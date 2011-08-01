Mavi Tırnak Hastalığı Nedir? Tırnakta Mavi Leke Sebepleri ve Tedavisi

Mavi tırnak hastalığı, ciddi durumlara sebebiyet verebilen olmasının yanı sıra dikkat edilmesi gereken, ayrıca uygun tanı ve tedavi gerektiren tıbbi bir durumdur. Tırnakta mavi leke oluşumu, adından da anlaşılacağı üzere tırnakların maviye ya da mavi tonlarına dönüştüğü bir problemdir. Tırnakta mavi çizgiler neden olur? diye düşünüyorsanız, sebepleri ve tedavisi için neler yapılabileceği hakkında hazırladığımız bu yazıyı okumaya devam edebilirsiniz.

Böyle bir rahatsızlığınız varsa, bilgilenmenin yanı sıra vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmayı unutmamanızı tavsiye ediyoruz.

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Tırnakta Mavi Leke Sebepleri ve Belirtileri

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Mavi tırnak hastalıkları ile karşılaşıldığında ilk akla gelen siyanoz durumu oluyor. Bu durum kandaki oksijen seviyesinin normalin altına düştüğünde ortaya çıkar.

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Siyanoz: Kandaki oksijen miktarının azalmasıyla oluşan bir tür dolaşım bozukluğudur. Dokulara yeterince oksijen gidememesi sonucu çeşitli yerlerin morarması şeklinde olup, tırnak ve dudak morluğu yapması ile bilinir.

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Kanınızda yeterinde oksijen olmadığında ciltte ya da cilt altında morumsu-mavi bir renk oluşabilir. Ayrıca cilt renginin bu şekilde değişmesi, vücutta dolaşan kanda yüksek düzeyde anormal hemoglobin formunu da temsil edebilir. Kan hücrelerindeki oksijende sıkıntı olmadığında parlak kırmızı renkte olan kanımız, oksijen seviyeleri azaldığında daha az kırmızı kan hücresi içerir ve mavi-kırmızıya döner.

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Hastalıklar dışında yüksek soğuk havalar da kan damarlarını daraltarak tırnakta mavi leke oluşumuna sebebiyet verebilir. Darlaşma nedeniyle de oksijen bakımından zengin kanın tırnaklara ulaşımını zorlaştırır.

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Bu nedenle ele masaj yapılması ile ısınan parmakların tırnak rengi eski haline geliyorsa, muhtemelen soğuktan olduğunun belirtisidir. Ancak dediğimiz gibi tırnaklardaki mavilik geçmiyorsa altta yatan daha ciddi sorunların olduğunu anlayabiliriz. Bunlar da akciğerlerde, kalpte, kan hücrelerinde veya kan damarlarındaki rahatsızlıklar olabilir ve bunun için kontrol edilmelidir.

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Nefes almakta sıkıntı çeken ve nefesi kesilen bazı kişilerde mavi tırnaklar görülebilir. Kollarda, ellerde ve parmaklarda uyuşma ve solukluk da fark edilebilir. Bazı durumlarda siyanoz, kronik akciğer ve kalp hastalığının bir sonucudur.

Düşük Oksijen Dışında Mavi Tırnakların Diğer Nedenleri

Gümüş hastalığı

Wilson hastalığı

Astım

Travma

Çatlama - kırılma

Akut solunum sıkıntısı sendromu

Karbonmonoksit zehirlenmesi

Kalp zarında sıvı toplanması

Anfizem

Damar tıkanıklığı

Kronik obstüriktif akciğer hastalığı

Akciğerde su toplanması

Kan hastalıkları

Lizensefali

Klorokin zehirlenmesi

Hamilelikte Mavi Tırnak Hastalığı

Hamilelikte tırnakta mavi leke oluşumu B12 vitamini eksikliğine bağlı olabilir. Hamilelik sırasında yüksek stres ve aşırı ilaç alımı, kandaki oksijen emilimini azaltabilir. Bu da mavi renkli tırnaklara neden olabilir. Makrositik anemi ve siyanoz da hamile kadınlarda bu duruma neden olur.

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Bebeklerde Mavi Tırnak Hastalığı

Bebeklerde mavi tırnaklar, Patent Ductus Arteriosus (PDA) olarak bilinen bir doğum kusuru sebebiyle olabilir. PDA, her bebekte olması gereken, şah damarı ile akciğer damarı arasında bir köprü damarıdır.

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Anne karnında olan ve henüz nefes almadığı için akciğerleri açılmamış olan bebeğin akciğerlerine daha az kan gider. Giden kan, akciğerin iç damarlarına ulaşamayacağı için tahliye edilmesi gerekir ve PDA damarı ile atılır. Anne karnında açık olması gereken bu damar, doğumdan sonraki ilk birkaç gün içinde kendiliğinden kapanır. Kapanmaz ise ters çalışacağından akciğerlerde kalıcı hasara neden olur.

O nedenle doğumdan sonra kapanmayan PDA damarı ilk olarak kendiliğinden kapanması beklenilir, ancak 1 yaşına kadar kapanmazsa anjiyo yöntemiyle kapatılmalıdır. PDA'nın semptonları, ağlarken ve başka herhangi bir fiziksel aktivite yaparken nefes darlığı, mavi tırnaklar ve mavi dudaklardır.

Mavi Tırnak Hastalığı Tedavisi

Tırnakta mavi leke ya da mavi çizgiler ile karşılaşıldığında, soğuktan da olunmadığı biliniyorsa, bir doktora başvurmaktan çekinmeyin. Kandaki oksijen seviyesi doktorun yapacağı tetkikler ile ölçülebilir ve bu ya da başka bir nedenden olduğu bulunduktan sonra tedavi başlanacaktır.

Çocuklarda PDA tedavisi karmaşık olup, çocuğun yaşına ve semptomlarına bağlıdır. PDA damarının kapanması için yapılacak ameliyat, uzman cerrahlar tarafından yapılır.

Tırnakta mavi leke gibi şüpheleriniz varsa doktora gitmekte gecikmemenizi tavsiye ediyoruz. Yukarıda da bahsedildiği gibi mavi tırnak hastalığı, doktor kontrolünde altta yatan neden anlaşıldıktan sonra tedavi başlanarak giderilebilir.