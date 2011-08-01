Sağlık için Güneş Işığının 15 İnanılmaz Faydası

Günümüzde, güneş ışığının ne denli zararlı olduğuna yönelik birçok spekülatif açıklama söz konusu. Ancak eski bilginler ise güneşin doğru kullanıldığında nasıl fayda içerdiğini iyi biliyorlardı. Dolayısı ile çok miktarda değil, belirli bir seviyede güneş ışığı almak kesinlikle vücudumuz, cildimiz, saçlarımız için faydalı olacaktır. Peki güneş ışığının faydaları nelerdir? Dilerseniz şimdi, içeriğimizde güneş ışığının faydaları ile ilgili maddelere göz atıyor olacağız.

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Güneş Işığının Sağlığa Faydaları Nelerdir?

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1) D Vitamini Kaynağıdır

Güneşin vücudumuz için gerekli olan D vitamini bakımından zengin olduğu bir sır değildir. Bunu almak için öğlen saatlerinde 15-20 dakikalık bir yürüyüş yeterli olacaktır. Ancak güneş kremi ve losyonlar sürerek dışarı çıkıyorsanız bu vitaminden kendinizi mahrum ediyor olursunuz. Tabii tıbbi açıdan rahatsızlığı olan ve güneşe çıkmaması gereken kişilerin o yönde hareket etmeleri gerekmektedir.

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D vitamini, kemiklerin ve dişlerin sağlıklı ve güçlü olması, bağışıklık sisteminin desteklenmesi, bunama ve yaşlanmaya karşı korunma açısından son derece önemlidir. Ayrıca astım semptomlarını en aza indirgemek ve kansere karşı koruduğunu da ilave edelim. D vitaminin kaynağı güneş ışığı nedeniyle artar, bu sebeple güneş ışığı vitamini olarak da bilinir. D vitamini eksikliği güneşe maruz kalınmaması nedeniyle oluşur.

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2) Güneş Işığı, Prostat Kanserine Karşı

Bazı araştırmalara göre ne kadar az güneş ışığı alınırsa, prostat kanseri tanısı konma şansı o kadar yüksek olmaktadır. Bu açıdan da güneş ışığının faydaları görülebilmektedir.

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3) Kortizol Seviyelerini Düşürür

Kortizol, stres hormonu olarak da bilinir. Bu hormon, iştahınızı artırır ve uzmanlara göre yüksek kortizol düzeylerinin kilo alımına neden olduğu görülmektedir.

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4) Depresyona İyi Gelir

Güneş ışığı, depresyondan muzdarip insanlara yardımcı olabilir. Güneş ışığından daha az maruz kalındığı zamanlarda mevsimsel duygulanım bozukluğu adı verilen belirli bir depresyon biçimi ortaya çıkabilir. Çoğunlukla kışın veya sonbahar sırasında görülür.

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Yapılan araştırmalara göre sabahları alınan güneş ışığının bipolar depresyon hastalarında hastanede yatış süresini azaltabileceği gösterilmiştir. Aynı şekilde hiçbir güneş ışığının girmediği hastane odalarında kalan hastaların yatış süresi, güneş alan odalardaki hastalara göre daha uzayabilir.

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5) Yüksek Tansiyon

2008 yılında Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırma, güneş ışınlarına maruz kalmanın daha az olması nedeniyle yüksek tansiyon geliştirme riskinin artığını tespit etti. Buna ek olarak, aynı araştırmaya göre güneş ışığı, kardiyovasküler hastalık riskini doğrudan etkileyebilir.

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6) Çoklu Skleroz Riskini Azaltır

Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, daha yüksek enlemlerde yaşayan insanlar tarafından daha az doğrudan güneş ışığı alınması, çoklu skleroz riskini artırmaktadır. Yüksek enlemlerde ise Kuzey Amerika, Avrupa ve tabii ki İzlanda gibi bölgeler var.

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7) Diyabet Riskini Düşürür

Birtakım uzmanlara göre, D vitamininde diyabet üzerinde koruyucu etkisi vardır. İsveç'teki hastaneler tarafından yapılan bir araştırma doğrultusunda da, erken yaşta D vitamini tüketimi, diyabet riskinin daha düşük olmasını sağladığı sonucuna varılmıştır.

8) Sedef Hastalığını Azaltır

Psoriasis, cildi yoğunlaştıran, kırmızı, kuru plakların üretildiği bir deri hastalığıdır. Işık tedavisi ise sedef hastalığının tedavisinde kullanılır ve fototerapi olarak bilinir. Güneş de ışığın kaynağıdır ve bu nedenle güneş ışığı, sedef hastalığını azaltmanıza yardımcı olabilmektedir.

9) Vitiligo'yu Tedavi Eder

Vitiligo, oto-immün süreçten kaynaklanabilir ve bir ilaç veya doğal bir çare ile kombinasyon hâlinde mor ötesi ışık ile tedavi edilebilir. Vitiligo, ciltte beyaz lekelerin oluştuğu bir hastalıktır. Bazı doktorlar reçeteli bir ışık kaynağı mevcut olmadığında vitiligo hastalarına güneş ışığına izin verebilir.

Ancak güneş ışığını terapi olarak kullanırken yavaş başlamak ve kademeli olarak uygulamak önemlidir. Güneşe maruz kaldıktan birkaç saat sonra ise vitiligo bölgelerinde pembe bir renk (kırmızı değil) olması istenir. Cilt güneşe alıştığında pembe renk elde etmek daha uzun sürebilir. Doktorun tavsiyesine göre uygulanabilir.

10) Artrite Karşı Korur

Kontrolsüz astımı olan yetişkinlerin ve çocukların kanlarında sağlıklı insanlarda bulunanlardan daha düşük D vitamini seviyeleri vardır. Yapılan araştırmalara göre de doğru kullanıldığı takdirde, güneş ışığı artrite karşı vücudun korunmasını sağlamaktadır.

11) Sivilce Tedavisine Yardım Eder

Sivilce, egzama gibi deri hastalıklarını güneş ışığı ile iyileşebilir. Yapılan araştırmalarda da güneş ışığının, sedef semptomlarını hafiflettiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca mantar enfeksiyonlarının da güneş ışığı ile iyileşebileceği dile getirilebilmektedir.

12) Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Güneşe maruz kalma ile beyaz kan hücreleri artar. Bunlar ise vücudun enfeksiyonlara karşı korumasında önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısı ile bu durum da bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlayan bir faktördür.

13) Kilo Verilmesine Yardım Eder

Güneş ışığı, kesinlikle kilo vermenize de yardımcı olur. Vücudunuzdaki fazla yağlardan kurtulmaya çalışıyorsanız, güneşlenmeniz doğru bir tercih olacaktır.

14) Saç Dökülmesi için Çözümdür

Elbette, güneş ışığından fazla yararlanmak zararlı olabilir. Ancak belirli dozda güneş ışığı, saç dökülmesini engellenmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca saçların gerekli olan vitaminleri de almasını sağlayacağı için, kesinlikle faydası olduğunu dile getirmek yanlış olmayacaktır.

15) Saç Uzamasına da Yardımcı Olur

Güneş ışığı, vücudunuzun D vitamini üretmesini sağlar. Bu durum da saçlarınızın uzamasını sağlayacaktır ve elbette saçlarınızın dökülmesini de önleyecektir. Fazlası zararlı olsa da, açık havada belirli miktarda güneş ışığının saçlarınıza gelmesine izin vermelisiniz.

Sonuç olarak, gördüğünüz gibi güneş ışığının faydaları saymakla bitecek gibi görünmüyor. Burada önemli olan kendinizi çok fayda sağlamak için, aşırı derecede güneş ışığına maruz bırakmamanızdır. Yani yeterli ve makul seviyede güneş ışığı size zaten yeterince fayda sağlayacaktır. Bunun haricinde, yapmanız gereken pek bir şey yok. Güneşin keyfini çıkarın!