Hamilelikte Adet Sancısı Gibi Ağrı Neden Olur? Nasıl Geçer?

Birçok kadın, hamilelikte adet sancısı gibi ağrı yaşar. Bu süreç, bazen o kadar sancılı geçer ki, kişi ne yapması gerektiğini bilemez. Hamilelikte yaşanan adet sancısı gibi ağrıların birçok sebebi olabilir. Gebelikte adet sancısı gibi ağrı yaşamak, bebeğin gelişimi ile paralel olabileceği gibi, özellikle ilk üç ay daha fazla olabilmektedir. Daha sonraki dönemlerde ise yavaş yavaş ortadan kaybolacaktır. Peki, yaşanan bu şiddetli ağrıların sebepleri nelerdir? İşte bu içeriğimizde, yaşanan bu ağrıların sebeplerine değiniyor olacağız. Dilerseniz, hemen ilgili sebeplere göz atalım.

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• Düşük Yapma Tehlikesi: Hamilelikte yaşanan adet sancısı gibi ağrı durumu, düşük yapma belirtisi olabilir. Kanamalar da beraberinde gelebilir. Bu tip bir durum yaşıyor iseniz, hemen bir uzmana başvurmalısınız.

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• Gaz ve Kabızlık Durumu: Gebelikte yaşanan şiddetli ağrıların en temel sebepleri arasında, anne adaylarının kabızlık durumundan veya gazdan kaynaklanmaktadır. Bunlar, karın ağrısını beraberinde getirir. Çünkü, bağırsak sorunları ister istemez şiddetli ağrıları da beraberinde getirebilecektir.

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• Dış Gebelik Belirtisi: Yaşanan şiddetli sancıların sebepleri arasında, dış gebelik de yer alır. Beraberinde ise, kanama, karın ağrısı, lekelenmeleri getirebilecektir. Bu gibi durumları yaşıyorsanız, hiç vakit kaybetmeden, bir uzmana başvurmalı ve kesin bir bilgi almalısınız.

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• Rahmin Gerilmesi: Hamilelikte, bebeğinizin büyüyebilmesi için rahminiz genişleyecektir. Bu olması gereken bir durumdur ancak rahmin genişlemesi beraberinde adet sancısı gibi ağrıları beraberinde getirebilir. Dolayısı ile, bu tip ağrılar dayanılmaz bir hâle geliyor ise, kadın doğum uzmanına başvurmalısınız.

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Hamilelikte yaşanan bu tip ağrıların kesin sebebini anlamak gerekiyor. Bu yüzden, öncelikle bir kadın doğum uzmanına ulaşmalısınız. Doktorunuz, adet sancısı gibi ağrılar yaşamanızın kesin sebebini size söyleyecektir.

En azından bu şekilde, ilgili ağrıların sebebi örneğin, kabızlık veya gaz ise, doktorunuz size kullanmanız gereken ilaçlar verebilir. Bu ilaçlara ise hiçbir zaman kendiniz karar vermemelisiniz. Doktorunuzun reçete edeceği ilaçlar haricinde, hiçbir şekilde ilaç kullanmamalısınız.

Bu içeriğimizde sizlerle, gebelikte adet sancısı gibi ağrı yaşamak hakkında bilgi paylaşımında bulunmaya çalıştık. Sebepleri üzerine konuşmuş olduk birlikte. Bu tip bir durum yaşıyorsanız, olası büyük sorunların yaşanmaması adına, bir kadın doğum uzmanına vakit kaydetmeden gitmeniz gerektiğini son bir kez daha hatırlatmak isteriz. Sağlıklı günler dileriz.