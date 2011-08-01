Nick Vujicic Kimdir? Mücadele Dolu Bir Hayat Hikâyesi

Nick Vujicic adını duymamış olanlar mutlaka vardır. Nick Vujicic kimdir diyecek olursanız, kendisi oldukça nadir görülen tetra-amelia adlı bir gen bozukluğu ile dünyaya gelen bir insan. Yani doğuştan kolları ve bacakları gelişmemiş olup, bu durum yüzünden ise çocukluk ve gençlik dönemlerinde ağır depresyon da geçirmiştir. Hatta intihar girişiminde de bulunmuştur. Fakat daha sonra, annesinin ona okuduğu bir makale ile, hayatta insanların zorluklar ile karşılabileceği gerçeğini kabullenip, yoluna devam etmeye karar vermiştir. Teknobeyin olarak sizlerle değerli Nick Vujicic ile ilgili bir içerik kalem almamız gerektiğini hissettik ve izniniz ile bu içeriğimizde Nick Vujicic'den bahsediyor olacağız.

AYRICA: Boşuna Yaşamış Olmayacağım (Kendi Kendine Motivasyon)

Nick Vujicic Kimdir? Nick Vujicic Hayat Hikâyesi

1982 yılında Avustralya'da dünyaya gelen Nick, maalesef ki bir gen bozukluğu ile dünyaya gelir. Bu yüzden, iki kolu ve iki bacağı olmadan doğar ve çocukluğunda, ergenliğinde oldukça sıkıntılı zamanlardan geçmiştir.

Nick bu yüzden hayata küsecektir, belki bu davranışında haklı da olabilir. Fakat daha sonra, annesinin ona okuduğu ve engelli olup da asla pes etmeyen bir kişinin hikâyesi ile hayata bakış açısı değişir.

Öncelikle rutin işlerini yerine getirebilme becerisini geliştirir ve birçok kitaba imza atmasının yanı sıra, motivasyon konuşmaları ile insanlara umut olmayı hedefleyecektir.

Günümüzde kitapları ve videoları milyonlarca insana ulaştı. İnsanlara uzuvları olmasa bile, hayata tutunmak için nedenler yaratılabileceği fikrini verdi ve bir seminerinde Kanae Miyahara ile tanışarak, evlendi. Çiftin şimdi çok güzel çocukları var ve hayatlarına mutlu bir şekilde devam ediyorlar.

Not: Her zaman bardağın dolu tarafını görmeye çalışmanız gerektiğini hatırlatmamıza izin veriniz. Hayatınız, ondan vazgeçmemeniz gerekecek kadar kıymetli ve değerli. Nick'in hayatı size ilhâm olsun. Kendiniz ile barışın, kendinizden vazgeçmeyecek kadar kendinize değer vermeyi ise asla unutmayın. Yaşamınız fark yaratıyor...

Bu içeriğimizde sizlerle motivasyon konuşmacısı Nick Vujicic hayat hikayesi ile ilgili bilgiler vermeye çalıştık. Eğer siz de engelli bir birey iseniz, ne olursa olsun, hayatın zorluklar ile de yaşanabileceğini kendinize hatırlatmalısınız. Evet, belki aklınızdaki gibi veya diğer insanlar gibi kolay bir yaşamınız olamayacak. Ancak belki de bu durum sizin daha da güçlü olmanızı ve bir iz bırakmanızı sağlayabilecektir. Ne olursa olsun, kendinizden vazgeçmeyin.