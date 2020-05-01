Hamilelikte Liçi Meyvesi Yemek - Faydaları ve Zararları

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) liçi yenir mi?" Hamilelikte liçi yemek, gebelik süresince denemek isteyebileceğiniz farklı meyvelerden biridir. Tabii hamilelikte beslenme düzeninize yeni bir şey eklemeden önce hem kendinizin hem de bebeğinizin sağlığını düşünmeniz doğru bir eylemdir. Bunun için doktora danışılması ve talimatlarına uyulması gerekmektedir. Bugünkü yazımızda da gebelikte liçi meyvesi yemek ve faydaları - zararları hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

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Hamilelikte (gebelikte) liçi yemek düşünüyorsanız, tüketmeden önce doktorunuza mutlaka danışın. Özellikle beslenmeniz içerisine yeni bir şey eklemek istediğinizde ya da canınız çektiğinde de doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Liçi Meyvesi Yemek

Hamilelikte (gebelikte) liçi yemek, sınırlı sayıda tüketildiğinde güvenlidir. Hamilelik sürecinde sizin için faydalı olan C vitamini, potasyum ve zengin antioksidanlar bakımından büyük bir kaynaktır.

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100 gram liçi meyvesi içerisinde bulunan besin maddeleri şu şekildedir:

Kısaltmalar: g (gram), mg (miligram), mcg (mikrogram)

Su - 81.76 g

Kalori - 66 kcal

Karbonhidrat - 16.53 g

Protein - 0.83 g

Lif - 1.3 g

Yağ - 0.44 g

Şeker - 15.23 g

C vitamini - 71.5 mg

B1 vitamini - 0.0011 mg

B2 vitamini - 0.065 mg

B3 vitamini - 0.603 mg

B9 vitamini - 14 mcg

E vitamini - 0.07 mg

Potasyum - 171 mg

Sodyum - 1 mg

Kalsiyum - 5 mg

Demir - 0.31 mg

Magnezyum - 10 mg

Çinko - 0.07 mg

Fosfor - 31 mg

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Haziran ve ekim aylarında tropikal bölgelerde yetişen liçi meyvesi, pembemsi ve sert olmalıdır. Yumuşak gelenler ve siyah veya çatlak olanlar seçilmemelidir. Liçi meyvesi alındığında yenilmeyenler dışarıda değil buzdolabında saklanmalıdır. Ancak yenilecek kadar alıp, taze bir şekilde tüketmek daha iyi olacaktır.

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Hamilelikte liçi meyvesi, kabuğu ve çekirdeği çıkarıldıktan sonra yenebildiği gibi pudinge eklenebilir ya da smoothie tariflerinde kullanılabilir. Bunların yanı sıra hamilelikte (gebelikte) liçi suyu içebilirsiniz. Ancak şeker oranı yüksek olduğu için dikkat edilmeli ve doktora danışarak talimatları uygulanmalıdır.

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Hamilelikte liçi tohumu yemek de aynı şekilde zararlı olmamakla birlikte antiviral ve antioksidan özelliklere sahip olduğu bilindiğinden faydalı olabilir.

Hamilelikte (Gebelikte) Liçi Yemenin Faydaları

1.) Bağışıklığı Artırır

Bağışıklık sistemini iyileştirmeye yardımcı olan yüksek C vitamini kaynağı olan liçi, hamilelik sırasında sizi enfeksiyonlardan ve hastalıklardan koruyabilir.

2.) Sıvı Dengesini Korur

Liçi içinde bulunan potasyum, vücut sistemindeki sıvı seviyelerini düzenlemeye yardımcı olurken, kalp ritmini ve tansiyonu da kontrol eder.

3.) Sindirime Yardım Eder

Liçi, sindirimi kolaylaştıran, kabızlığı önleyen ve bağırsak hareketlerini düzenleyen lifler açısından zengindir.

4.) Oksidatif Stresi Önler

Glisemik indeksi yüksek yiyeceklerin kan şekerini hızla yükselterek serbest oksijen radikallerinin aşırı miktarda meydana gelmesine oksidatif stres denir.

Meyve içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde serbest radikaller ile savaşılarak oksidatif hasar önlenir. Yumuşak ve esnek bir cildi de teşvik eder.

5.) Polifenol Bakımından Zengin

Liçi meyvesi, kilo almayı önlemede ve karaciğer hasarını tedavi etmekte yardımcı olan önemli fenolik bileşik içerir. Aynı zamanda tip 2 diyabetle de mücadele eder.

Hamilelikte (Gebelikte) Liçi Yemenin Zararları

Hamilelik döneminde diyetinize ekleyeceğiniz liçi meyvesi miktarına dikkat edilmelidir. Meyvenin aşırı tüketilmesi çeşitli komplikasyonlara neden olabilir.

Kendiniz ve bebeğiniz için tehlikeli olabilecek içsel ısı üretimi olabilir.

Vücutta dengesizliğe neden olabilir. Boğaz ağrısı, burun kanaması ve ağız ülseri gibi bazı rahatsızlar fazla tüketim ile görülebilir.

İçerisinde bulunan şeker miktarı yüksek olduğundan miktar olarak fazla yendiğinde kan şekeri seviyelerinde ani yükselmeye neden olur. Bu da gestasyonel diyabet (gebelik diyabeti) riskini artırır ya da varsa durumu kötüleştirir.

Aşırı tüketiminin bir diğer yan etkisi de kan basıncını tehlikeli şekilde düşürebilir. Bu da bulanık görme, baş dönmesi, soğuk algınlığı, mide bulantısı ve aşırı yorgunluk yapabilir.

Çeşitli ilaçlarla etkileşime girdiği söylenmekte olup, ilaç alındığı zamanlarda tüketilmemelidir.

Sarımsak ile de etkileşime geçtiği ve kanama yaptığı da belirtilmektedir.

Hamilelikte liçi yemenin yan etkileri konusu söylenildiği gibi doktor talimatı dışında fazla miktarda tüketilmesi sonucunda oluşmaktadır.

Hamilelikte liçi yemek, yan etkilerinin önemi doğrultusunda mutlaka doktora danışılmalı ve aşırı tüketilmemelidir. Gebelikte liçi meyvesi yediyseniz, tadının nasıl olduğu, nasıl seçtiğiniz hakkında ve doktorunuzun neler dediği konusunda bilgilerinizi bizimle paylaşmanızı isteriz. Bunun için de aşağıdaki yorum alanını kullanabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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