Hamilelikte Tatlı Patates Yenir mi? Faydaları ve Zararları!

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) tatlı patates yenir mi?" Hamilelikte, beslenmenin önemi daha çok artmaktadır. Bebeğinizin gelişim sürecindeki ihtiyaçlarını karşılamak için gebelik dönemindeki diyetinize dikkat etmeniz önemlidir. Bazı gıdaları bırakırken, önceden almadığınız bazı gıdaları da dahil etmeniz gerekebilir. Bunlardan biri de tatlı patates. Bu yazımızda da "hamilelikte tatlı patates yemek" konusunu inceleyeceğiz. Bu konuda ne gibi faydalar ve riskler var bunlara bakalım.

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Hamilelikte tatlı patates yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Tatlı Patates Yenir mi?

Hamileliğin ilk döneminde bebeğin fetal gelişimine destek olmak ve kendi sağlığınızı korumak için besin değeri bakımından yüksek kaliteli besin maddelerine odaklanmak önemlidir.

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Diyetinizde doğal gıdalara odaklanmak, vücudunuza gerekli vitamin ve mineralleri sağlayabilir. Tatlı patates gibi gıdalar, yüksek besin değeri içermeleri nedeniyle gebelik sırasında faydalıdır. Ancak hamilelikte diyetinize yeni bir yiyecek eklemeden önce doktorunuzla görüşmeyi unutmayın.

Hamilelikte (Gebelikte) Tatlı Patates Yemenin Faydaları

1.) A Vitamini

Hamilelik sırasında hem anne hem de bebek için günlük A vitamini alımı oldukça önemlidir. 1 kap tatlı patatesin A vitamini değeri oldukça yüksektir.

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2.) Demir ve C Vitamini

C vitamini, gebelik sürecinde bebek için gerekli olan demirin emilimine yardımcı olur. Hamile kadınların günlük olarak 80 - 85 miligram C vitamini ve 27 miligram da demir tüketmeleri önerilmektedir.

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Fırında pişirilen bir kap tatlı patates püresi, yaklaşık olarak 39,2 miligram C vitamini ve 1,38 miligram demir içerir.

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3.) Potasyum

19 yaş ve üzeri her yetişkin için önemli olduğu gibi gebe kadınlar için de potasyum önemlidir. Gebe kadınlar günlük olarak yaklaşık 4,7 gram potasyum almalıdır. Emziren kadınlarda ise 5 grama yükseltilmektedir. Hamilelikte tatlı patates de hayati önemi olan potasyumun 950 miligramını bünyesinde bulundurur.

4.) Lif

Hamile kadınların ortak sorunlarından birisi de kabızlıktır. Kabızlıktan kaçınmak için günlük olarak yaklaşık 22 - 28 gram lif tüketmek gerekmektedir. Hamile kadınlar için de günlük olarak 28 - 34 gram lif tüketimi önerilmektedir. Tatlı patates içinde de yaklaşık 6,6 gram lif bulunur.

5.) B6 Vitamini

B6 vitamini, hamilelikte yaşanan sabah rahatsızlıklarını önlemekle birlikte kırmızı kan hücreleri oluşumuna yardımcı olduğu için gebelik sırasında önemli bir vitamindir.

Hamilelikte de kadınların günlük olarak yaklaşık 1,9 miligram B6 vitamini tüketmesi önerilirken, bir kap tatlı patates porsiyonu yaklaşık 0,6 miligram içerir.

Hamilelikte (Gebelikte) Tatlı Patates Yemenin Zararları

Hamilelikte tatlı patates tüketimi, yüksek besin değerleri açısından önemli olduğu gibi çok fazla miktarda alım ile bu faydalar zarara dönüşebilir. Bu yönde de fazla tüketimi ile bazı riskleri vardır.

Doğum ve beslenme uzmanları gebelik sürecinde aşırı A vitamini alımınıza karşı uyarıyorlar. A vitaminin fazla alımı; düşük, ölü doğum, doğum kusurları veya konjenital karaciğer yetmezliğine yol açabilmektedir.

Büyük bir tatlı patates içinde de oldukça yüksek A vitamini bulunduğu için bunu doktorunuza danışarak, belirttiği miktarlarda tüketmelisiniz. Sınırlı ve dikkatli bir şekilde tüketildikten sonra da yan etkileri olmadan faydalarını alabilirsiniz.

Umarız, "hamilelikte tatlı patates yenir mi?" konusunda açıklamalarımız yararlı olmuştur. Doktorunuza danışarak ılımlı bir şekilde tüketilen tatlı patatesler gebeliğiniz için de faydalı olabilir. Hamilelikte tatlı patates yemek hakkında farklı görüşleriniz varsa bize aşağıdan yazmayı unutmayın.

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