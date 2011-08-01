Yaz Hamileliği Yaşamak için Muhteşem 7 Sebep

Yaz hamileliği, bebek bekleyen kadınların çekindiği bir konudur. Bazıları yüksek sıcaklarda bir de hamilelik çekmenin kış hamileliğine göre daha zorlu olacağını düşünmektedir. Yaz aylarında gelen yüksek sıcaklıklar diğer insanları bile zorlarken, hamile kadınlar için yaşanabilecek zorluk anlayışla karşılanabilir. Hamileliği yaza denk gelenler için hazırlanan önerilerle birlikte yaz hamileliği yaşamanın sebeplerini sizler için derledik.

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Gebeliğiniz açısından ilk üç ay daha önemlidir. Bu nedenle ilk üç ayı atlatmış anne adaylarının diğer aylarında yaz hamileliği yaşamaları daha kolaydır. Hamileliğinizin ilerleyen dönemlerini yazın geçirecekseniz, yazımızı okumaya devam edin.

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Yaz Hamileliği Yaşamak için Sebepler

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1.) Açık Hava Egzersizi için Tam Zamanı

Hamilelik döneminde egzersizin ayrı bir önemi vardır. Yürüyüş ve yüzme, bebek bekleyen bir anne adayının en iyi arkadaşı olmalıdır. Her iki egzersiz de düşük etkili, harika kardiyo avantajlarıyla birlikte temiz hava için mükemmel bir mazeretlerdir.

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Hamilelik döneminde düzenli yürüyüşleri her anne adayı mutlaka yapmalıdır. Ayrıca hamilelik döneminde yapılan egzersizlerin bebek için motivasyon kaynağı olduğu bilinmektedir. Yani hamilelikte egzersiz yapan bir anne, bebeğin tüm hayatı boyunca daha motivasyonlu bir birey olmasını etkilemektedir.

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Rahat ayakkabılarınızı giyerek, yürüyüşün yanında doktorunuzun tavsiyesiyle birlikte hafif ağırlık egzersizleri yapabilirsiniz. Ayrıca bol miktarda su içmeyi unutmayın. Hamilelikte yüzme ise gebelikteki kilo artışı, şişme, eklemlerin gevşetilmesi ve yoğun yaz sıcağına karşı gerekli rahatlatmayı sağlayacaktır.

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2.) Taze Meyve ve Sebzelerin Bolluğu

Meyve ve sebzelerdeki besin maddelerinin anne ve bebek sağlığı için ne kadar önemli olduğu zaten bilinen bir gerçek. Taze meyve ve sebzelerin yaz aylarında diyetinize eklenmesi, kendi sağlığınızın yanında bebeğinizin sağlığı için de oldukça önemlidir. Ayrıca bu sebze ve meyveleri de organik olarak aldığınızdan emin olun.

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3.) Güneş Işığından D Vitamini Alın

Yaz aylarında güneş ışığından dikkatli bir şekilde doktor tavsiyesi eşliğinde yararlanarak, D vitamini alımını da sağlayabilirsiniz. D vitamini daha çok öğlen güneşinde geldiği için o saatlerde fazla durmadan 5-10 dakikalık bir yürüyüş yeterli olacaktır.

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Güneş ışınlarından alınmasının yanı sıra D vitamini içeren besinleri de diyetinize ekleyerek, doğru etkileşimi elde edebilirsiniz. Bu konuda doktorunuza danışabilir ve güneşten alamayacağınız bir probleminiz varsa ek takviyeler isteyebilirsiniz.

4.) Harika Yazlık Gebelik Kıyafetleri

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde hamilelik kıyafetleri uzun bir yol aldı. Yazlık elbiseler konusunda gebeler için de birbirinden güzel harika seçenekler mevcut. Yaz hamileliği yaşarken elbise dolabınızı renklendirmenin tam zamanı.

5.) Bebeğiniz için RSV Virüsünün Riski Azalır

Solunum yolu enfeksiyonuna neden olan ve oldukça bulaşıcı bir virüs olan RSV virüsü, erken doğan ya da kalp ve akciğer problemleri olan bebekler için ciddi olabilir. Bu nedenle yaz aylarında doğan çocukların bu virüse maruz kalma olasılıkları daha düşüktür.

6.) Nemlendirme Kolaydır

Kış hamileliğine nazaran yaz hamileliği içerisinde daha sık duş almak ve vücudunuzu nemlendirmek daha kolaydır. Ayrıca sıcak zamanlarda bu daha çok önemlidir. Günlük su tüketimi alımıyla birlikte güzel duşlarla kendinizi şımartabilirsiniz.

7.) Tatil

Yaz aylarında hamile olan anne adayları için eşlerinin de işte çalışıyorsa yıllık izinlerini ayarlayıp, doğum öncesi bu dönemde son bir tatil kaçamağı yapabilmeleri de güzel olacaktır.

Yaz hamileliği yaşamak için hazırlanan bu sebepler doğrultusunda kararınızı verebilirsiniz. Bunun dışında hamileliği yaza denk gelenler ile sohbet edebilir ve tavsiyeler alabilirsiniz. Bu tarz bir gebelik yaşadıysanız, bizim ve takipçilerimiz için önemli olan görüşlerinizi aşağıdan yorum olarak yazabilirsiniz.

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