.