Elektromanyetik Hassasiyet Nedir? Belirtileri, Sebepleri ve Tedavisi

Elektromanyetik hassasiyet (EHS), elektromanyetik alanlara verilen bir aşırı duyarlılık halidir ve negatif belirtilere neden olur. Bu yönden hasta olan kişiler, elektromanyetik alanlara maruz kaldıkları sürece sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen bazı semptomlar göstermektedirler. Elektromanyetik aşırı duyarlılık olarak da adlandırılan bu rahatsızlığı gelin beraber inceleyelim.

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Elektromanyetik Hassasiyet Nedir?

Elektromanyetik frekanslara duyarlı bir kişi için en yaygın tepki, en çok etkilenen bölgede sıcak bir yanma hissidir. Bu baş, yüz ya da vücudun genelinde bir yanma hissi olarak görülebilir. Genellikle güneş yanığına benzer şekilde tanımlanır.

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Elektrohassas olarak kendini tanımlayan kişiler, radyasyon güvenlik standartlarının izin verdiği maksimum seviyelerin çok altında bile olumsuz reaksiyonlar bildirmektedirler. Ancak diğer bir açıklamalara göre de bu kişilere yapılan testlerde bazıları elektromanyetik alanlara maruz kalma ya da kalmama arasında ayrım yapamadıkları belirtilmiştir.

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2005 yılında yapılan bir sistematik gözden geçirme, belirtilerin elektromanyetik alanlardan kaynaklanmasına ikna edici hiçbir bilimsel delil göstermedi. Elektromanyetik aşırı duyarlılık sorunu yaşadıklarını düşünen insanlar da bu maruziyetlerini azaltmaya veya alternatif tıp kullanmaya çalışmaktadır.

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Bazıları radyasyonun hangi bölgelerde daha az olduğunu araştırıp, tazelenmek için yılda birkaç kere o bölgelere gitmektedirler. Ancak Google'ın içerisinde bulunduğu bir çalışma ile dünyanın her yerine internet yayını yapılacak ve internetsiz alan kalmayacak. Böyle olunca da EHS hastaları için gidebilecek temiz bir alan kalmayacak gibi görülüyor.

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Bu sorunu yaşayan ve sıkıntı çeken insanlar, akıllı telefonlardan, televizyonlardan, ev içerisindeki ışıklardan ve Wi-Fi yayınlarından uzak durmayı isterler.

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Işıkları kapatıp mum ışığında otururlar ve bilgisayarları az da olsa internetsiz olarak kullanabilirler. Ayrıca komşusunda çalışan bir adsl modem bile varsa rahatsız olurlar. Bu yönden bazıları radyasyonu engellemek için evlerini kaplamayı tercih edebilirler.

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Elektromanyetik Hassasiyet Belirtileri

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EHS iddiaları ile ilgili spesifik bir belirti yoktur ve bildirilen semptomlar bireyler arasında geniş bir aralıktadır. Ayrıca yapılan analizlere göre bu belirtilerin ortaya çıkması 3-5 yıl sürebilir. İlk 5 yıl içinde maruziyetten kaçınma veya azaltma ile belirtiler ortadan kalkarken, 10 yıl sonra şiddetli semptomlar ve hastalık ortaya çıkabilir. Elektromanyetik aşırı duyarlılık belirtileri ise şöyledir;

Yüzde sıcaklık ve yanma hissi, kulak çınlaması

Gün boyunca şiddetli yorgunluk

Gece boyunca düzensiz uyku

Enfeksiyonlara karşı yüksek hassasiyet

Yüz veya vücudun diğer yerlerinin karıncalanma hissi

Boğaz ve gözlerde aşırı kuruluk

Konsantrasyon bozukluğu, hafıza kaybı ve baş dönmesi gibi sorunlar

Grip hissi, baş ağrısı ve mide bulantısı

Diş, çene veya kas ve eklem ağrıları

Kalp çarpıntısı ve göğüste baskı hissi

Burun, boğaz, kulaklar ve sinüsler gibi mukus zarlarının, herhangi bir bulaşıcı neden olmadan şişmesi

Bu belirtileri yaşayan EHS hastaları, elektromanyetik frekans alanlarından uzak durduklarında kendilerini daha iyi hissettiklerini ve bu rahatsızlıkları yaşamadıklarını dile getirmektedirler.

Elektromanyetik Hassasiyet Sebepleri

Elektromanyetik hassasiyet ya da elektrohassas olarak sorun yaşadıklarını belirten kişiler üzerinde yapılan çalışmalara göre, elektronik cihazların yaydığı elektromanyetik alanların hastaların yaşadığı belirtileri arttırdığı yönünde bir ölçüt bulunamamıştır.

Bu durumdan muzdarip hastalar ve destek grupları elektromanyetik alanlarla bir bağlantı olduğuna kendilerini şartlandırsalar da, şu anda bilimsel yayınlar böyle bir bağlantıyı desteklememektedirler.

Bazı uzmanlar, elektromanyetik aşırı duyarlılığı sebebi belli olmayan fiziksel bir durum olarak nitelendirirken, diğerleri ise bu rahatsızlığın psikolojik yanları olduğunu ileri sürmektedir. Bu nedenle elektromanyetik hassasiyet şikayetleri organik veya psikiyatrik hastalıkları maskeleyebilir.

Elektromanyetik Hassasiyet Tedavisi

Elektrohassas kişilerin gösterdikleri belirtilerin bazıları uyuşukluğa ve muhtemelen strese neden olabilir. Bu şekilde yaşayan kişiler, şu an için kendilerini rahatsız eden elektromanyetik alanlardan korumaktan başka bir tedavisi yoktur.

Sağlıklı beslenmeyle birlikte etrafta baz istasyonu ya da çok fazla elektrik direkleri olmayan yerlerde ikamet edilebilir. Genellikle bu tarz bir hayat kamp hayatı gibi görülmektedir. Bu nedenle bu kişiler yılın belirli dönemlerinde elektromanyetik alan ölçüm cihazlarıyla birlikte radyasyon yönünden oldukça az ve etkilenmemiş bölgelere kamp yapmaya gitmektedirler.

Elektromanyetik Hassasiyet Hakkında Video

Elektromanyetik hassasiyet nedir? sorusuyla birlikte belirtileri ve diğer bilgileri vermeye çalıştık. Umarız bu konuda bilgilendirici olmuştur. Elektromanyetik aşırı duyarlılık konusunda farklı görüşleriniz varsa, bize aşağıdaki yorum alanından yazabilir ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz.